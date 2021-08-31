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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей. Партнер подкаста – образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
https://ria.ru/20210831/uchitelroditel-1747876310.html
"Это надолго". Учитель придирается к ребенку. Что делать родителям?
"Это надолго". Учитель придирается к ребенку. Что делать родителям? - РИА Новости, 31.08.2021
"Это надолго". Учитель придирается к ребенку. Что делать родителям?
Родители школьников часто находятся между двух огней: ребенок жалуется, что учитель кричит и придирается, а преподаватель говорит, что ребенок не слушается. Как решать подобный конфликт? На чью сторону встать? К кому в школе можно обратиться за помощью? И как защитить своего ребенка, не развязывая войну с преподавателем?
2021-08-31T11:00
2021-08-31T13:42
это надолго
общество
школа
психология
подкаст
россия
отцы и дети
1 сентября
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"Это надолго". Учитель придирается к ребенку. Что делать родителям?
Родители школьников часто находятся между двух огней: ребенок жалуется, что учитель кричит и придирается, а преподаватель говорит, что ребенок не слушается. Как решать подобный конфликт? На чью сторону встать? К кому в школе можно обратиться за помощью? И как защитить своего ребенка, не развязывая войну с преподавателем?
audio/mpeg
"Это надолго". Учитель придирается к ребенку. Что делать родителям?
Родители школьников часто находятся между двух огней: ребенок жалуется, что учитель кричит и придирается, а преподаватель говорит, что ребенок не слушается. Как решать подобный конфликт? На чью сторону встать? К кому в школе можно обратиться за помощью? И как защитить своего ребенка, не развязывая войну с преподавателем?
audio/mpeg
Взаимодействие и противостояние родителей и учителей обсуждаем с кандидатом педагогических наук, доцентом, педагогом-психологом, членом федерации психологов образования России, экспертом координационного совета некоммерческих организаций Юлией Вячеславовной Челышевой и тьютором Юлией Юрьевной Зак.01:30 Какие претензии чаще всего родители предъявляют к учителям и насколько они обоснованы?07:40 Что делать, если учитель игнорирует просьбы родителей?10:30 Учитель кричит и оскорбляет детей12:50 Служба примирения17:00 Что делать если учитель и родитель разругались в пух и прах?18:15 Всегда ли родитель должен быть на стороне ребенка?19:20 "Эмоции – плохой помощник"24:50 Правила общения родителей и учителей26:20 "Просто отстаньте от ребенка"Партнер подкаста – образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Пожалуйста, поделитесь с нами впечатлениями от подкаста.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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общество, школа, психология, подкаст, россия, отцы и дети, 1 сентября, аудио, сн_образование, социальный навигатор
11:00 31.08.2021 (обновлено: 13:42 31.08.2021)
 

"Это надолго". Учитель придирается к ребенку. Что делать родителям?

Это надолго
"Это надолго". Учитель придирается к ребенку. Что делать родителям?
Вчера, 11:00
Читать ria.ru в
Родители школьников часто находятся между двух огней: ребенок жалуется, что учитель кричит и придирается, а преподаватель говорит, что ребенок не слушается. Как решать подобный конфликт? На чью сторону встать? К кому в школе можно обратиться за помощью? И как защитить своего ребенка, не развязывая войну с преподавателем?
Взаимодействие и противостояние родителей и учителей обсуждаем с кандидатом педагогических наук, доцентом, педагогом-психологом, членом федерации психологов образования России, экспертом координационного совета некоммерческих организаций Юлией Вячеславовной Челышевой и тьютором Юлией Юрьевной Зак.
01:30 Какие претензии чаще всего родители предъявляют к учителям и насколько они обоснованы?
07:40 Что делать, если учитель игнорирует просьбы родителей?
10:30 Учитель кричит и оскорбляет детей
12:50 Служба примирения
17:00 Что делать если учитель и родитель разругались в пух и прах?
18:15 Всегда ли родитель должен быть на стороне ребенка?
19:20 "Эмоции – плохой помощник"
24:50 Правила общения родителей и учителей
26:20 "Просто отстаньте от ребенка"
Партнер подкаста – образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.
Пожалуйста, поделитесь с нами впечатлениями от подкаста.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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