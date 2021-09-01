https://ria.ru/20210901/afganistan-1748140065.html

В МИД назвали условие признания новых властей Афганистана

В МИД назвали условие признания новых властей Афганистана - РИА Новости, 01.09.2021

В МИД назвали условие признания новых властей Афганистана

Для признания новых властей Афганистана со стороны Москвы нужно дождаться формирования нового инклюзивного правительства, спешки с этим нет, заявил в... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T12:12

2021-09-01T12:12

2021-09-01T13:16

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

игорь моргулов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739934654_0:0:3314:1865_1920x0_80_0_0_8a2dcc05dd54dffb3a7de2e94bd2e08a.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Для признания новых властей Афганистана со стороны Москвы нужно дождаться формирования нового инклюзивного правительства, спешки с этим нет, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов."Думаю, не следует драматизировать обстановку в Афганистане. Новые власти объявили о завершении боевых действий, всеобщей амнистии правительственным чиновникам, заявили о намерениях создать коалиционное инклюзивное правительство, соблюдать права женщин, разумеется, в рамках исламской правовой системы, сохранить свободу СМИ. Также, что немаловажно, объявлено о стремлении искоренить наркопроизводство в стране. Оцениваем все это как позитивные сигналы и ждем их воплощения на практике", - сказал Моргулов.По его словам, в Москве искренне надеются, что "вовлеченным сторонам" в удастся выйти на политический консенсус, и "новая структура государственной власти будет сформирована с учетом интересов всего афганского народа".Читайте полный текст интервью Игоря Моргулова >>

https://ria.ru/20210831/pravitelstvo-1748015828.html

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), игорь моргулов, россия