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Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль - РИА Новости, 01.09.2021
Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
С учетом налога, бензина, допоборудования, покупки зимней резины, страховки и тому подобного владение личным автомобилем только в первый год в среднем обойдется РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T03:25
2021-09-01T10:02
volvo ab
авилон
авто
осаго
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. С учетом налога, бензина, допоборудования, покупки зимней резины, страховки и тому подобного владение личным автомобилем только в первый год в среднем обойдется примерно в 300 тысяч рублей, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела продаж одного из подразделений компании “АВИЛОН” Павел Червяков.В дальнейшем расходы несколько сократятся — например, покупка зимней резины каждый сезон не нужна. Однако за счет прочих трат стоимость владения автомобилем составит около 200-250 тысяч рублей в год с учетом бензина, если брать средний ежегодный пробег 20-25 тысяч километров.Специалист напомнил, что стоимость полиса ОСАГО — от 3,5 до 15-17 тысяч рублей, а допоборудование — коврики, брызговики, защита картера — стоит порядка 150 тысяч рублей для авто премиум-класса. Плановое техническое обслуживание, например, на Volvo, стоит 25-27 тысяч рублей в год или каждые 20 тысяч километров пробега.И наконец, при среднем расходе топлива порядка десяти литров на 100 километров, если цена бензина АИ 95 составляет около 50 рублей, каждые 100 километров пробега обойдутся в 500 рублей, заключил Червяков.
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volvo ab, авилон , авто, осаго
03:25 01.09.2021 (обновлено: 10:02 01.09.2021)
 
Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль

Эксперт Червяков: владение личным автомобилем в первый год обойдется в 300 тысяч рублей

© Fotolia / nikkytokАвтомобильная покрышка
Автомобильная покрышка - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Fotolia / nikkytok
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. С учетом налога, бензина, допоборудования, покупки зимней резины, страховки и тому подобного владение личным автомобилем только в первый год в среднем обойдется примерно в 300 тысяч рублей, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела продаж одного из подразделений компании “АВИЛОН” Павел Червяков.
В дальнейшем расходы несколько сократятся — например, покупка зимней резины каждый сезон не нужна. Однако за счет прочих трат стоимость владения автомобилем составит около 200-250 тысяч рублей в год с учетом бензина, если брать средний ежегодный пробег 20-25 тысяч километров.

“Эта оценка в основном касается автомобилей премиальной категории. У непремиальных машин стоимость владения будет отличаться, но не очень значительно, так как основные параметры (расход топлива, цена техобслуживания, допоборудования), в принципе, сопоставимы”, — указывает эксперт.

Специалист напомнил, что стоимость полиса ОСАГО — от 3,5 до 15-17 тысяч рублей, а допоборудование — коврики, брызговики, защита картера — стоит порядка 150 тысяч рублей для авто премиум-класса. Плановое техническое обслуживание, например, на Volvo, стоит 25-27 тысяч рублей в год или каждые 20 тысяч километров пробега.
И наконец, при среднем расходе топлива порядка десяти литров на 100 километров, если цена бензина АИ 95 составляет около 50 рублей, каждые 100 километров пробега обойдутся в 500 рублей, заключил Червяков.
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