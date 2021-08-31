Участники "Активного долголетия" Подмосковья получат бесплатный велопрокат
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВелопарковка городского общественного проката велосипедов в Москве
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Для участников проекта "Активное долголетие" в Подмосковье организован бесплатный велопрокат, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Участники губернаторского проекта "Активное долголетие" могут воспользоваться бесплатным велопрокатом. Сегодня это доступно в учреждениях социального обслуживания, парках и зонах отдыха в 13 городских округах. А к концу сентября такие прокаты появятся почти в каждом районе", – цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.
Как уточнила зампред, такая возможность уже есть в Клину, Королеве, Мытищах, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Пушкине, Солнечногорске, Балашихе, Егорьевске, Кашире, Коломне, Ивантеевке, Серпухове.
"Для участников проекта "Активное долголетие" открывается все больше возможностей. Помимо бесплатных занятий и экскурсий активным пенсионерам доступна спортивная инфраструктура. Велопрогулка – это отличная возможность провести время на свежем воздухе с пользой", – отметила Каклюгина.
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