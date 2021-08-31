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В КПРФ раскритиковали всероссийские проверочные работы в школах
В КПРФ раскритиковали всероссийские проверочные работы в школах - РИА Новости, 31.08.2021
В КПРФ раскритиковали всероссийские проверочные работы в школах
Проведение всероссийских проверочных работ вызывает "крайнее возмущение" учителей и родителей, государство должно больше доверять работникам сферы образования,... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T16:29
2021-08-31T16:29
общество
москва
госдума рф
кпрф
общероссийский народный фронт
елена шмелева
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Проведение всероссийских проверочных работ вызывает "крайнее возмущение" учителей и родителей, государство должно больше доверять работникам сферы образования, заявил секретарь Пензенского обкома КПРФ, директор школы №58 Пензы Дмитрий Филяев на пресс-конференции в Москве, посвященной представлению образовательной программы компартии на выборах в Госдуму."Крайнее возмущение учительства, родительской общественности вызывают всероссийские проверочные работы, которые, кроме как бюрократической нагрузки, не накладывают ничего на школу. Неужели учителя сами не в состоянии выявить недостатки и пробелы в знаниях детей и провести грамотно промежуточную аттестацию? Почему государство перестало доверять учителю, оно что ли считает его некомпетентным в решении такого, в общем-то, промежуточного вопроса, как проходящая аттестация?" - сказал Филяев.Также он раскритиковал практику проведения ОГЭ – основного государственного экзамена, который школьники сдают по итогам 9 класса. "Мы тоже считаем его совершенно нецелесообразным, потому что результаты ОГЭ не влияют на процесс поступления в среднеспециальные учебные заведения. Как известно, там принимают по среднему баллу аттестата. Зачем издеваться над детьми, проводить аналог ЕГЭ после 9 класса, если большинство из них выбирает рабочие специальности и готово идти на производство?" - отметил представитель КПРФ.Всероссийские проверочные работы (ВПР) - итоговые контрольные по отдельным предметам, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе.Ранее сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева призвала снизить в школах количество всероссийских проверочных работ и различных контрольно-мониторинговых мероприятий. По словам Шмелевой, надо начать доверять школе и учителю и "не подменять контрольными процедурами его ответственность за результат". Избыточность контрольных мероприятий, которых сегодня большое количество, не ведет к тому, что повышается качество, отметила она.В Рособрнадзоре ранее отмечали, что результаты проверочных работ могут быть использованы образовательными организациями для совершенствования образовательного процесса, а органами управления образованием – для анализа текущего состояния системы образования и формирования программ ее развития. При этом не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки деятельности образовательных организаций, преподавателей, региональных и муниципальных органов управления образованием, отмечали в ведомстве.
https://ria.ru/20210828/ege-1747653665.html
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общество, москва, госдума рф, кпрф, общероссийский народный фронт, елена шмелева
16:29 31.08.2021
 
В КПРФ раскритиковали всероссийские проверочные работы в школах

В КПРФ назвали всероссийские проверочные работы в школах лишней бюрократической нагрузкой

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Проведение всероссийских проверочных работ вызывает "крайнее возмущение" учителей и родителей, государство должно больше доверять работникам сферы образования, заявил секретарь Пензенского обкома КПРФ, директор школы №58 Пензы Дмитрий Филяев на пресс-конференции в Москве, посвященной представлению образовательной программы компартии на выборах в Госдуму.
"Крайнее возмущение учительства, родительской общественности вызывают всероссийские проверочные работы, которые, кроме как бюрократической нагрузки, не накладывают ничего на школу. Неужели учителя сами не в состоянии выявить недостатки и пробелы в знаниях детей и провести грамотно промежуточную аттестацию? Почему государство перестало доверять учителю, оно что ли считает его некомпетентным в решении такого, в общем-то, промежуточного вопроса, как проходящая аттестация?" - сказал Филяев.
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Также он раскритиковал практику проведения ОГЭ – основного государственного экзамена, который школьники сдают по итогам 9 класса. "Мы тоже считаем его совершенно нецелесообразным, потому что результаты ОГЭ не влияют на процесс поступления в среднеспециальные учебные заведения. Как известно, там принимают по среднему баллу аттестата. Зачем издеваться над детьми, проводить аналог ЕГЭ после 9 класса, если большинство из них выбирает рабочие специальности и готово идти на производство?" - отметил представитель КПРФ.
Всероссийские проверочные работы (ВПР) - итоговые контрольные по отдельным предметам, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе.
Ранее сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева призвала снизить в школах количество всероссийских проверочных работ и различных контрольно-мониторинговых мероприятий. По словам Шмелевой, надо начать доверять школе и учителю и "не подменять контрольными процедурами его ответственность за результат". Избыточность контрольных мероприятий, которых сегодня большое количество, не ведет к тому, что повышается качество, отметила она.
В Рособрнадзоре ранее отмечали, что результаты проверочных работ могут быть использованы образовательными организациями для совершенствования образовательного процесса, а органами управления образованием – для анализа текущего состояния системы образования и формирования программ ее развития. При этом не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки деятельности образовательных организаций, преподавателей, региональных и муниципальных органов управления образованием, отмечали в ведомстве.
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ОбществоМоскваГосдума РФКПРФОбщероссийский народный фронтЕлена Шмелева
 
 
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