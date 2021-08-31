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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210831/vyksa-1747871957.html
Свыклись: как прошел фестиваль "Выкса|Арт-Овраг" и что ждать от следующего
Свыклись: как прошел фестиваль "Выкса|Арт-Овраг" и что ждать от следующего - РИА Новости, 31.08.2021
Свыклись: как прошел фестиваль "Выкса|Арт-Овраг" и что ждать от следующего
В Нижегородской области с 27 по 29 августа прошел 10-й “Арт-Овраг” — фестиваль, благодаря которому культурное сообщество выучило слово “Выкса”, а маленький... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T07:50
2021-08-31T22:57
культура
искусство
выкса
гитис
нижний новгород
сергей женовач
архстояние
ирина пегова
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Ольга Распопова. В Нижегородской области с 27 по 29 августа прошел 10-й “Арт-Овраг” — фестиваль, благодаря которому культурное сообщество выучило слово “Выкса”, а маленький рабочий городок стали называть столицей российского паблик-арта. О том, каким получился первый уикенд и чего ждать от следующего этапа 24-26 сентября — в материале РИА Новости.Раскрасить будни“Свыкся”. Холщовые сумки с этим девизом здесь носят многие. И слово у местных любимое. “Хотел по молодости переехать отсюда в Нижний Новгород. А потом свыкся. Природа тут красивая, Ока рядом”, — рассказывает пенсионер Александр.И даже смартфон через какое-то время тоже смирился, хотя сначала упорно исправлял название этого маленького городка, четверть площади которого занимает металлургический завод. Руду здесь добывали еще со времен Екатерины — начали братья Баташевы, которых очень почитают. “А куда тут особо пойти работать-то еще, кроме завода? Вуза у нас своего нет, железнодорожного вокзала — тоже”, — рассуждает Александр.На столе в уютной кухне местный специалитет — окрошка с килькой. С виду кажется, что это обычные посиделки, но нет — иммерсивный спектакль “По домам” выпускника ГИТИСа и режиссера “Современника” Андрея Маника. За два часа можно успеть зайти в гости в три совершенно разных семьи, где угощают фирменными блюдами и рассказывают, как живется в Выксе.Выясняется, что не так уж легко.Хозяйка, Наталья, мать-одиночка, честно признается: мечтает переехать в Сочи. На столе — сочники по рецепту ее бабушки, но вместо привычного творога внутри — манка. В общем, тут по-простому.Задача, которую поставили перед собой 10 лет назад организаторы фестиваля “Арт-Овраг”, и сейчас звучит амбициозно: научить жителей не просто обреченно “привыкать”, а по-настоящему любить свой городок. Где, скажем честно, раньше было уныло.Теперь жизнь в Выксе скрашивают около 100 объектов паблик-арта, причем это не типичные для глубинки лебеди из покрышек или деревянные гномы, а вещи, которые достойны мировых столиц: работы Эрика Булатова, Паши 183, Чарльза Ренфро.От ненависти до любвиПроцесс шел постепенно: особой радости у местных происходящее поначалу не вызывал. Например, невзлюбили суровые выксунцы работу "Большой Джинни" американского скульптора Джона Пауэрса — и сожгли.В общем, первым кураторам (устроители меняются каждые 3-4 года), команде Константина Гроусса, пришлось побороться. Сменивший их Антон Кочуркин вздыхает: “Когда я впервые сюда приехал, мне ничего не хотелось делать”. Это при том, что к провинции ему-то не привыкать: многим он известен как куратор другого фестиваля, “Архстояния” в Калужской области.В городском парке и на улицах поставили еще скульптуры, а на фасадах типовых жилых домов, которыми застроена вся Россия, стали появляться уникальные муралы.