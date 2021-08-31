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В Госдуме призвали НАТО дезавуировать заявления посла на Украине
В Госдуме призвали НАТО дезавуировать заявления посла на Украине - РИА Новости, 31.08.2021
В Госдуме призвали НАТО дезавуировать заявления посла на Украине
НАТО должно немедленно дезавуировать заявление главы представительства альянса на Украине Александра Винникова, сообщившего, что боевые действия на Донбассе не... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T14:39
2021-08-31T14:39
в мире
киев
оон
франция
владимир путин
александр винников
елена панина
нато
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. НАТО должно немедленно дезавуировать заявление главы представительства альянса на Украине Александра Винникова, сообщившего, что боевые действия на Донбассе не мешают Киеву стать членом НАТО, при этом Брюссель может помочь Украине восстановить территориальную целостность, заявила член комитета по международным делам ГД Елена Панина ("Единая Россия")."Это вызывающее заявление, несущее угрозу глобальной безопасности, которое выглядит особенно провокационно на фоне визита (президента Украины Владимира) Зеленского в Вашингтон. НАТО должно немедленно дезавуировать это заявление", - заявила Панина РИА Новости.Политик обратила особое внимание на слова Винникова о возможном вкладе НАТО в "восстановление территориальной целостности Украины" путем различных акций военного характера.Также она напомнила о сомнениях в эффективности работы НАТО лидера одного из основных участников альянса."Пару лет назад президент Франции (Эммануэль) Макрон заявил, что у НАТО "смерть мозга". Заявление официального чиновника альянса, гражданина Нидерландов Александра Винникова о приеме находящейся в состоянии гражданской войны Украины в альянс является прекрасным подтверждением этого диагноза", - отметила Панина.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210831/nato-1747912168.html
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в мире, киев, оон, франция, владимир путин, александр винников, елена панина, нато, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр, россия
14:39 31.08.2021
 
В Госдуме призвали НАТО дезавуировать заявления посла на Украине

В Госдуме призвали НАТО дезавуировать заявления посла на Украине о вступлении в альянс

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. НАТО должно немедленно дезавуировать заявление главы представительства альянса на Украине Александра Винникова, сообщившего, что боевые действия на Донбассе не мешают Киеву стать членом НАТО, при этом Брюссель может помочь Украине восстановить территориальную целостность, заявила член комитета по международным делам ГД Елена Панина ("Единая Россия").
"Это вызывающее заявление, несущее угрозу глобальной безопасности, которое выглядит особенно провокационно на фоне визита (президента Украины Владимира) Зеленского в Вашингтон. НАТО должно немедленно дезавуировать это заявление", - заявила Панина РИА Новости.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 00:34
В НАТО заявили, что война в Донбассе не мешает членству Украины в альянсе
Политик обратила особое внимание на слова Винникова о возможном вкладе НАТО в "восстановление территориальной целостности Украины" путем различных акций военного характера.
"Очевидно, речь идет о Крыме. Вероятно, натовскому чиновнику мало инцидента с британским эсминцем, пытавшимся проникнуть в наши территориальные воды, он хочет повторения подобных провокаций. Такие пожелания трудно назвать иначе, чем призывом к развязыванию третьей мировой войны", - подчеркнула Панина.
Также она напомнила о сомнениях в эффективности работы НАТО лидера одного из основных участников альянса.
"Пару лет назад президент Франции (Эммануэль) Макрон заявил, что у НАТО "смерть мозга". Заявление официального чиновника альянса, гражданина Нидерландов Александра Винникова о приеме находящейся в состоянии гражданской войны Украины в альянс является прекрасным подтверждением этого диагноза", - отметила Панина.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Эстонии К. Кальюлайд - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 12:22
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