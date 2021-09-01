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Россия победила в творческом конкурсе на АрМИ-2021
Россия победила в творческом конкурсе на АрМИ-2021 - РИА Новости, 01.09.2021
Россия победила в творческом конкурсе на АрМИ-2021
Российская команда победила в творческом конкурсе "Армия культуры", впервые прошедшем в рамках Армейских международных игр – 2021, второе место занял Китай,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T18:07
2021-09-01T18:07
в мире
казахстан
белоруссия
китай
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Российская команда победила в творческом конкурсе "Армия культуры", впервые прошедшем в рамках Армейских международных игр – 2021, второе место занял Китай, третье поделили Белоруссия и Казахстан, сообщили в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Церемония награждения победителей прошла 1 сентября 2021 года в Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард".Отмечается, что конкурс стал самым многочисленным по количеству команд соревнованием АрМИ-2021. На церемонии награждения все 20 команд-участниц представили свои лучшие номера.Почетными гостями мероприятия стали члены Общественного совета Министерства обороны, заслуженный мастер спорта России Светлана Хоркина, народный артист России Игорь Бутман, директор Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард" Дарья Борисова, ведущая телеканала "Звезда" Ирина Лосик.
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60
в мире, казахстан, белоруссия, китай, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
18:07 01.09.2021
 
Россия победила в творческом конкурсе на АрМИ-2021

Российская команда победила в творческом конкурсе "Армия культуры" на АрМИ-2021

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка к показательным выступлениям в рамках VII Армейских международных игр "АрМИ-2021"
Подготовка к показательным выступлениям в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021 - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Российская команда победила в творческом конкурсе "Армия культуры", впервые прошедшем в рамках Армейских международных игр – 2021, второе место занял Китай, третье поделили Белоруссия и Казахстан, сообщили в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Церемония награждения победителей прошла 1 сентября 2021 года в Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард".
"По результатам двухнедельных соревнований третье место в общекомандном зачете поделили между собой сборная Беларуси и сборная Казахстана. Второе место заняла команда Китая, а абсолютным лидером зачета стала команда Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что конкурс стал самым многочисленным по количеству команд соревнованием АрМИ-2021. На церемонии награждения все 20 команд-участниц представили свои лучшие номера.
Почетными гостями мероприятия стали члены Общественного совета Министерства обороны, заслуженный мастер спорта России Светлана Хоркина, народный артист России Игорь Бутман, директор Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард" Дарья Борисова, ведущая телеканала "Звезда" Ирина Лосик.
Полевая кухня - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 17:38
Команда Узбекистана выиграла конкурс АрМИ "Полевая кухня"
 
В миреКазахстанБелоруссияКитайМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияАрмейские международные игры — 2021 (АрМИ-2021)
 
 
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