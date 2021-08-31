Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР
Юрист Звягинцев: японское биологическое оружие могло попасть в СССР по рекам во время ВОВ
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Японские военные активно применяли бактериологическое оружие в ходе Второй мировой войны, в том числе заражали реки в Китае, по которым инфекция могла прийти и на территорию Советского Союза, сообщил РИА Новости заместитель директора Института государства и права РАН, заслуженный юрист РФ Александр Звягинцев.
"Японцы применяли не только при отступлении это бактериологическое оружие. Активно использовали его и в своих атаках … Бросали в колодцы, в реки. Чем (это) опасно - эти реки стекали в те реки, которые находятся на границе с Советским Союзом, и, естественно, течение идет таким образом, что оно вымывало на нашу сторону. Это диверсионные атаки, самая натуральная бактериологическая война была", - сказал Звягинцев.
По его словам, в ходе одной из диверсий в Китае представитель так называемого "учебно-просветительского отдела" спецотряда 731 Фуруити Есио раздал китайским военнопленным три тысячи булочек, которые предварительно заразил бактериями брюшного тифа. В этом Есио признался в ходе Хабаровского процесса, пояснил Звягинский.
Юрист рассказал, что японские военные оставляли в Китае печенье, булочки, пряники и шоколад, зараженные и другими летальными болезнями.
"Заразившиеся приезжали обратно и заражали свои города. Причем умирали в судорогах, в муках все, семьями целыми. Я уж не говорю о тех зверствах, которые они там чинили", - добавил Звягинцев.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" пройдет в Хабаровске 6-7 сентября. Он будет посвящен сохранению исторической правды о дальневосточной победе Красной Армии во Второй мировой войне. По итогам Хабаровского процесса, проведенного 25-30 декабря 1949 года, были впервые осуждены японские военные преступники, непосредственно участвовавшие в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия.