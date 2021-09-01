Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210901/1sentyabrya-1748141169.html
Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний
Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2021
Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний, отметив, что 1 сентября — это точка отсчета новых знаний, достижений,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:24
2021-09-01T12:24
общество
михаил мишустин
сн_образование
день знаний
социальный навигатор
россия
1 сентября
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748023565_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a262008e39358085db1d78d0fe1c311.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний, отметив, что 1 сентября — это точка отсчета новых знаний, достижений, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Мишустин отметил, что впереди у ребят прекрасное время, когда они каждый день будут узнавать новое, расширять кругозор."Цифровизация стремительно меняет мир, высокие технологии делают нашу жизнь удобнее и комфортнее. Ориентироваться в современной реальности, быть готовыми решать сложные задачи, реализовывать смелые мечты, добиваться успеха в профессии, совершать инновационные преобразования и научные открытия вам помогут те знания и навыки, которые вы приобретете за годы обучения, а также целеустремленность, интерес к исследованиям, усердие и трудолюбие", — добавляется в сообщении.Премьер-министр пожелал школьникам и студентам успехов в учебе, а преподавателям и родителям терпения.Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. Этот день также является официальным праздником в некоторых других постсоветских государствах.
https://ria.ru/20210901/uchaschiesya-1748089776.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748023565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f58daf006c7398d40a288ec81bbe690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, михаил мишустин, сн_образование, день знаний, социальный навигатор, россия, 1 сентября
12:24 01.09.2021
 

Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПодготовка к новому учебному году в московской школе № 2097
Подготовка к новому учебному году в московской школе № 2097 - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний, отметив, что 1 сентября — это точка отсчета новых знаний, достижений, телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Этот замечательный праздник объединяет миллионы учеников, студентов, преподавателей, родителей нашей большой страны. Для всех, кто сегодня впервые идет в школу, колледж, вуз, и тех, кто продолжает учебу, 1 сентября – торжественная, волнующая и радостная дата. Это точка отсчета новых знаний, достижений, ярких открытий и незабываемых моментов", — говорится в сообщении.

Мишустин отметил, что впереди у ребят прекрасное время, когда они каждый день будут узнавать новое, расширять кругозор.
Первоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
01:29
Школьники и студенты начнут новый учебный год в очном формате
"Цифровизация стремительно меняет мир, высокие технологии делают нашу жизнь удобнее и комфортнее. Ориентироваться в современной реальности, быть готовыми решать сложные задачи, реализовывать смелые мечты, добиваться успеха в профессии, совершать инновационные преобразования и научные открытия вам помогут те знания и навыки, которые вы приобретете за годы обучения, а также целеустремленность, интерес к исследованиям, усердие и трудолюбие", — добавляется в сообщении.
Премьер-министр пожелал школьникам и студентам успехов в учебе, а преподавателям и родителям терпения.
Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. Этот день также является официальным праздником в некоторых других постсоветских государствах.
 
ОбществоМихаил МишустинСН_ОбразованиеДень знанийСоциальный навигаторРоссия1 сентября
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:14Треть деревьев в мире находится под угрозой исчезновения
14:12В СИЗО "Лефортово" после жалоб в ОНК разрешили спать днем
14:05Число жертв урагана "Ида" на юго-востоке США возросло до шести
14:02Школу в Хабаровске проверят из-за танца живота на линейке
14:00Сноуден примет участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
13:55Матвиенко рассказала школьникам, как стать губернатором
13:52Синоптик предупредила москвичей о похолодании на выходных
13:51Зюганов на уроке патриотизма пожелал ученикам быть храбрыми
13:50Лукашенко назвал вывод американских войск из Афганистана позорным бегством
13:50"Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Токаева
13:45Приплывший в Японию россиянин подал заявку на статус беженца
13:42Выборы в Госдуму будут конкурентными, заявила Матвиенко
13:40СМИ: Apple отложит презентацию смарт-часов нового поколения
13:37Ректор высказался о переаттестации имамов, учившихся за рубежом
13:36Беседа с Путиным вдвое увеличила число подписчиков мальчика из Бурятии
13:35Финал "Авиадартса-2021" завершился двумя рекордами
13:32В МИД анонсировали заседание расширенной "тройки" по Афганистану в Кабуле
13:29Путин заявил об ответственности общества и бизнеса за безопасность детей
13:22В Латвии заявили, что не откажутся от перевода всех школ на латышский язык
13:21Путин призвал создавать благоприятные условия для прорывных технологий
Лента новостейМолния