https://ria.ru/20210831/zakharova-1748076000.html

Захарова ответила Столтенбергу перефразированной цитатой Пушкина

Захарова ответила Столтенбергу перефразированной цитатой Пушкина - РИА Новости, 31.08.2021

Захарова ответила Столтенбергу перефразированной цитатой Пушкина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, пообещавшего не забывать о тех, кто не успел... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T21:10

2021-08-31T21:10

2021-08-31T22:06

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

йенс столтенберг

талибан

пушкин

александр пушкин

нато

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, пообещавшего не забывать о тех, кто не успел покинуть Афганистан."Мне кажется, они его и его чудесную организацию тоже не забудут. Никогда. Перефразируя Пушкина, грязнейшей подлости грязнейший образец", — написала она в Telegram-канале.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в стране. Столичный аэропорт перешел под контроль "Талибана"*. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.Боевики захватили почти всю территорию страны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер. Лидер действующего там Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.При этом, по сообщению источника РИА Новости, консультации по формированию нового афганского правительства завершились, а ключевые посты заняли представители "Талибана"*.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210824/afganistan-1747003374.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

сша

пушкин

россия

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в мире, сша, йенс столтенберг, талибан, пушкин, александр пушкин, нато, мария захарова, россия