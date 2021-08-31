07:50 31.08.2021 (обновлено: 22:57 31.08.2021)
Свыклись: как прошел фестиваль "Выкса|Арт-Овраг" и что ждать от следующего
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"Спектакль "Он в Аргентине" в рамках фестиваля "Арт-Овраг"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Ольга Распопова. В Нижегородской области с 27 по 29 августа прошел 10-й “Арт-Овраг” — фестиваль, благодаря которому культурное сообщество выучило слово “Выкса”, а маленький рабочий городок стали называть столицей российского паблик-арта. О том, каким получился первый уикенд и чего ждать от следующего этапа 24-26 сентября — в материале РИА Новости.
Раскрасить будни
“Свыкся”. Холщовые сумки с этим девизом здесь носят многие. И слово у местных любимое. “Хотел по молодости переехать отсюда в Нижний Новгород. А потом свыкся. Природа тут красивая, Ока рядом”, — рассказывает пенсионер Александр.
И даже смартфон через какое-то время тоже смирился, хотя сначала упорно исправлял название этого маленького городка, четверть площади которого занимает металлургический завод. Руду здесь добывали еще со времен Екатерины — начали братья Баташевы, которых очень почитают. “А куда тут особо пойти работать-то еще, кроме завода? Вуза у нас своего нет, железнодорожного вокзала — тоже”, — рассуждает Александр.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"Спектакль "По домам"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
Спектакль "По домам"
На столе в уютной кухне местный специалитет — окрошка с килькой. С виду кажется, что это обычные посиделки, но нет — иммерсивный спектакль “По домам” выпускника ГИТИСа и режиссера “Современника” Андрея Маника. За два часа можно успеть зайти в гости в три совершенно разных семьи, где угощают фирменными блюдами и рассказывают, как живется в Выксе.
Выясняется, что не так уж легко.
Хозяйка, Наталья, мать-одиночка, честно признается: мечтает переехать в Сочи. На столе — сочники по рецепту ее бабушки, но вместо привычного творога внутри — манка. В общем, тут по-простому.
Задача, которую поставили перед собой 10 лет назад организаторы фестиваля “Арт-Овраг”, и сейчас звучит амбициозно: научить жителей не просто обреченно “привыкать”, а по-настоящему любить свой городок. Где, скажем честно, раньше было уныло.
© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг"
"Единорог", Габор Миклош Сёке. 2013год.
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"Единорог", Габор Миклош Сёке. 2013год.
© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг"
© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг""Хороший урожай", Слава ПТРК. 2016 год
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"Хороший урожай", Слава ПТРК. 2016 год
© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг"
© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг" / Игнат Козлов
"Выкса 10 000", Миша Most. 2017 год
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"Выкса 10 000", Миша Most. 2017 год
© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг" / Игнат Козлов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГиперболоидная башня Шухова на территории Выксунского металлургического завода в Нижегородской области.
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Гиперболоидная башня Шухова на территории Выксунского металлургического завода в Нижегородской области.
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"Единорог", Габор Миклош Сёке. 2013год.
© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг"
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"Хороший урожай", Слава ПТРК. 2016 год
© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг"
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"Выкса 10 000", Миша Most. 2017 год
© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг" / Игнат Козлов
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Гиперболоидная башня Шухова на территории Выксунского металлургического завода в Нижегородской области.
Теперь жизнь в Выксе скрашивают около 100 объектов паблик-арта, причем это не типичные для глубинки лебеди из покрышек или деревянные гномы, а вещи, которые достойны мировых столиц: работы Эрика Булатова, Паши 183, Чарльза Ренфро.
От ненависти до любви
“Мы хотели изменить сознание жителей, задать новую городскую среду”, — рассказывает создатель фестиваля "Выкса|Арт-Овраг" и меценат Ирина Седых.
Процесс шел постепенно: особой радости у местных происходящее поначалу не вызывал. Например, невзлюбили суровые выксунцы работу "Большой Джинни" американского скульптора Джона Пауэрса — и сожгли.
В общем, первым кураторам (устроители меняются каждые 3-4 года), команде Константина Гроусса, пришлось побороться. Сменивший их Антон Кочуркин вздыхает: “Когда я впервые сюда приехал, мне ничего не хотелось делать”. Это при том, что к провинции ему-то не привыкать: многим он известен как куратор другого фестиваля, “Архстояния” в Калужской области.
В городском парке и на улицах поставили еще скульптуры, а на фасадах типовых жилых домов, которыми застроена вся Россия, стали появляться уникальные муралы.