И местные идеей, наконец, загорелись. Настолько, что, когда "Сказку о потерянном времени", которую художник Паша 183 нарисовал на фасаде дома 16 на улице Лизы Чайкиной за год до своей смерти, при ремонте закрыли утеплителем, жильцы скинулись на восстановление фрески.В этом году в выксунской коллекции муралов пополнение: стена Наташи Стручковой и ее юных соавторов. Она разделила местных детей на две команды: одни искали в городе треугольники, другие — круги (причем ходили с коробками на голове, как герои Майнкрафта). А началось все с того, что жители попросили стену отремонтировать — им дуло.“Был обычный серый дом, а теперь стоит красивый”, — говорит преподаватель Людмила. На вопрос: а чем такое недовольство москвичей могла вызвать скульптура Урса Фишера “Большая глина №4”? Подумав, девушка отвечает: “Наверное, к такому креативу у вас в столице еще не привыкли. Да и надо было спросить у горожан”.Удивительные людиЭтот принцип — активное вовлечение местных — как раз и использует новый куратор фестиваля, Федор Павлов-Андреевич. “Мы решили отказаться от “гастролей”: вместо них хотим породниться с городом. Приглашенные художники не просто наезжают, они должны тут пожить, проникнуться атмосферой, найти себе местных соратников, чтобы выполнить работу”, — объясняет он. Такой процесс он называет “полной выксунизацией”.Так появилась идея спектакля-похода по гостям. А еще Павлов-Андреевич сам водил тур по Выксе “По углам”, в котором к нему присоединялись известные горожане — “15 удивительных людей”. Например, местная легенда, заслуженный тренер России самбист и морж Виктор Егрушов, главный редактор сайта "Выкса в курсе" Стас Гельц.В итоге этот выпуск фестиваля, вместо традиционного акцента на паблик-арте, получился скорее с уклоном в этнографию. Даже музыканты Zventa Sventana и АИГЕЛ, во время своего концерта на местной Красной площади, сыграли трек, материалы для которого собирали в одиннадцати окрестных деревнях Выксы.На втором месте — литература: сразу два спектакля по произведениям Людмилы Петрушевской. Один — "Карамзин. Театр в деревне" — сайт-специфик, в местном полуразрушенном доме культуры еще сталинской постройки. Участвовали трудные подростки, а в одной из сцен открывался прекрасный вид на Оку: дети вели зрителей по улице прямо к высокому берегу реки.Второй, “Он в Аргентине”, держится на сильном дуэте выксунки Ирины Пеговой — она, кстати, провела тут пандемию, но впервые играет в родном городе, — и Розы Хайруллиной. Это была редкая возможность увидеть спектакль, который в свое время снял из репертуара МХТ Сергей Женовач. Но там вместо Пеговой была Юлия Чебакова, которая теперь выступила в роли режиссера.Что дальше“Мне кажется, благодаря фестивалю у выксунцев пропадает то, что я называю “комплекс Нижнего Новгорода” — это когда кажется, что все самое классное происходит в мегаполисе рядом”, — рассуждает Павлов-Андреевич. — Теперь сюда приезжают не только из соседних городов, но и из Москвы, Петербурга, из-за границы — это новая культурная точка на карте”.Из-за пандемии фестиваль впервые за свою историю разбит на два этапа. Второй уикенд намечен на сентябрь. Программа пока в разработке, однако уже точно известно, что "заработает" пьедестал архитектора Чарльза Ренфро (автора московского парка "Зарядье"), на котором будут сменяться работы, созданные пожившими в Выксе художниками. Открыть этот проект доверят бразильянке Вивиан Каккури, участнице одной из биеннале современного искусства в Венеции. Ну а пока Выкса вошла в прежний сонный ритм.
https://ria.ru/20210725/arkhstoyanie-1742583150.html
https://ria.ru/20210826/pelevin-1746912459.html
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искусство, выкса, гитис, нижний новгород, сергей женовач, архстояние, ирина пегова, федор павлов-андреевич, фестивали, что посмотреть , россия
07:50 31.08.2021 (обновлено: 22:57 31.08.2021)
 

