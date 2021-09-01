Россия победила в творческом конкурсе на АрМИ-2021
Российская команда победила в творческом конкурсе "Армия культуры" на АрМИ-2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка к показательным выступлениям в рамках VII Армейских международных игр "АрМИ-2021"
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Российская команда победила в творческом конкурсе "Армия культуры", впервые прошедшем в рамках Армейских международных игр – 2021, второе место занял Китай, третье поделили Белоруссия и Казахстан, сообщили в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Церемония награждения победителей прошла 1 сентября 2021 года в Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард".
"По результатам двухнедельных соревнований третье место в общекомандном зачете поделили между собой сборная Беларуси и сборная Казахстана. Второе место заняла команда Китая, а абсолютным лидером зачета стала команда Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что конкурс стал самым многочисленным по количеству команд соревнованием АрМИ-2021. На церемонии награждения все 20 команд-участниц представили свои лучшие номера.
Почетными гостями мероприятия стали члены Общественного совета Министерства обороны, заслуженный мастер спорта России Светлана Хоркина, народный артист России Игорь Бутман, директор Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард" Дарья Борисова, ведущая телеканала "Звезда" Ирина Лосик.
31 августа, 17:38Команда Узбекистана выиграла конкурс АрМИ "Полевая кухня"