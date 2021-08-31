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Участники "Активного долголетия" Подмосковья получат бесплатный велопрокат
Участники "Активного долголетия" Подмосковья получат бесплатный велопрокат - РИА Новости, 31.08.2021
Участники "Активного долголетия" Подмосковья получат бесплатный велопрокат
Для участников проекта "Активное долголетие" в Подмосковье организован бесплатный велопрокат, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T19:27
2021-08-31T19:27
новости подмосковья
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балашиха
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Для участников проекта "Активное долголетие" в Подмосковье организован бесплатный велопрокат, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.Как уточнила зампред, такая возможность уже есть в Клину, Королеве, Мытищах, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Пушкине, Солнечногорске, Балашихе, Егорьевске, Кашире, Коломне, Ивантеевке, Серпухове."Для участников проекта "Активное долголетие" открывается все больше возможностей. Помимо бесплатных занятий и экскурсий активным пенсионерам доступна спортивная инфраструктура. Велопрогулка – это отличная возможность провести время на свежем воздухе с пользой", – отметила Каклюгина.
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павловский посад, балашиха, егорьевск
19:27 31.08.2021
 

Участники "Активного долголетия" Подмосковья получат бесплатный велопрокат

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВелопарковка городского общественного проката велосипедов в Москве
Велопарковка городского общественного проката велосипедов в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Для участников проекта "Активное долголетие" в Подмосковье организован бесплатный велопрокат, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Участники губернаторского проекта "Активное долголетие" могут воспользоваться бесплатным велопрокатом. Сегодня это доступно в учреждениях социального обслуживания, парках и зонах отдыха в 13 городских округах. А к концу сентября такие прокаты появятся почти в каждом районе", – цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.
Как уточнила зампред, такая возможность уже есть в Клину, Королеве, Мытищах, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Пушкине, Солнечногорске, Балашихе, Егорьевске, Кашире, Коломне, Ивантеевке, Серпухове.
"Для участников проекта "Активное долголетие" открывается все больше возможностей. Помимо бесплатных занятий и экскурсий активным пенсионерам доступна спортивная инфраструктура. Велопрогулка – это отличная возможность провести время на свежем воздухе с пользой", – отметила Каклюгина.
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Новости ПодмосковьяПавловский ПосадБалашихаЕгорьевск
 
 
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