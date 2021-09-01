03:25 01.09.2021 (обновлено: 10:02 01.09.2021)
Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
Эксперт Червяков: владение личным автомобилем в первый год обойдется в 300 тысяч рублей
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. С учетом налога, бензина, допоборудования, покупки зимней резины, страховки и тому подобного владение личным автомобилем только в первый год в среднем обойдется примерно в 300 тысяч рублей, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела продаж одного из подразделений компании “АВИЛОН” Павел Червяков.
В дальнейшем расходы несколько сократятся — например, покупка зимней резины каждый сезон не нужна. Однако за счет прочих трат стоимость владения автомобилем составит около 200-250 тысяч рублей в год с учетом бензина, если брать средний ежегодный пробег 20-25 тысяч километров.
“Эта оценка в основном касается автомобилей премиальной категории. У непремиальных машин стоимость владения будет отличаться, но не очень значительно, так как основные параметры (расход топлива, цена техобслуживания, допоборудования), в принципе, сопоставимы”, — указывает эксперт.
Специалист напомнил, что стоимость полиса ОСАГО — от 3,5 до 15-17 тысяч рублей, а допоборудование — коврики, брызговики, защита картера — стоит порядка 150 тысяч рублей для авто премиум-класса. Плановое техническое обслуживание, например, на Volvo, стоит 25-27 тысяч рублей в год или каждые 20 тысяч километров пробега.
И наконец, при среднем расходе топлива порядка десяти литров на 100 километров, если цена бензина АИ 95 составляет около 50 рублей, каждые 100 километров пробега обойдутся в 500 рублей, заключил Червяков.