И местные идеей, наконец, загорелись. Настолько, что, когда "Сказку о потерянном времени", которую художник Паша 183 нарисовал на фасаде дома 16 на улице Лизы Чайкиной за год до своей смерти, при ремонте закрыли утеплителем, жильцы скинулись на восстановление фрески.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"Работа "Сказка о потерянном времени" художника Паши 183
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
Работа "Сказка о потерянном времени" художника Паши 183
В этом году в выксунской коллекции муралов пополнение: стена Наташи Стручковой и ее юных соавторов. Она разделила местных детей на две команды: одни искали в городе треугольники, другие — круги (причем ходили с коробками на голове, как герои Майнкрафта). А началось все с того, что жители попросили стену отремонтировать — им дуло.
“Был обычный серый дом, а теперь стоит красивый”, — говорит преподаватель Людмила. На вопрос: а чем такое недовольство москвичей могла вызвать скульптура Урса Фишера “Большая глина №4”? Подумав, девушка отвечает: “Наверное, к такому креативу у вас в столице еще не привыкли. Да и надо было спросить у горожан”.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"Фасад жилого дома
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
Фасад жилого дома
Удивительные люди
Этот принцип — активное вовлечение местных — как раз и использует новый куратор фестиваля, Федор Павлов-Андреевич. “Мы решили отказаться от “гастролей”: вместо них хотим породниться с городом. Приглашенные художники не просто наезжают, они должны тут пожить, проникнуться атмосферой, найти себе местных соратников, чтобы выполнить работу”, — объясняет он. Такой процесс он называет “полной выксунизацией”.
© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг"Федор Павлов-Андреевич, Ирина Седых
© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг"
Федор Павлов-Андреевич, Ирина Седых
Так появилась идея спектакля-похода по гостям. А еще Павлов-Андреевич сам водил тур по Выксе “По углам”, в котором к нему присоединялись известные горожане — “15 удивительных людей”. Например, местная легенда, заслуженный тренер России самбист и морж Виктор Егрушов, главный редактор сайта "Выкса в курсе" Стас Гельц.
В итоге этот выпуск фестиваля, вместо традиционного акцента на паблик-арте, получился скорее с уклоном в этнографию. Даже музыканты Zventa Sventana и АИГЕЛ, во время своего концерта на местной Красной площади, сыграли трек, материалы для которого собирали в одиннадцати окрестных деревнях Выксы.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
Концерт на фестивале "Выкса|Арт-Овраг"
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Концерт на фестивале "Выкса|Арт-Овраг"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
Зрители фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
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Зрители фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
Участница фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
3 из 3
Участница фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
1 из 3
Концерт на фестивале "Выкса|Арт-Овраг"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
2 из 3
Зрители фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
3 из 3
Участница фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
На втором месте — литература: сразу два спектакля по произведениям Людмилы Петрушевской. Один — "Карамзин. Театр в деревне" — сайт-специфик, в местном полуразрушенном доме культуры еще сталинской постройки. Участвовали трудные подростки, а в одной из сцен открывался прекрасный вид на Оку: дети вели зрителей по улице прямо к высокому берегу реки.
Второй, “Он в Аргентине”, держится на сильном дуэте выксунки Ирины Пеговой — она, кстати, провела тут пандемию, но впервые играет в родном городе, — и Розы Хайруллиной. Это была редкая возможность увидеть спектакль, который в свое время снял из репертуара МХТ Сергей Женовач. Но там вместо Пеговой была Юлия Чебакова, которая теперь выступила в роли режиссера.
Что дальше
“Мне кажется, благодаря фестивалю у выксунцев пропадает то, что я называю “комплекс Нижнего Новгорода” — это когда кажется, что все самое классное происходит в мегаполисе рядом”, — рассуждает Павлов-Андреевич. — Теперь сюда приезжают не только из соседних городов, но и из Москвы, Петербурга, из-за границы — это новая культурная точка на карте”.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"Участники фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
Участники фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
Из-за пандемии фестиваль впервые за свою историю разбит на два этапа. Второй уикенд намечен на сентябрь. Программа пока в разработке, однако уже точно известно, что "заработает" пьедестал архитектора Чарльза Ренфро (автора московского парка "Зарядье"), на котором будут сменяться работы, созданные пожившими в Выксе художниками. Открыть этот проект доверят бразильянке Вивиан Каккури, участнице одной из биеннале современного искусства в Венеции.
Ну а пока Выкса вошла в прежний сонный ритм.