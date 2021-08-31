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Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР
Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР - РИА Новости, 31.08.2021
Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР
Японские военные активно применяли бактериологическое оружие в ходе Второй мировой войны, в том числе заражали реки в Китае, по которым инфекция могла прийти и... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T03:31
2021-08-31T03:31
общество
ссср
япония
хабаровск
китай
российская академия наук
вторая мировая война (1939-1945)
александр звягинцев
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Японские военные активно применяли бактериологическое оружие в ходе Второй мировой войны, в том числе заражали реки в Китае, по которым инфекция могла прийти и на территорию Советского Союза, сообщил РИА Новости заместитель директора Института государства и права РАН, заслуженный юрист РФ Александр Звягинцев.По его словам, в ходе одной из диверсий в Китае представитель так называемого "учебно-просветительского отдела" спецотряда 731 Фуруити Есио раздал китайским военнопленным три тысячи булочек, которые предварительно заразил бактериями брюшного тифа. В этом Есио признался в ходе Хабаровского процесса, пояснил Звягинский.Юрист рассказал, что японские военные оставляли в Китае печенье, булочки, пряники и шоколад, зараженные и другими летальными болезнями.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" пройдет в Хабаровске 6-7 сентября. Он будет посвящен сохранению исторической правды о дальневосточной победе Красной Армии во Второй мировой войне. По итогам Хабаровского процесса, проведенного 25-30 декабря 1949 года, были впервые осуждены японские военные преступники, непосредственно участвовавшие в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия.
https://ria.ru/20210820/biooruzhie-1746484884.html
ссср
япония
хабаровск
китай
россия
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общество, ссср, япония, хабаровск, китай, российская академия наук, вторая мировая война (1939-1945), александр звягинцев, россия
03:31 31.08.2021
 
Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР

Юрист Звягинцев: японское биологическое оружие могло попасть в СССР по рекам во время ВОВ

© РИА Новости / Семен Раскин / Перейти в фотобанкРазгром Квантунской армии в конце II Мировой войны
Разгром Квантунской армии в конце II Мировой войны - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Семен Раскин
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Японские военные активно применяли бактериологическое оружие в ходе Второй мировой войны, в том числе заражали реки в Китае, по которым инфекция могла прийти и на территорию Советского Союза, сообщил РИА Новости заместитель директора Института государства и права РАН, заслуженный юрист РФ Александр Звягинцев.
"Японцы применяли не только при отступлении это бактериологическое оружие. Активно использовали его и в своих атаках … Бросали в колодцы, в реки. Чем (это) опасно - эти реки стекали в те реки, которые находятся на границе с Советским Союзом, и, естественно, течение идет таким образом, что оно вымывало на нашу сторону. Это диверсионные атаки, самая натуральная бактериологическая война была", - сказал Звягинцев.
По его словам, в ходе одной из диверсий в Китае представитель так называемого "учебно-просветительского отдела" спецотряда 731 Фуруити Есио раздал китайским военнопленным три тысячи булочек, которые предварительно заразил бактериями брюшного тифа. В этом Есио признался в ходе Хабаровского процесса, пояснил Звягинский.
Юрист рассказал, что японские военные оставляли в Китае печенье, булочки, пряники и шоколад, зараженные и другими летальными болезнями.
"Заразившиеся приезжали обратно и заражали свои города. Причем умирали в судорогах, в муках все, семьями целыми. Я уж не говорю о тех зверствах, которые они там чинили", - добавил Звягинцев.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" пройдет в Хабаровске 6-7 сентября. Он будет посвящен сохранению исторической правды о дальневосточной победе Красной Армии во Второй мировой войне. По итогам Хабаровского процесса, проведенного 25-30 декабря 1949 года, были впервые осуждены японские военные преступники, непосредственно участвовавшие в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия.
Подсудимые по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке к применению бактериологического оружия - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 06:15
ФСБ рассекретила документы об испытаниях биооружия Японии на гражданах СССР
 
ОбществоСССРЯпонияХабаровскКитайРоссийская академия наукВторая мировая война (1939-1945)Александр ЗвягинцевРоссия
 
 
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