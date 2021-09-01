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В МИД назвали условие признания новых властей Афганистана
В МИД назвали условие признания новых властей Афганистана - РИА Новости, 01.09.2021
В МИД назвали условие признания новых властей Афганистана
Для признания новых властей Афганистана со стороны Москвы нужно дождаться формирования нового инклюзивного правительства, спешки с этим нет, заявил в... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:12
2021-09-01T12:12
2021-09-01T13:16
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
игорь моргулов
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Для признания новых властей Афганистана со стороны Москвы нужно дождаться формирования нового инклюзивного правительства, спешки с этим нет, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов."Думаю, не следует драматизировать обстановку в Афганистане. Новые власти объявили о завершении боевых действий, всеобщей амнистии правительственным чиновникам, заявили о намерениях создать коалиционное инклюзивное правительство, соблюдать права женщин, разумеется, в рамках исламской правовой системы, сохранить свободу СМИ. Также, что немаловажно, объявлено о стремлении искоренить наркопроизводство в стране. Оцениваем все это как позитивные сигналы и ждем их воплощения на практике", - сказал Моргулов.По его словам, в Москве искренне надеются, что "вовлеченным сторонам" в удастся выйти на политический консенсус, и "новая структура государственной власти будет сформирована с учетом интересов всего афганского народа".Читайте полный текст интервью Игоря Моргулова >>
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в мире, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), игорь моргулов, россия
12:12 01.09.2021 (обновлено: 13:16 01.09.2021)
В МИД назвали условие признания новых властей Афганистана
МИД: для признания новых властей Афганистана нужно дождаться формирования правительства