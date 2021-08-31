https://ria.ru/20210831/vyksa-1747871957.html

Свыклись: как прошел фестиваль "Выкса|Арт-Овраг" и что ждать от следующего

Свыклись: как прошел фестиваль "Выкса|Арт-Овраг" и что ждать от следующего - РИА Новости, 31.08.2021

Свыклись: как прошел фестиваль "Выкса|Арт-Овраг" и что ждать от следующего

В Нижегородской области с 27 по 29 августа прошел 10-й “Арт-Овраг” — фестиваль, благодаря которому культурное сообщество выучило слово “Выкса”, а маленький... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T07:50

2021-08-31T07:50

2021-08-31T22:57

культура

искусство

выкса

гитис

нижний новгород

сергей женовач

архстояние

ирина пегова

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Ольга Распопова. В Нижегородской области с 27 по 29 августа прошел 10-й “Арт-Овраг” — фестиваль, благодаря которому культурное сообщество выучило слово “Выкса”, а маленький рабочий городок стали называть столицей российского паблик-арта. О том, каким получился первый уикенд и чего ждать от следующего этапа 24-26 сентября — в материале РИА Новости.Раскрасить будни“Свыкся”. Холщовые сумки с этим девизом здесь носят многие. И слово у местных любимое. “Хотел по молодости переехать отсюда в Нижний Новгород. А потом свыкся. Природа тут красивая, Ока рядом”, — рассказывает пенсионер Александр.И даже смартфон через какое-то время тоже смирился, хотя сначала упорно исправлял название этого маленького городка, четверть площади которого занимает металлургический завод. Руду здесь добывали еще со времен Екатерины — начали братья Баташевы, которых очень почитают. “А куда тут особо пойти работать-то еще, кроме завода? Вуза у нас своего нет, железнодорожного вокзала — тоже”, — рассуждает Александр.На столе в уютной кухне местный специалитет — окрошка с килькой. С виду кажется, что это обычные посиделки, но нет — иммерсивный спектакль “По домам” выпускника ГИТИСа и режиссера “Современника” Андрея Маника. За два часа можно успеть зайти в гости в три совершенно разных семьи, где угощают фирменными блюдами и рассказывают, как живется в Выксе.Выясняется, что не так уж легко.Хозяйка, Наталья, мать-одиночка, честно признается: мечтает переехать в Сочи. На столе — сочники по рецепту ее бабушки, но вместо привычного творога внутри — манка. В общем, тут по-простому.Задача, которую поставили перед собой 10 лет назад организаторы фестиваля “Арт-Овраг”, и сейчас звучит амбициозно: научить жителей не просто обреченно “привыкать”, а по-настоящему любить свой городок. Где, скажем честно, раньше было уныло.Теперь жизнь в Выксе скрашивают около 100 объектов паблик-арта, причем это не типичные для глубинки лебеди из покрышек или деревянные гномы, а вещи, которые достойны мировых столиц: работы Эрика Булатова, Паши 183, Чарльза Ренфро.От ненависти до любвиПроцесс шел постепенно: особой радости у местных происходящее поначалу не вызывал. Например, невзлюбили суровые выксунцы работу "Большой Джинни" американского скульптора Джона Пауэрса — и сожгли.В общем, первым кураторам (устроители меняются каждые 3-4 года), команде Константина Гроусса, пришлось побороться. Сменивший их Антон Кочуркин вздыхает: “Когда я впервые сюда приехал, мне ничего не хотелось делать”. Это при том, что к провинции ему-то не привыкать: многим он известен как куратор другого фестиваля, “Архстояния” в Калужской области.В городском парке и на улицах поставили еще скульптуры, а на фасадах типовых жилых домов, которыми застроена вся Россия, стали появляться уникальные муралы.И местные идеей, наконец, загорелись. Настолько, что, когда "Сказку о потерянном времени", которую художник Паша 183 нарисовал на фасаде дома 16 на улице Лизы Чайкиной за год до своей смерти, при ремонте закрыли утеплителем, жильцы скинулись на восстановление фрески.В этом году в выксунской коллекции муралов пополнение: стена Наташи Стручковой и ее юных соавторов. Она разделила местных детей на две команды: одни искали в городе треугольники, другие — круги (причем ходили с коробками на голове, как герои Майнкрафта). А началось все с того, что жители попросили стену отремонтировать — им дуло.“Был обычный серый дом, а теперь стоит красивый”, — говорит преподаватель Людмила. На вопрос: а чем такое недовольство москвичей могла вызвать скульптура Урса Фишера “Большая глина №4”? Подумав, девушка отвечает: “Наверное, к такому креативу у вас в столице еще не привыкли. Да и надо было спросить у горожан”.Удивительные людиЭтот принцип — активное вовлечение местных — как раз и использует новый куратор фестиваля, Федор Павлов-Андреевич. “Мы решили отказаться от “гастролей”: вместо них хотим породниться с городом. Приглашенные художники не просто наезжают, они должны тут пожить, проникнуться атмосферой, найти себе местных соратников, чтобы выполнить работу”, — объясняет он. Такой процесс он называет “полной выксунизацией”.Так появилась идея спектакля-похода по гостям. А еще Павлов-Андреевич сам водил тур по Выксе “По углам”, в котором к нему присоединялись известные горожане — “15 удивительных людей”. Например, местная легенда, заслуженный тренер России самбист и морж Виктор Егрушов, главный редактор сайта "Выкса в курсе" Стас Гельц.В итоге этот выпуск фестиваля, вместо традиционного акцента на паблик-арте, получился скорее с уклоном в этнографию. Даже музыканты Zventa Sventana и АИГЕЛ, во время своего концерта на местной Красной площади, сыграли трек, материалы для которого собирали в одиннадцати окрестных деревнях Выксы.На втором месте — литература: сразу два спектакля по произведениям Людмилы Петрушевской. Один — "Карамзин. Театр в деревне" — сайт-специфик, в местном полуразрушенном доме культуры еще сталинской постройки. Участвовали трудные подростки, а в одной из сцен открывался прекрасный вид на Оку: дети вели зрителей по улице прямо к высокому берегу реки.Второй, “Он в Аргентине”, держится на сильном дуэте выксунки Ирины Пеговой — она, кстати, провела тут пандемию, но впервые играет в родном городе, — и Розы Хайруллиной. Это была редкая возможность увидеть спектакль, который в свое время снял из репертуара МХТ Сергей Женовач. Но там вместо Пеговой была Юлия Чебакова, которая теперь выступила в роли режиссера.Что дальше“Мне кажется, благодаря фестивалю у выксунцев пропадает то, что я называю “комплекс Нижнего Новгорода” — это когда кажется, что все самое классное происходит в мегаполисе рядом”, — рассуждает Павлов-Андреевич. — Теперь сюда приезжают не только из соседних городов, но и из Москвы, Петербурга, из-за границы — это новая культурная точка на карте”.Из-за пандемии фестиваль впервые за свою историю разбит на два этапа. Второй уикенд намечен на сентябрь. Программа пока в разработке, однако уже точно известно, что "заработает" пьедестал архитектора Чарльза Ренфро (автора московского парка "Зарядье"), на котором будут сменяться работы, созданные пожившими в Выксе художниками. Открыть этот проект доверят бразильянке Вивиан Каккури, участнице одной из биеннале современного искусства в Венеции. Ну а пока Выкса вошла в прежний сонный ритм.

https://ria.ru/20210725/arkhstoyanie-1742583150.html

https://ria.ru/20210826/pelevin-1746912459.html

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