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"Ничего святого". Украинским раскольникам открыли глаза на правду

"Ничего святого". Украинским раскольникам открыли глаза на правду - РИА Новости, 31.08.2021

"Ничего святого". Украинским раскольникам открыли глаза на правду

"Тысяча лет, не меньше" — так раскольники оценивают возраст "Православной церкви Украины" (ПЦУ). Поэтому она должна быть единственной в стране. Однако, судя по... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T08:00

2021-08-31T08:00

2021-08-31T17:00

религия

москва

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"временное правительство"

ситуация на украине

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Олег Налисник. "Тысяча лет, не меньше" — так раскольники оценивают возраст "Православной церкви Украины" (ПЦУ). Поэтому она должна быть единственной в стране. Однако, судя по недавно рассекреченным архивам ФСБ России, украинская автокефальная идея зародилась всего сто лет назад. И стояли за созданием "киевского патриархата" вполне мирские мотивы. Об истоках церковного раскола — в материале РИА Новости.Церковь по "указивке""Необходимо основать украинскую церковь, которая будет независима от всероссийского патриарха и объединит всех православных украинцев" — авторы этих строк не священники, а чиновники. Пожалуй, впервые в новейшей истории Европы церковную структуру строили не духовные, а светские лица. Первого января 1919-го этим указом Директория Украинской Народной Республики учредила "автокефальную церковь".Организация должна была стать полным антиподом РПЦ: службы сугубо на национальном языке, главенствующая роль в общинах принадлежит не священнику, а мирянам, нет строгого подчинения епископам и митрополитам.Название соответствовало содержанию: "Украинская автокефальная православная церковь" (УАПЦ). Его, по свидетельствам современников, одобрил чуть ли не лично Симон Петлюра — глава Директории. Встав у руля республики в декабре 1918-го, он объявил курс не просто на национализацию, а на искоренение всего "российского" — начиная от орденов, которые носили военные, и заканчивая молитвами в храмах.Идея, правда, не нова. Еще в бытность Временного правительства на Украине отдельные священники и миряне вовсю раскручивали идею национальной церкви и осенью 1917-го создали Всеукраинскую православную церковную раду (ВПЦР).Священноначалие Русской церкви признало идею противоречащей канонам. Вместо этого Украине предложили модель расширенной автономии — экзархат. Но члены Рады на уступки не пошли.В середине 1918-го ВПЦР официально самораспустилась. Однако Симон Петлюра спустя семь месяцев возродил организацию. Ее руководителями стали ушедшие из РПЦ священнослужители и миряне, не имевшие до этого хоть какого-то опыта управления общиной, — заведующий секцией сельскохозяйственной статистики при Киевском губисполкоме Михаил Мороз и протоиерей Василий Липковский.Именно они начали продвигать "украинскую церковную идею", добившись права служить в самых значимых храмах и монастырях. Пытались автокефалисты и легализоваться. А для этого нужно соблюдать принцип "апостольской преемственности" — то есть новое духовенство может рукополагать только епископ РПЦ. Но архиереи Русской церкви выступали против авантюры. Поэтому членам ВПЦР оставалось только самим объявить себя архиереями и тем самым нарушить каноны.В мае 1920-го члены Рады окончательно разрывают общение с Московским патриархатом. Начинание активно поддерживают новые хозяева Киева — поляки, помогавшие Петлюре отбить центральную Украину у Красной армии. Правда, уже к 12 июня интервенты спешно покинули город.Но, что интересно, большевики не тронули детище петлюровской Директории. На "автокефальную церковь" у них были грандиозные планы.Опора чекистовНа бумаге УАПЦ сформировали в начале 1919-го. На деле же — в октябре 1921-го. Первый съезд новой структуры прошел с размахом — участники заседали в Софийском соборе Киева."Этого не могло случиться без поддержки большевиков. А те в двадцатые годы проводили на Украине особую политику. Во-первых, присоединили к УССР Новороссию. Во-вторых, развернули масштабную националистическую политику, чтобы конкурировать с различными движениями, в том числе и петлюровскими. В эту логику укладывается и создание "национальной церкви", — объясняет историк украинского православия Владислав Петрушко.Но главная цель была другой. Почти сразу после октябрьской революции 1917 года большевики начали борьбу с РПЦ как с опорой старого режима. Прежде всего у нее пытались увести паству, создавая различные псевдоправославные организации. УАПЦ стала одной из них.