Свыклись: как прошел фестиваль "Выкса|Арт-Овраг" и что ждать от следующего

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"Спектакль "Он в Аргентине" в рамках фестиваля "Арт-Овраг"
Спектакль Он в Аргентине в рамках фестиваля Арт-Овраг
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Ольга Распопова. В Нижегородской области с 27 по 29 августа прошел 10-й “Арт-Овраг” — фестиваль, благодаря которому культурное сообщество выучило слово “Выкса”, а маленький рабочий городок стали называть столицей российского паблик-арта. О том, каким получился первый уикенд и чего ждать от следующего этапа 24-26 сентября — в материале РИА Новости.

Раскрасить будни

“Свыкся”. Холщовые сумки с этим девизом здесь носят многие. И слово у местных любимое. “Хотел по молодости переехать отсюда в Нижний Новгород. А потом свыкся. Природа тут красивая, Ока рядом”, — рассказывает пенсионер Александр.
И даже смартфон через какое-то время тоже смирился, хотя сначала упорно исправлял название этого маленького городка, четверть площади которого занимает металлургический завод. Руду здесь добывали еще со времен Екатерины — начали братья Баташевы, которых очень почитают. “А куда тут особо пойти работать-то еще, кроме завода? Вуза у нас своего нет, железнодорожного вокзала — тоже”, — рассуждает Александр.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"Спектакль "По домам"
Спектакль По домам
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
Спектакль "По домам"
На столе в уютной кухне местный специалитет — окрошка с килькой. С виду кажется, что это обычные посиделки, но нет — иммерсивный спектакль “По домам” выпускника ГИТИСа и режиссера “Современника” Андрея Маника. За два часа можно успеть зайти в гости в три совершенно разных семьи, где угощают фирменными блюдами и рассказывают, как живется в Выксе.
Выясняется, что не так уж легко.
Хозяйка, Наталья, мать-одиночка, честно признается: мечтает переехать в Сочи. На столе — сочники по рецепту ее бабушки, но вместо привычного творога внутри — манка. В общем, тут по-простому.
Задача, которую поставили перед собой 10 лет назад организаторы фестиваля “Арт-Овраг”, и сейчас звучит амбициозно: научить жителей не просто обреченно “привыкать”, а по-настоящему любить свой городок. Где, скажем честно, раньше было уныло.
© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг"

"Единорог", Габор Миклош Сёке. 2013год.

Единорог, 2013год. Габор Миклош Сёке
1 из 4

"Единорог", Габор Миклош Сёке. 2013год.

© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг"
© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг""Хороший урожай", Слава ПТРК. 2016 год
Хороший урожай, Слава ПТРК. 2016 год
2 из 4
"Хороший урожай", Слава ПТРК. 2016 год
© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг"
© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг" / Игнат Козлов

"Выкса 10 000", Миша Most. 2017 год

Выкса 10 000, Миша Most, 2017 год
3 из 4

"Выкса 10 000", Миша Most. 2017 год

© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг" / Игнат Козлов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГиперболоидная башня Шухова на территории Выксунского металлургического завода в Нижегородской области.
Гиперболоидная башня Шухова на территории Выксунского металлургического завода в Нижегородской области
4 из 4
Гиперболоидная башня Шухова на территории Выксунского металлургического завода в Нижегородской области.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 4

"Единорог", Габор Миклош Сёке. 2013год.

© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг"
2 из 4
"Хороший урожай", Слава ПТРК. 2016 год
© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг"
3 из 4

"Выкса 10 000", Миша Most. 2017 год

© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг" / Игнат Козлов
4 из 4
Гиперболоидная башня Шухова на территории Выксунского металлургического завода в Нижегородской области.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Теперь жизнь в Выксе скрашивают около 100 объектов паблик-арта, причем это не типичные для глубинки лебеди из покрышек или деревянные гномы, а вещи, которые достойны мировых столиц: работы Эрика Булатова, Паши 183, Чарльза Ренфро.

От ненависти до любви

“Мы хотели изменить сознание жителей, задать новую городскую среду”, — рассказывает создатель фестиваля "Выкса|Арт-Овраг" и меценат Ирина Седых.

Процесс шел постепенно: особой радости у местных происходящее поначалу не вызывал. Например, невзлюбили суровые выксунцы работу "Большой Джинни" американского скульптора Джона Пауэрса — и сожгли.
В общем, первым кураторам (устроители меняются каждые 3-4 года), команде Константина Гроусса, пришлось побороться. Сменивший их Антон Кочуркин вздыхает: “Когда я впервые сюда приехал, мне ничего не хотелось делать”. Это при том, что к провинции ему-то не привыкать: многим он известен как куратор другого фестиваля, “Архстояния” в Калужской области.
Спектакль в лодке для одного зрителя Л.Л.Л. Габбилена Галичева на фестивале Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области. - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 08:00Культура
"Русское идеальное" с "Пьяным забором": каким получилось "Архстояние-2021"
В городском парке и на улицах поставили еще скульптуры, а на фасадах типовых жилых домов, которыми застроена вся Россия, стали появляться уникальные муралы.
И местные идеей, наконец, загорелись. Настолько, что, когда "Сказку о потерянном времени", которую художник Паша 183 нарисовал на фасаде дома 16 на улице Лизы Чайкиной за год до своей смерти, при ремонте закрыли утеплителем, жильцы скинулись на восстановление фрески.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"Работа "Сказка о потерянном времени" художника Паши 183
Работа Сказка о потерянном времени художника Паши 183
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
Работа "Сказка о потерянном времени" художника Паши 183
В этом году в выксунской коллекции муралов пополнение: стена Наташи Стручковой и ее юных соавторов. Она разделила местных детей на две команды: одни искали в городе треугольники, другие — круги (причем ходили с коробками на голове, как герои Майнкрафта). А началось все с того, что жители попросили стену отремонтировать — им дуло.
“Был обычный серый дом, а теперь стоит красивый”, — говорит преподаватель Людмила. На вопрос: а чем такое недовольство москвичей могла вызвать скульптура Урса Фишера “Большая глина №4”? Подумав, девушка отвечает: “Наверное, к такому креативу у вас в столице еще не привыкли. Да и надо было спросить у горожан”.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"Фасад жилого дома
Фасад жилого дома
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
Фасад жилого дома

