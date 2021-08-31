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Рэпер Моргенштерн заявил о президентских амбициях
Рэпер Моргенштерн заявил о президентских амбициях - РИА Новости, 31.08.2021
Рэпер Моргенштерн заявил о президентских амбициях
Российский рэпер Моргенштерн заявил, что он очень любит Россию, а в перспективе видит себя президентом этой страны. Вместе с тем люди на Украине ему нравятся... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T22:00
2021-08-31T22:00
украина
гордон
дмитрий гордон
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КИЕВ, 31 авг – РИА Новости. Российский рэпер Моргенштерн заявил, что он очень любит Россию, а в перспективе видит себя президентом этой страны. Вместе с тем люди на Украине ему нравятся намного больше, но жить в этой стране он не сможет, потому что она "не лучше", чем другие страны."Нигде, кроме России, я не хочу жить. Я обожаю эту страну… Чувствуете, что я президентом буду через лет 10–15? Это инсайд был. Спойлер: так и будет", - заявил артист в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, видео которого было опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона".При этом Моргенштерн сначала допустил, что может жить на Украине, но потом отказался, отметив, что она такая же, как и другие страны.При этом рэпер отметил, что люди ему больше нравятся на Украине, чем в РФ: "То, что люди у вас добрые, душевные, без агрессии", - сказал он.
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украина, гордон, дмитрий гордон, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн)
22:00 31.08.2021
 
Рэпер Моргенштерн заявил о президентских амбициях

Рэпер Моргенштерн высказался о своей любви к России и амбициях на пост президента страны

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КИЕВ, 31 авг – РИА Новости. Российский рэпер Моргенштерн заявил, что он очень любит Россию, а в перспективе видит себя президентом этой страны. Вместе с тем люди на Украине ему нравятся намного больше, но жить в этой стране он не сможет, потому что она "не лучше", чем другие страны.
"Нигде, кроме России, я не хочу жить. Я обожаю эту страну… Чувствуете, что я президентом буду через лет 10–15? Это инсайд был. Спойлер: так и будет", - заявил артист в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, видео которого было опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона".
При этом Моргенштерн сначала допустил, что может жить на Украине, но потом отказался, отметив, что она такая же, как и другие страны.
При этом рэпер отметил, что люди ему больше нравятся на Украине, чем в РФ: "То, что люди у вас добрые, душевные, без агрессии", - сказал он.
Рэп-исполнитель Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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УкраинаГордонДмитрий ГордонРоссияМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)
 
 
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