https://ria.ru/20210831/uchitelroditel-1747876310.html

"Это надолго". Учитель придирается к ребенку. Что делать родителям?

"Это надолго". Учитель придирается к ребенку. Что делать родителям? - РИА Новости, 31.08.2021

"Это надолго". Учитель придирается к ребенку. Что делать родителям?

Родители школьников часто находятся между двух огней: ребенок жалуется, что учитель кричит и придирается, а преподаватель говорит, что ребенок не слушается. Как решать подобный конфликт? На чью сторону встать? К кому в школе можно обратиться за помощью? И как защитить своего ребенка, не развязывая войну с преподавателем?

2021-08-31T11:00

2021-08-31T11:00

2021-08-31T13:42

это надолго

общество

школа

психология

подкаст

россия

отцы и дети

1 сентября

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"Это надолго". Учитель придирается к ребенку. Что делать родителям? Родители школьников часто находятся между двух огней: ребенок жалуется, что учитель кричит и придирается, а преподаватель говорит, что ребенок не слушается. Как решать подобный конфликт? На чью сторону встать? К кому в школе можно обратиться за помощью? И как защитить своего ребенка, не развязывая войну с преподавателем? audio/mpeg

"Это надолго". Учитель придирается к ребенку. Что делать родителям? Родители школьников часто находятся между двух огней: ребенок жалуется, что учитель кричит и придирается, а преподаватель говорит, что ребенок не слушается. Как решать подобный конфликт? На чью сторону встать? К кому в школе можно обратиться за помощью? И как защитить своего ребенка, не развязывая войну с преподавателем? audio/mpeg

Взаимодействие и противостояние родителей и учителей обсуждаем с кандидатом педагогических наук, доцентом, педагогом-психологом, членом федерации психологов образования России, экспертом координационного совета некоммерческих организаций Юлией Вячеславовной Челышевой и тьютором Юлией Юрьевной Зак.01:30 Какие претензии чаще всего родители предъявляют к учителям и насколько они обоснованы?07:40 Что делать, если учитель игнорирует просьбы родителей?10:30 Учитель кричит и оскорбляет детей12:50 Служба примирения17:00 Что делать если учитель и родитель разругались в пух и прах?18:15 Всегда ли родитель должен быть на стороне ребенка?19:20 "Эмоции – плохой помощник"24:50 Правила общения родителей и учителей26:20 "Просто отстаньте от ребенка"Партнер подкаста – образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Пожалуйста, поделитесь с нами впечатлениями от подкаста.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, школа, психология, подкаст, россия, отцы и дети, 1 сентября, аудио, сн_образование, социальный навигатор