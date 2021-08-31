https://ria.ru/20210831/taliby-1748054345.html
Вертолет талибов с "подвешенным человеком" попал на видео
Вертолет талибов с "подвешенным человеком" попал на видео - РИА Новости, 31.08.2021
Вертолет талибов с "подвешенным человеком" попал на видео
Видеокадры летающего в небе над Афганистаном американского боевого вертолета Blackhawk, от которого протягивается вниз веревка с человеком, распространились в... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T18:13
2021-08-31T18:13
2021-08-31T19:06
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
кандагар
джо байден
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Видеокадры летающего в небе над Афганистаном американского боевого вертолета Blackhawk, от которого протягивается вниз веревка с человеком, распространились в социальных сетях; в СМИ появились предположения, что на кадрах человек, повешенный талибами (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) за сотрудничество с американцами, однако подтверждения этому нет.Речь идет о видеозаписи, которая появилась в Twitter-аккаунте Talib Times. В описании на странице сообщается, что это "официальный англоязычный аккаунт Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание радикального движения). Видео сопровождает сообщение о том, что "ВВС Исламского эмирата пролетают над городом Кандагар и патрулируют город".Кто именно "подвешен" к вертолету, не уточняется, однако ряд журналистов посчитали, что это повешенный талибами человек."Талибы повесили человека, предположительно американского переводчика, на американском вертолете Blackhawk. Оставшиеся вертолеты США теперь будут использоваться в Афганистане подобным образом", - написал в Twitter Судхир Чаудхари, главред индийского телеканала Zee News.Аналогичное предположение высказала и американская ведущая Лиз Уилер, отметившая в Twitter, что американский президент "Джо Байден несет ответственность".В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210824/afganistan-1746992174.html
https://ria.ru/20210826/oruzhie-1747278440.html
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Кадры с вертолетом, облетающим афганский Кандагар
В соцсетях публикуют видео с вертолетом, предположительно облетающим афганский Кандагар.
Утверждается, что это талибы (движение запрещено в России как террористическое) патрулируют главный город южного Афганистана на американском боевом вертолете Black Hawk.
На еще одном таком видео с вертолета свисает человек - хотя неясно, жив ли он и не манекен ли это. По одной из версий, это талибы повесили американского переводчика и в назидание демонстрируют его над одним из крупнейших городов страны.
2021-08-31T18:13
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в мире, сша, талибан, кандагар, джо байден
18:13 31.08.2021 (обновлено: 19:06 31.08.2021)
Вертолет талибов с "подвешенным человеком" попал на видео
В сети появилось видео вертолета талибов, от которого тянется вниз веревка с человеком