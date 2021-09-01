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В России с 1 сентября вырос размер больничных по уходу за детьми
В России с 1 сентября вырос размер больничных по уходу за детьми - РИА Новости, 01.09.2021
В России с 1 сентября вырос размер больничных по уходу за детьми
Больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно в России с 1 сентября будет оплачиваться в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T00:23
2021-09-01T00:23
общество
владимир путин
пенсионный фонд рф
россия
больничный
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно в России с 1 сентября будет оплачиваться в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника.Соответствующая мера поддержки семей с детьми была предложена президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию. В своем выступлении глава государства также предложил выплатить семьям с детьми школьного возраста по 10 тысяч рублей к 1 сентября.По общему правилу размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица. По подсчетам министерства труда и социальной защиты, претендовать на увеличенные больничные смогут свыше 1,5 миллиона родителей.Также в силу вступает новый порядок предоставления льготникам набора социальных услуг. Согласно совместному приказу Минтруда и Минздрава, заявление о предоставлении набора либо отказе от него можно подать через, территориальный орган ПФР, МФЦ или Единый портал госуслуг. За рецептом на необходимые лекарства, медицинские изделия и лечебное питание надо обращаться в поликлинику по месту жительства или прикрепления. Рецепт можно оформить в электронном виде.Также в электронном виде может быть оформлен специальный талон на бесплатный проезд железнодорожным транспортом дальнего следования к месту лечения и обратно. Для подтверждения действительности проездных документов на бесплатный проезд пригородным железнодорожным транспортом могут использоваться данные информационных систем о льготниках.
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общество, владимир путин, пенсионный фонд рф, россия, больничный
00:23 01.09.2021
 
В России с 1 сентября вырос размер больничных по уходу за детьми

В России с 1 сентября вырос размер больничных по уходу за детьми

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПрием пациентов
Прием пациентов - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно в России с 1 сентября будет оплачиваться в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника.
Соответствующая мера поддержки семей с детьми была предложена президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию. В своем выступлении глава государства также предложил выплатить семьям с детьми школьного возраста по 10 тысяч рублей к 1 сентября.
По общему правилу размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица. По подсчетам министерства труда и социальной защиты, претендовать на увеличенные больничные смогут свыше 1,5 миллиона родителей.
Также в силу вступает новый порядок предоставления льготникам набора социальных услуг. Согласно совместному приказу Минтруда и Минздрава, заявление о предоставлении набора либо отказе от него можно подать через, территориальный орган ПФР, МФЦ или Единый портал госуслуг. За рецептом на необходимые лекарства, медицинские изделия и лечебное питание надо обращаться в поликлинику по месту жительства или прикрепления. Рецепт можно оформить в электронном виде.
Также в электронном виде может быть оформлен специальный талон на бесплатный проезд железнодорожным транспортом дальнего следования к месту лечения и обратно. Для подтверждения действительности проездных документов на бесплатный проезд пригородным железнодорожным транспортом могут использоваться данные информационных систем о льготниках.
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ОбществоВладимир ПутинПенсионный фонд РФРоссиябольничный
 
 
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