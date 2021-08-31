https://ria.ru/20210831/voyna-1747916725.html

Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР

Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР - РИА Новости, 31.08.2021

Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР

Японские военные активно применяли бактериологическое оружие в ходе Второй мировой войны, в том числе заражали реки в Китае, по которым инфекция могла прийти и... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T03:31

2021-08-31T03:31

2021-08-31T03:31

общество

ссср

япония

хабаровск

китай

российская академия наук

вторая мировая война (1939-1945)

александр звягинцев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746500907_0:389:2950:2048_1920x0_80_0_0_3b2280bae4d78fba56e9a79a66ef782f.jpg

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Японские военные активно применяли бактериологическое оружие в ходе Второй мировой войны, в том числе заражали реки в Китае, по которым инфекция могла прийти и на территорию Советского Союза, сообщил РИА Новости заместитель директора Института государства и права РАН, заслуженный юрист РФ Александр Звягинцев.По его словам, в ходе одной из диверсий в Китае представитель так называемого "учебно-просветительского отдела" спецотряда 731 Фуруити Есио раздал китайским военнопленным три тысячи булочек, которые предварительно заразил бактериями брюшного тифа. В этом Есио признался в ходе Хабаровского процесса, пояснил Звягинский.Юрист рассказал, что японские военные оставляли в Китае печенье, булочки, пряники и шоколад, зараженные и другими летальными болезнями.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" пройдет в Хабаровске 6-7 сентября. Он будет посвящен сохранению исторической правды о дальневосточной победе Красной Армии во Второй мировой войне. По итогам Хабаровского процесса, проведенного 25-30 декабря 1949 года, были впервые осуждены японские военные преступники, непосредственно участвовавшие в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия.

https://ria.ru/20210820/biooruzhie-1746484884.html

ссср

япония

хабаровск

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ссср, япония, хабаровск, китай, российская академия наук, вторая мировая война (1939-1945), александр звягинцев, россия