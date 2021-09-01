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Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний
Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2021
Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний, отметив, что 1 сентября — это точка отсчета новых знаний, достижений,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:24
2021-09-01T12:24
2021-09-01T12:24
общество
михаил мишустин
сн_образование
день знаний
социальный навигатор
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1 сентября
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний, отметив, что 1 сентября — это точка отсчета новых знаний, достижений, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Мишустин отметил, что впереди у ребят прекрасное время, когда они каждый день будут узнавать новое, расширять кругозор."Цифровизация стремительно меняет мир, высокие технологии делают нашу жизнь удобнее и комфортнее. Ориентироваться в современной реальности, быть готовыми решать сложные задачи, реализовывать смелые мечты, добиваться успеха в профессии, совершать инновационные преобразования и научные открытия вам помогут те знания и навыки, которые вы приобретете за годы обучения, а также целеустремленность, интерес к исследованиям, усердие и трудолюбие", — добавляется в сообщении.Премьер-министр пожелал школьникам и студентам успехов в учебе, а преподавателям и родителям терпения.Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. Этот день также является официальным праздником в некоторых других постсоветских государствах.
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общество, михаил мишустин, сн_образование, день знаний, социальный навигатор, россия, 1 сентября
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний, отметив, что 1 сентября — это точка отсчета новых знаний, достижений, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Этот замечательный праздник объединяет миллионы учеников, студентов, преподавателей, родителей нашей большой страны. Для всех, кто сегодня впервые идет в школу, колледж, вуз, и тех, кто продолжает учебу, 1 сентября – торжественная, волнующая и радостная дата. Это точка отсчета новых знаний, достижений, ярких открытий и незабываемых моментов", — говорится в сообщении.
Мишустин отметил, что впереди у ребят прекрасное время, когда они каждый день будут узнавать новое, расширять кругозор.
"Цифровизация стремительно меняет мир, высокие технологии делают нашу жизнь удобнее и комфортнее. Ориентироваться в современной реальности, быть готовыми решать сложные задачи, реализовывать смелые мечты, добиваться успеха в профессии, совершать инновационные преобразования и научные открытия вам помогут те знания и навыки, которые вы приобретете за годы обучения, а также целеустремленность, интерес к исследованиям, усердие и трудолюбие", — добавляется в сообщении.
Премьер-министр пожелал школьникам и студентам успехов в учебе, а преподавателям и родителям терпения.
Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. Этот день также является официальным праздником в некоторых других постсоветских государствах.