Удивительные люди

Этот принцип — активное вовлечение местных — как раз и использует новый куратор фестиваля, Федор Павлов-Андреевич. “Мы решили отказаться от “гастролей”: вместо них хотим породниться с городом. Приглашенные художники не просто наезжают, они должны тут пожить, проникнуться атмосферой, найти себе местных соратников, чтобы выполнить работу”, — объясняет он. Такой процесс он называет “полной выксунизацией”.
© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг"Федор Павлов-Андреевич, Ирина Седых
Федор Павлов-Андреевич, Ирина Седых - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг"
Федор Павлов-Андреевич, Ирина Седых
Так появилась идея спектакля-похода по гостям. А еще Павлов-Андреевич сам водил тур по Выксе “По углам”, в котором к нему присоединялись известные горожане — “15 удивительных людей”. Например, местная легенда, заслуженный тренер России самбист и морж Виктор Егрушов, главный редактор сайта "Выкса в курсе" Стас Гельц.
В итоге этот выпуск фестиваля, вместо традиционного акцента на паблик-арте, получился скорее с уклоном в этнографию. Даже музыканты Zventa Sventana и АИГЕЛ, во время своего концерта на местной Красной площади, сыграли трек, материалы для которого собирали в одиннадцати окрестных деревнях Выксы.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"

Концерт на фестивале "Выкса|Арт-Овраг"

Концерт в рамках фестиваля Арт-Овраг
1 из 3

Концерт на фестивале "Выкса|Арт-Овраг"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"

Зрители фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"

Зрители фестиваля Арт-Овраг
2 из 3

Зрители фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"

Участница фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"

Участница фестиваля Арт-Овраг
3 из 3

Участница фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
1 из 3

Концерт на фестивале "Выкса|Арт-Овраг"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
2 из 3

Зрители фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
3 из 3

Участница фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
На втором месте — литература: сразу два спектакля по произведениям Людмилы Петрушевской. Один — "Карамзин. Театр в деревне" — сайт-специфик, в местном полуразрушенном доме культуры еще сталинской постройки. Участвовали трудные подростки, а в одной из сцен открывался прекрасный вид на Оку: дети вели зрителей по улице прямо к высокому берегу реки.
Второй, “Он в Аргентине”, держится на сильном дуэте выксунки Ирины Пеговой — она, кстати, провела тут пандемию, но впервые играет в родном городе, — и Розы Хайруллиной. Это была редкая возможность увидеть спектакль, который в свое время снял из репертуара МХТ Сергей Женовач. Но там вместо Пеговой была Юлия Чебакова, которая теперь выступила в роли режиссера.

Что дальше

“Мне кажется, благодаря фестивалю у выксунцев пропадает то, что я называю “комплекс Нижнего Новгорода” — это когда кажется, что все самое классное происходит в мегаполисе рядом”, — рассуждает Павлов-Андреевич. — Теперь сюда приезжают не только из соседних городов, но и из Москвы, Петербурга, из-за границы — это новая культурная точка на карте”.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"Участники фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
Участники фестиваля Выкса|Арт-Овраг
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
Участники фестиваля "Выкса|Арт-Овраг"
Из-за пандемии фестиваль впервые за свою историю разбит на два этапа. Второй уикенд намечен на сентябрь. Программа пока в разработке, однако уже точно известно, что "заработает" пьедестал архитектора Чарльза Ренфро (автора московского парка "Зарядье"), на котором будут сменяться работы, созданные пожившими в Выксе художниками. Открыть этот проект доверят бразильянке Вивиан Каккури, участнице одной из биеннале современного искусства в Венеции.
Ну а пока Выкса вошла в прежний сонный ритм.
Обложка книги Виктора Пелевина TRANSHUMANISM INC.
26 августа, 08:00Культура
Феерическая расстановка точек. Вышел новый роман Виктора Пелевина
 
КультураИскусствоВыксаГИТИСНижний НовгородСергей ЖеновачАрхстояниеИрина ПеговаФедор Павлов-АндреевичФестиваличто посмотретьРоссия
 
 
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