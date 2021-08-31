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СМИ сообщили о тайной сделке США с талибами

СМИ сообщили о тайной сделке США с талибами - РИА Новости, 31.08.2021

СМИ сообщили о тайной сделке США с талибами

Американские военные заключили тайную сделку с талибами (движение "Талибан"*), которые эскортировали группы граждан США к "секретным" воротам аэропорта Кабула... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T20:49

2021-08-31T20:49

2021-08-31T20:49

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

талибан

афганистан

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ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Американские военные заключили тайную сделку с талибами (движение "Талибан"*), которые эскортировали группы граждан США к "секретным" воротам аэропорта Кабула для последующей эвакуации из Афганистана, передает телекомпания CNN.Американцам сообщали о точках сбора в окрестностях аэропорта, где талибы проверяли документы и сопровождали их к пропускному пункту, где эвакуируемых ждали военные США.Операции сопровождения происходили по нескольку раз на дню, а точкой сбора часто служило здание МВД.США, объявившие накануне о завершении вывода войск из Афганистана и окончании организованной эвакуации гражданского персонала, признают, что в стране остались несколько сот американских граждан. Американцы теперь призывают талибов не препятствовать выезду из страны всех желающих.*Террористическая организация, запрещенная в России.

сша

кабул (город)

афганистан

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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан