https://ria.ru/20210901/avtomobil-1748093191.html

Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль

Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль - РИА Новости, 01.09.2021

Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль

С учетом налога, бензина, допоборудования, покупки зимней резины, страховки и тому подобного владение личным автомобилем только в первый год в среднем обойдется РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T03:25

2021-09-01T03:25

2021-09-01T10:02

volvo ab

авилон

авто

осаго

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. С учетом налога, бензина, допоборудования, покупки зимней резины, страховки и тому подобного владение личным автомобилем только в первый год в среднем обойдется примерно в 300 тысяч рублей, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела продаж одного из подразделений компании “АВИЛОН” Павел Червяков.В дальнейшем расходы несколько сократятся — например, покупка зимней резины каждый сезон не нужна. Однако за счет прочих трат стоимость владения автомобилем составит около 200-250 тысяч рублей в год с учетом бензина, если брать средний ежегодный пробег 20-25 тысяч километров.Специалист напомнил, что стоимость полиса ОСАГО — от 3,5 до 15-17 тысяч рублей, а допоборудование — коврики, брызговики, защита картера — стоит порядка 150 тысяч рублей для авто премиум-класса. Плановое техническое обслуживание, например, на Volvo, стоит 25-27 тысяч рублей в год или каждые 20 тысяч километров пробега.И наконец, при среднем расходе топлива порядка десяти литров на 100 километров, если цена бензина АИ 95 составляет около 50 рублей, каждые 100 километров пробега обойдутся в 500 рублей, заключил Червяков.

https://ria.ru/20210317/avtomobili-1601573386.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

volvo ab, авилон , авто, осаго