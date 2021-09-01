08:16 01.09.2021 (обновлено: 09:11 01.09.2021)
Посол Афганистана в Таджикистане рассказал о сопротивлении талибам
Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар рассказал о сопротивлении талибам
© REUTERS / StringerЧлены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
ДУШАНБЕ, 1 сен – РИА Новости. Действующее в горной афганской провинции Панджшер сопротивление режиму талибов (движение "Талибан"*) может распространиться на другие провинции страны, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.
"Я уверен, что сопротивление из этой провинции распространится на другие провинции Афганистана. В Панджшере живут настоящие воины-патриоты, которые воевали еще с Ахмад Шахом Масудом. И сейчас они поддерживают его сына (Ахмада Масуда), и они будут сопротивляться до конца. Талибам надо изучить опыт советских генералов, как они воевали в Панджшере в 80-е годы прошлого века (но так и не смогли полностью контролировать регион - ред.). Двадцать пять лет назад талибы захватили почти всю страну, но Панджшер они взять так и не смогли", - сказал посол.
Противники движения "Талибан"* в афганской провинции Панджшер будут сопротивляться до конца, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.
"Защита не означает война, сопротивление в Панджшере борется за то, чего мы достигли за эти годы, за наши права, наши интересы, и у сына Масуда - сына нашего национального героя - есть опыт, есть кровь отца. В Панджшере живут настоящие воины-патриоты, которые воевали еще с Ахмад Шахом Масудом, и сейчас они поддерживают его сына, и они будут сопротивляться до конца", - сказал дипломат.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Лидером действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд – сын главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, убитого террористами 9 сентября 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.