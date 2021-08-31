https://ria.ru/20210831/veloprokat-1748064076.html

Участники "Активного долголетия" Подмосковья получат бесплатный велопрокат

Участники "Активного долголетия" Подмосковья получат бесплатный велопрокат - РИА Новости, 31.08.2021

Участники "Активного долголетия" Подмосковья получат бесплатный велопрокат

Для участников проекта "Активное долголетие" в Подмосковье организован бесплатный велопрокат, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T19:27

2021-08-31T19:27

2021-08-31T19:27

новости подмосковья

павловский посад

балашиха

егорьевск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149348/63/1493486380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e04008c79fc08be3d6a9211a51f72c2.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Для участников проекта "Активное долголетие" в Подмосковье организован бесплатный велопрокат, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.Как уточнила зампред, такая возможность уже есть в Клину, Королеве, Мытищах, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Пушкине, Солнечногорске, Балашихе, Егорьевске, Кашире, Коломне, Ивантеевке, Серпухове."Для участников проекта "Активное долголетие" открывается все больше возможностей. Помимо бесплатных занятий и экскурсий активным пенсионерам доступна спортивная инфраструктура. Велопрогулка – это отличная возможность провести время на свежем воздухе с пользой", – отметила Каклюгина.

https://radiosputnik.ria.ru/20210830/syr-1747869838.html

павловский посад

балашиха

егорьевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павловский посад, балашиха, егорьевск