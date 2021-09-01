https://ria.ru/20210901/armi-1748210845.html

Россия победила в творческом конкурсе на АрМИ-2021

Россия победила в творческом конкурсе на АрМИ-2021 - РИА Новости, 01.09.2021

Россия победила в творческом конкурсе на АрМИ-2021

Российская команда победила в творческом конкурсе "Армия культуры", впервые прошедшем в рамках Армейских международных игр – 2021, второе место занял Китай,... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T18:07

2021-09-01T18:07

2021-09-01T18:07

в мире

казахстан

белоруссия

китай

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

армейские международные игры — 2021 (арми-2021)

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Российская команда победила в творческом конкурсе "Армия культуры", впервые прошедшем в рамках Армейских международных игр – 2021, второе место занял Китай, третье поделили Белоруссия и Казахстан, сообщили в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Церемония награждения победителей прошла 1 сентября 2021 года в Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард".Отмечается, что конкурс стал самым многочисленным по количеству команд соревнованием АрМИ-2021. На церемонии награждения все 20 команд-участниц представили свои лучшие номера.Почетными гостями мероприятия стали члены Общественного совета Министерства обороны, заслуженный мастер спорта России Светлана Хоркина, народный артист России Игорь Бутман, директор Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард" Дарья Борисова, ведущая телеканала "Звезда" Ирина Лосик.

https://ria.ru/20210831/uzbekistan-1748046611.html

казахстан

белоруссия

китай

россия

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в мире, казахстан, белоруссия, китай, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)