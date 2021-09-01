https://ria.ru/20210901/1sentyabrya-1748141169.html

Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний

Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2021

Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний, отметив, что 1 сентября — это точка отсчета новых знаний, достижений,... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T12:24

2021-09-01T12:24

2021-09-01T12:24

общество

михаил мишустин

сн_образование

день знаний

социальный навигатор

россия

1 сентября

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний, отметив, что 1 сентября — это точка отсчета новых знаний, достижений, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Мишустин отметил, что впереди у ребят прекрасное время, когда они каждый день будут узнавать новое, расширять кругозор."Цифровизация стремительно меняет мир, высокие технологии делают нашу жизнь удобнее и комфортнее. Ориентироваться в современной реальности, быть готовыми решать сложные задачи, реализовывать смелые мечты, добиваться успеха в профессии, совершать инновационные преобразования и научные открытия вам помогут те знания и навыки, которые вы приобретете за годы обучения, а также целеустремленность, интерес к исследованиям, усердие и трудолюбие", — добавляется в сообщении.Премьер-министр пожелал школьникам и студентам успехов в учебе, а преподавателям и родителям терпения.Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. Этот день также является официальным праздником в некоторых других постсоветских государствах.

https://ria.ru/20210901/uchaschiesya-1748089776.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, михаил мишустин, сн_образование, день знаний, социальный навигатор, россия, 1 сентября