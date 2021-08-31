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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210831/zakharova-1748076000.html
Захарова ответила Столтенбергу перефразированной цитатой Пушкина
Захарова ответила Столтенбергу перефразированной цитатой Пушкина - РИА Новости, 31.08.2021
Захарова ответила Столтенбергу перефразированной цитатой Пушкина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, пообещавшего не забывать о тех, кто не успел... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T21:10
2021-08-31T22:06
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
йенс столтенберг
талибан
пушкин
александр пушкин
нато
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, пообещавшего не забывать о тех, кто не успел покинуть Афганистан."Мне кажется, они его и его чудесную организацию тоже не забудут. Никогда. Перефразируя Пушкина, грязнейшей подлости грязнейший образец", — написала она в Telegram-канале.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в стране. Столичный аэропорт перешел под контроль "Талибана"*. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.Боевики захватили почти всю территорию страны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер. Лидер действующего там Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.При этом, по сообщению источника РИА Новости, консультации по формированию нового афганского правительства завершились, а ключевые посты заняли представители "Талибана"*.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210824/afganistan-1747003374.html
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
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в мире, сша, йенс столтенберг, талибан, пушкин, александр пушкин, нато, мария захарова, россия
21:10 31.08.2021 (обновлено: 22:06 31.08.2021)
 
Захарова ответила Столтенбергу перефразированной цитатой Пушкина

Захарова ответила на слова генсека НАТО по Афганистану перефразированной цитатой Пушкина

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, пообещавшего не забывать о тех, кто не успел покинуть Афганистан.
"Мне кажется, они его и его чудесную организацию тоже не забудут. Никогда. Перефразируя Пушкина, грязнейшей подлости грязнейший образец", — написала она в Telegram-канале.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 12:33
НАТО потеряла контроль над самой собой, заявила Захарова
В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в стране. Столичный аэропорт перешел под контроль "Талибана"*. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.
Боевики захватили почти всю территорию страны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер. Лидер действующего там Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.
При этом, по сообщению источника РИА Новости, консультации по формированию нового афганского правительства завершились, а ключевые посты заняли представители "Талибана"*.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАЙенс СтолтенбергТалибанПушкинАлександр ПушкинНАТОМария ЗахароваРоссия
 
 
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