18:49 31.08.2021 (обновлено: 19:02 31.08.2021)
В СПЧ призвали власти Казахстана пресечь нападки радикалов на русский язык
Член СПЧ Точенов призвал власти Казахстана пресечь нападки националистов на русский язык
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Власть и общество Казахстана должны помочь изменить мнение местным радикалам, поскольку любое проявление национализма недостойно человека, рассказал РИА Новости член СПЧ Александр Точенов.
Ранее лидер незарегистрированной в Казахстане партии "Ел тиреги" (Опора страны) Нуржан Альтаев и его заместитель Мурат Мухамеджанов записали видео, в котором обратились к тем, кто считает, что русскоязычное население притесняют в республике, и пригрозили им расправой, если они приедут в страну. Он также заявил, что все национальности в Казахстане имеют равные права, тем не менее утверждает, что казахский язык угнетается в стране и русский "не должен находиться в конституции, не должен быть там прописан". Эта реакция стала ответом на заявление представителей организации "Офицеры России", которые сообщили, что готовы принять участие в рабочих встречах и мероприятиях по недопущению межнациональной розни между русскими и казахами в Казахстане.
"Любое проявление национализма недостойно человека. Наши народы близки, русский язык является в стране государственным. Мы развивались и создавали страны друг с другом. К сожалению, власти Казахстана пока реагируют на такие проявления национализма не так, как стоило бы. Я уже говорил, что необходимо привести в чувство всех "зарвавшихся". Так себя вести нельзя", – отметил Точенов.
Как подчеркнул Точенов, представители России и Казахстана – братские народы, которые вместе добивались всех успехов. И попытки нападок на русский язык необходимо пресекать, так как оснований для негативного отношения двух народов просто нет.
Ранее в разговоре с РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал, что Совет сейчас вырабатывает предложения по усилению политики по защите прав соотечественников за рубежом. Прорабатывается комплекс мер, который в дальнейшем будет предложен на обсуждения в профильные министерства и ведомства.
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