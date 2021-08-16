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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210816/skulptura-1745922621.html
Директор фонда V-A-C рассказала о вызвавшей недовольство уличной скульптуре
Директор фонда V-A-C рассказала о вызвавшей недовольство уличной скульптуре - РИА Новости, 16.08.2021
Директор фонда V-A-C рассказала о вызвавшей недовольство уличной скульптуре
Тереза Мавика, директор фонда V-A-C, который занимается созданием дома культуры "ГЭС-2", рассказала РИА Новости, что скульптура "Большая глина №4" будет стоять... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T14:12
2021-08-16T14:12
культура
москва
игорь воскресенский
новости культуры
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Тереза Мавика, директор фонда V-A-C, который занимается созданием дома культуры "ГЭС-2", рассказала РИА Новости, что скульптура "Большая глина №4" будет стоять на Болотной набережной в центре Москвы как напоминание о том, что такое искусство.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, на Болотной набережной в центре Москвы, напротив будущего дома культуры "ГЭС-2", начали устанавливать скульптуру "Большая глина №4" Урса Фишера. Как сообщается в Instagram дома культуры, на его территории появятся две работы современных художников. "Большая глина №4" разместится напротив главного входа в здание. В последний раз она выставлялась во Флоренции на площади Синьории в 2017 году."Большая глина №4" посвящена осмыслению акта созидания и преображения материи в руках человека, говорится в сообщении. Она представляет собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию – копию комка глины, который автор разминал в руках. Это движение олицетворяет саму суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг. При этом ряд пользователей соцсетей негативно отреагировали на перспективу появления такой скульптуры в центре города.Мавика заявила, что эта работа "очень важна с символической точки зрения"."Эта работа не памятник. &lt;...&gt; Памятник носит память о ком-то или о чем-то. Это искусство, оно не носит в себе такого значения. Но носит другие значения. Это показывает первоначальный художественный жест, который принадлежит всем нам. Все дети развивают моторику именно пластилином, создавая первую форму. В этом моменте есть секрет искусства, поэтому эта работа будет там стоять, чтобы всем напоминать, что такое искусство, и стать в будущем памятником об искусстве, о художественном жесте", - пояснила директор фонда.Ранее стало известно, что установку арт-объекта "Большая глина №4" около "ГЭС-2" в центре Москвы не согласовывали с городской комиссией по монументальному искусству при Мосгордуме, об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Игорь Воскресенский."Во-первых, это не постоянная экспозиция, а комиссия, которой я занимаюсь - Московская городская комиссия (по монументальному искусству - ред.) при Мосгордуме, эта комиссия занимается постоянными памятниками. К нам этот вопрос вообще не поступал, его и не рассматривали. Какие органы его согласовали, я не в курсе", - сказал Воскресенский.По его словам, если бы вопрос об установке скульптуры поступил на рассмотрение комиссии, то было бы серьезное обсуждение этой темы.
https://ria.ru/20210709/rekonstruktsiya-1740621049.html
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москва, игорь воскресенский, новости культуры
14:12 16.08.2021
 
Директор фонда V-A-C рассказала о вызвавшей недовольство уличной скульптуре

Директор фонда V-A-C рассказала о вызвавшей недовольство уличной скульптуре

В центре Москвы устанавливают скульптуру в виде огромного кома глины
В центре Москвы устанавливают скульптуру в виде огромного кома глины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Тереза Мавика, директор фонда V-A-C, который занимается созданием дома культуры "ГЭС-2", рассказала РИА Новости, что скульптура "Большая глина №4" будет стоять на Болотной набережной в центре Москвы как напоминание о том, что такое искусство.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, на Болотной набережной в центре Москвы, напротив будущего дома культуры "ГЭС-2", начали устанавливать скульптуру "Большая глина №4" Урса Фишера.
Как сообщается в Instagram дома культуры, на его территории появятся две работы современных художников. "Большая глина №4" разместится напротив главного входа в здание. В последний раз она выставлялась во Флоренции на площади Синьории в 2017 году.
"Большая глина №4" посвящена осмыслению акта созидания и преображения материи в руках человека, говорится в сообщении. Она представляет собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию – копию комка глины, который автор разминал в руках. Это движение олицетворяет саму суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг. При этом ряд пользователей соцсетей негативно отреагировали на перспективу появления такой скульптуры в центре города.
Мавика заявила, что эта работа "очень важна с символической точки зрения".
"Эта работа не памятник. <...> Памятник носит память о ком-то или о чем-то. Это искусство, оно не носит в себе такого значения. Но носит другие значения. Это показывает первоначальный художественный жест, который принадлежит всем нам. Все дети развивают моторику именно пластилином, создавая первую форму. В этом моменте есть секрет искусства, поэтому эта работа будет там стоять, чтобы всем напоминать, что такое искусство, и стать в будущем памятником об искусстве, о художественном жесте", - пояснила директор фонда.
Ранее стало известно, что установку арт-объекта "Большая глина №4" около "ГЭС-2" в центре Москвы не согласовывали с городской комиссией по монументальному искусству при Мосгордуме, об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.
"Во-первых, это не постоянная экспозиция, а комиссия, которой я занимаюсь - Московская городская комиссия (по монументальному искусству - ред.) при Мосгордуме, эта комиссия занимается постоянными памятниками. К нам этот вопрос вообще не поступал, его и не рассматривали. Какие органы его согласовали, я не в курсе", - сказал Воскресенский.
По его словам, если бы вопрос об установке скульптуры поступил на рассмотрение комиссии, то было бы серьезное обсуждение этой темы.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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КультураМоскваИгорь ВоскресенскийНовости культуры
 
 
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