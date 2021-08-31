https://ria.ru/20210831/shkoly-1748027384.html

В КПРФ раскритиковали всероссийские проверочные работы в школах

В КПРФ раскритиковали всероссийские проверочные работы в школах - РИА Новости, 31.08.2021

В КПРФ раскритиковали всероссийские проверочные работы в школах

Проведение всероссийских проверочных работ вызывает "крайнее возмущение" учителей и родителей, государство должно больше доверять работникам сферы образования,... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T16:29

2021-08-31T16:29

2021-08-31T16:29

общество

москва

госдума рф

кпрф

общероссийский народный фронт

елена шмелева

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Проведение всероссийских проверочных работ вызывает "крайнее возмущение" учителей и родителей, государство должно больше доверять работникам сферы образования, заявил секретарь Пензенского обкома КПРФ, директор школы №58 Пензы Дмитрий Филяев на пресс-конференции в Москве, посвященной представлению образовательной программы компартии на выборах в Госдуму."Крайнее возмущение учительства, родительской общественности вызывают всероссийские проверочные работы, которые, кроме как бюрократической нагрузки, не накладывают ничего на школу. Неужели учителя сами не в состоянии выявить недостатки и пробелы в знаниях детей и провести грамотно промежуточную аттестацию? Почему государство перестало доверять учителю, оно что ли считает его некомпетентным в решении такого, в общем-то, промежуточного вопроса, как проходящая аттестация?" - сказал Филяев.Также он раскритиковал практику проведения ОГЭ – основного государственного экзамена, который школьники сдают по итогам 9 класса. "Мы тоже считаем его совершенно нецелесообразным, потому что результаты ОГЭ не влияют на процесс поступления в среднеспециальные учебные заведения. Как известно, там принимают по среднему баллу аттестата. Зачем издеваться над детьми, проводить аналог ЕГЭ после 9 класса, если большинство из них выбирает рабочие специальности и готово идти на производство?" - отметил представитель КПРФ.Всероссийские проверочные работы (ВПР) - итоговые контрольные по отдельным предметам, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе.Ранее сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева призвала снизить в школах количество всероссийских проверочных работ и различных контрольно-мониторинговых мероприятий. По словам Шмелевой, надо начать доверять школе и учителю и "не подменять контрольными процедурами его ответственность за результат". Избыточность контрольных мероприятий, которых сегодня большое количество, не ведет к тому, что повышается качество, отметила она.В Рособрнадзоре ранее отмечали, что результаты проверочных работ могут быть использованы образовательными организациями для совершенствования образовательного процесса, а органами управления образованием – для анализа текущего состояния системы образования и формирования программ ее развития. При этом не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки деятельности образовательных организаций, преподавателей, региональных и муниципальных органов управления образованием, отмечали в ведомстве.

https://ria.ru/20210828/ege-1747653665.html

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общество, москва, госдума рф, кпрф, общероссийский народный фронт, елена шмелева