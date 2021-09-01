https://ria.ru/20210901/afganistan-1748101800.html

Посол Афганистана в Таджикистане рассказал о сопротивлении талибам

Посол Афганистана в Таджикистане рассказал о сопротивлении талибам - РИА Новости, 01.09.2021

Посол Афганистана в Таджикистане рассказал о сопротивлении талибам

Действующее в горной афганской провинции Панджшер сопротивление режиму талибов (движение "Талибан"*) может распространиться на другие провинции страны, заявил в РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T08:16

2021-09-01T08:16

2021-09-01T09:11

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

ахмад масуд

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ДУШАНБЕ, 1 сен – РИА Новости. Действующее в горной афганской провинции Панджшер сопротивление режиму талибов (движение "Талибан"*) может распространиться на другие провинции страны, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар."Я уверен, что сопротивление из этой провинции распространится на другие провинции Афганистана. В Панджшере живут настоящие воины-патриоты, которые воевали еще с Ахмад Шахом Масудом. И сейчас они поддерживают его сына (Ахмада Масуда), и они будут сопротивляться до конца. Талибам надо изучить опыт советских генералов, как они воевали в Панджшере в 80-е годы прошлого века (но так и не смогли полностью контролировать регион - ред.). Двадцать пять лет назад талибы захватили почти всю страну, но Панджшер они взять так и не смогли", - сказал посол.Противники движения "Талибан"* в афганской провинции Панджшер будут сопротивляться до конца, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Лидером действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд – сын главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, убитого террористами 9 сентября 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210901/posol-1748098719.html

https://ria.ru/20210901/posol-1748097096.html

кабул (город)

афганистан

панджшер (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан, панджшер (провинция), ахмад масуд