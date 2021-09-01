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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/afganistan-1748101800.html
Посол Афганистана в Таджикистане рассказал о сопротивлении талибам
Посол Афганистана в Таджикистане рассказал о сопротивлении талибам - РИА Новости, 01.09.2021
Посол Афганистана в Таджикистане рассказал о сопротивлении талибам
Действующее в горной афганской провинции Панджшер сопротивление режиму талибов (движение "Талибан"*) может распространиться на другие провинции страны, заявил в РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T08:16
2021-09-01T09:11
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
ахмад масуд
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ДУШАНБЕ, 1 сен – РИА Новости. Действующее в горной афганской провинции Панджшер сопротивление режиму талибов (движение "Талибан"*) может распространиться на другие провинции страны, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар."Я уверен, что сопротивление из этой провинции распространится на другие провинции Афганистана. В Панджшере живут настоящие воины-патриоты, которые воевали еще с Ахмад Шахом Масудом. И сейчас они поддерживают его сына (Ахмада Масуда), и они будут сопротивляться до конца. Талибам надо изучить опыт советских генералов, как они воевали в Панджшере в 80-е годы прошлого века (но так и не смогли полностью контролировать регион - ред.). Двадцать пять лет назад талибы захватили почти всю страну, но Панджшер они взять так и не смогли", - сказал посол.Противники движения "Талибан"* в афганской провинции Панджшер будут сопротивляться до конца, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Лидером действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд – сын главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, убитого террористами 9 сентября 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210901/posol-1748098719.html
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кабул (город)
афганистан
панджшер (провинция)
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, панджшер (провинция), ахмад масуд
08:16 01.09.2021 (обновлено: 09:11 01.09.2021)
 
Посол Афганистана в Таджикистане рассказал о сопротивлении талибам

Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар рассказал о сопротивлении талибам

© REUTERS / StringerЧлены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© REUTERS / Stringer
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ДУШАНБЕ, 1 сен – РИА Новости. Действующее в горной афганской провинции Панджшер сопротивление режиму талибов (движение "Талибан"*) может распространиться на другие провинции страны, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.
"Я уверен, что сопротивление из этой провинции распространится на другие провинции Афганистана. В Панджшере живут настоящие воины-патриоты, которые воевали еще с Ахмад Шахом Масудом. И сейчас они поддерживают его сына (Ахмада Масуда), и они будут сопротивляться до конца. Талибам надо изучить опыт советских генералов, как они воевали в Панджшере в 80-е годы прошлого века (но так и не смогли полностью контролировать регион - ред.). Двадцать пять лет назад талибы захватили почти всю страну, но Панджшер они взять так и не смогли", - сказал посол.
Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
07:26Захват власти в Афганистане талибами
Афганский посол: "Талибан"* намерен убить лидера сопротивления в Панджшере
Противники движения "Талибан"* в афганской провинции Панджшер будут сопротивляться до конца, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.
"Защита не означает война, сопротивление в Панджшере борется за то, чего мы достигли за эти годы, за наши права, наши интересы, и у сына Масуда - сына нашего национального героя - есть опыт, есть кровь отца. В Панджшере живут настоящие воины-патриоты, которые воевали еще с Ахмад Шахом Масудом, и сейчас они поддерживают его сына, и они будут сопротивляться до конца", - сказал дипломат.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Лидером действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд – сын главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, убитого террористами 9 сентября 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
06:17Захват власти в Афганистане талибами
Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанАфганистанПанджшер (провинция)Ахмад Масуд
 
 
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