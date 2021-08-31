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В СПЧ призвали власти Казахстана пресечь нападки радикалов на русский язык
В СПЧ призвали власти Казахстана пресечь нападки радикалов на русский язык - РИА Новости, 31.08.2021
В СПЧ призвали власти Казахстана пресечь нападки радикалов на русский язык
Власть и общество Казахстана должны помочь изменить мнение местным радикалам, поскольку любое проявление национализма недостойно человека, рассказал РИА Новости РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T18:49
2021-08-31T19:02
казахстан
валерий фадеев
александр точенов
русский язык в мире
офицеры россии
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Власть и общество Казахстана должны помочь изменить мнение местным радикалам, поскольку любое проявление национализма недостойно человека, рассказал РИА Новости член СПЧ Александр Точенов.Ранее лидер незарегистрированной в Казахстане партии "Ел тиреги" (Опора страны) Нуржан Альтаев и его заместитель Мурат Мухамеджанов записали видео, в котором обратились к тем, кто считает, что русскоязычное население притесняют в республике, и пригрозили им расправой, если они приедут в страну. Он также заявил, что все национальности в Казахстане имеют равные права, тем не менее утверждает, что казахский язык угнетается в стране и русский "не должен находиться в конституции, не должен быть там прописан". Эта реакция стала ответом на заявление представителей организации "Офицеры России", которые сообщили, что готовы принять участие в рабочих встречах и мероприятиях по недопущению межнациональной розни между русскими и казахами в Казахстане."Любое проявление национализма недостойно человека. Наши народы близки, русский язык является в стране государственным. Мы развивались и создавали страны друг с другом. К сожалению, власти Казахстана пока реагируют на такие проявления национализма не так, как стоило бы. Я уже говорил, что необходимо привести в чувство всех "зарвавшихся". Так себя вести нельзя", – отметил Точенов.Как подчеркнул Точенов, представители России и Казахстана – братские народы, которые вместе добивались всех успехов. И попытки нападок на русский язык необходимо пресекать, так как оснований для негативного отношения двух народов просто нет.Ранее в разговоре с РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал, что Совет сейчас вырабатывает предложения по усилению политики по защите прав соотечественников за рубежом. Прорабатывается комплекс мер, который в дальнейшем будет предложен на обсуждения в профильные министерства и ведомства.
https://ria.ru/20210818/lavrov-1746245895.html
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казахстан, валерий фадеев, александр точенов, русский язык в мире, офицеры россии, россия
18:49 31.08.2021 (обновлено: 19:02 31.08.2021)
 
В СПЧ призвали власти Казахстана пресечь нападки радикалов на русский язык

Член СПЧ Точенов призвал власти Казахстана пресечь нападки националистов на русский язык

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФлаги Казахстана и России
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Власть и общество Казахстана должны помочь изменить мнение местным радикалам, поскольку любое проявление национализма недостойно человека, рассказал РИА Новости член СПЧ Александр Точенов.
Ранее лидер незарегистрированной в Казахстане партии "Ел тиреги" (Опора страны) Нуржан Альтаев и его заместитель Мурат Мухамеджанов записали видео, в котором обратились к тем, кто считает, что русскоязычное население притесняют в республике, и пригрозили им расправой, если они приедут в страну. Он также заявил, что все национальности в Казахстане имеют равные права, тем не менее утверждает, что казахский язык угнетается в стране и русский "не должен находиться в конституции, не должен быть там прописан". Эта реакция стала ответом на заявление представителей организации "Офицеры России", которые сообщили, что готовы принять участие в рабочих встречах и мероприятиях по недопущению межнациональной розни между русскими и казахами в Казахстане.
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18 августа, 17:04
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"Любое проявление национализма недостойно человека. Наши народы близки, русский язык является в стране государственным. Мы развивались и создавали страны друг с другом. К сожалению, власти Казахстана пока реагируют на такие проявления национализма не так, как стоило бы. Я уже говорил, что необходимо привести в чувство всех "зарвавшихся". Так себя вести нельзя", – отметил Точенов.
Как подчеркнул Точенов, представители России и Казахстана – братские народы, которые вместе добивались всех успехов. И попытки нападок на русский язык необходимо пресекать, так как оснований для негативного отношения двух народов просто нет.
Ранее в разговоре с РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал, что Совет сейчас вырабатывает предложения по усилению политики по защите прав соотечественников за рубежом. Прорабатывается комплекс мер, который в дальнейшем будет предложен на обсуждения в профильные министерства и ведомства.
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КазахстанВалерий ФадеевАлександр ТоченовРусский язык в миреОфицеры РоссииРоссия
 
 
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