Украинский опыт в 1922-м растиражировали и на РСФСР: там учредили "Российскую православную церковь", которая вошла в историю как "обновленченская". Ее члены выступали против большинства канонов и "засилья монашества". Так, они, к примеру, отменили безбрачие епископов.Простые верующие из-за стремления "обновленцев" к модернизации не ходили в их храмы и не желали молиться с "приспешниками безбожного режима". А те, собственно, не скрывали мотивов: лидеры движения числились агентами Главного политического управления (ГПУ) при НКВД.Свои люди у чекистов были и среди украинских автокефалистов. Поначалу они всячески помогали раскольникам. Но политика партии резко поменялась в середине 1920-х."Шовинист, а не верующий"УАПЦ так и не стала "убийцей" Русской церкви. Большинство украинцев сохранили верность канонической структуре — за патриарха Тихона, по официальной статистике 1925 года, молились почти пять миллионов человек в 6453 храмах. За самосвята Василия Липковского — всего 60 тысяч прихожан в 989 общинах."Липковский еще в 1917-м писал в дневниках, что автокефальную идею на Украине мало кто поддерживает, — отмечает Петрушко. — То есть он с самого начала понимал, что проект без поддержки сверху — мертворожденный".Осознавали это и в НКВД. Когда стало ясно, что РПЦ таким образом разгромить не удастся, агенты 3-й группы (антирелигиозной) сменили тактику. Теперь они способствовали появлению все новых церквей. Если в начале 1920-х на Украине их было три, то спустя девять лет — тридцать.Этому помогала и атмосфера внутри "автокефальной церкви". С самого начала ее терзали конфликты: каждый хотел стать единоличным правителем. Причем о христианских мотивах не шло и речи. Так, чекисты в одном из секретных докладов охарактеризовали главу ВПЦР (орган управления автокефалистов) Василия Потиенко как "украинского шовиниста, а не религиозного человека". Один из видных "епископов" — Нестор Шараевский — "любит Малороссию за хороший борщ, колбасу и народные песни". А глава структуры Василий Липковский — "обыкновенный авантюрист, для которого удовлетворение житейских потреб и непомерного самолюбия — альфа и омега всех его начинаний, <…> завтра он может быть врагом Украины, если это будет полезно для его кармана".Алчность Липковского вышла ему боком. В 1930-м соратники отстранили его от главенства над УАПЦ, официально окрестив "христопродавцем". Правда, единомышленники оказались тоже не без греха: многих завербовали сотрудники ОГПУ — кого шантажом, а кого деньгами. Согласно опубликованным архивным данным, только в первом полугодии 1926 года на "действия по церковной линии" на Украине Кремль выделил 81,5 тысячи советских рублей."Уже к 1930-м автокефальную церковь фактически разгромили. Кого-то из ее деятелей отправили на Соловки. Кто-то залег на дно, работая на мирских должностях, кому-то удалось бежать", — поясняет Петрушко.Идейные наследникиНо сама идея жила. Как следует из обнародованных секретных архивов, ранее сотрудничавшие с большевиками автокефалисты в 1941-м приняли сторону гитлеровских оккупантов. Так, "епископ" Феофил Будловский, который ушел из РПЦ при расколе в 1920-х, затеял возродить "незалежную церковь" и стать ее лидером — ради этого он писал доносы на соратников.Своего раскольник так и не добился: в 1943 году, когда немцы спешно оставляли Левобережную Украину, он резко переметнулся на сторону Красной армии. Правда, несмотря на письма в Москву "принять обратно в лоно Русской церкви", его арестовали за коллаборационизм. В 1944-м Будловский скончался во время следствия.Некоторые из единомышленников бежали с немцами. В их числе — племянник Симона Петлюры "епископ" Мстислав Скрипник."Тот через пару десятков лет после войны возьмет на себя руководство автокефалистами в эмиграции, — уточняет Петрушко. — А в начале 1990-х вернется на Украину, где объявит себя "патриархом Киевским".Спустя еще почти 30 лет, в 2018-м, некогда возглавляемая Скрипником УАПЦ пойдет навстречу украинским властям и объединится с "киевским патриархатом" Филарета Денисенко. Организацию назовут "Православной церковью Украины" (ПЦУ). Ныне ее деятели убеждают граждан в том, что именно ПЦУ — та самая "истинная и древняя" украинская церковь. Но миряне, как и сто лет назад, не верят.

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москва, русская православная церковь, соловки, "временное правительство", ситуация на украине, аналитика - религия и мировоззрение