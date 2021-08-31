https://ria.ru/20210831/prazdnik-1747910560.html

Православные отмечают день Флора и Лавра - покровителей домашних животных

Православные отмечают день Флора и Лавра - покровителей домашних животных - РИА Новости, 31.08.2021

Православные отмечают день Флора и Лавра - покровителей домашних животных

Православные христиане празднуют день памяти святых мучеников Флора и Лавра, которые на Руси почитались как покровители домашних животных. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T00:05

2021-08-31T00:05

2021-08-31T00:05

религия

хорватия

босния и герцеговина

албания

русская православная церковь

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Православные христиане празднуют день памяти святых мучеников Флора и Лавра, которые на Руси почитались как покровители домашних животных. Святые братья Флор и Лавр жили в римской провинции Илларик (на территории современных Албании, Хорватии, Боснии и Герцеговины) во II веке. Местный правитель Ликион отправил их как искусных каменотесов на строительство языческого храма, где они, будучи христианами, вели себя не так, как хотел языческий царь: заработанные деньги раздавали нищим, сами постились и постоянно молились, а когда сыну местного жреца попал в глаз осколок камня, забрали его к себе и вылечили, обратив в христианство и его, и отца.Когда же храм был построен, братья собрали всех работавших на стройке христиан, и все вместе они установили в восточной части святилища крест и целую ночь простояли у него на молитве. Расплата не заставила себя ждать: местный правитель приговорил к сожжению и бывшего жреца с сыном, и еще 300 христиан, а Флора и Лавра как зачинщиков отправил на суд к Ликиону, а тот распорядился сбросить их в пустой колодец и засыпать землей.Через много лет мощи Флора и Лавра были обнаружены и перенесены в Константинополь — в 1200 году их видел там новгородский паломник Антоний, а в 1350-м – Стефан Новгородец.По устному народному преданию, с открытием мощей этих святых мучеников прекратился падеж скота. Отсюда пошло их почитание как покровителей лошадей. Возможно, эта традиция пришла на Русь с Балкан, где сложилась устная легенда, как Архангел Михаил научил Флора и Лавра управлять лошадьми и понимать "их язык". Легенда эта была так популярна, что даже в древних иконописных подлинниках (инструкции для иконописцев) есть наставление, что святые Флор и Лавр должны быть написаны с лошадьми – такие иконы до сих пор встречаются в православных храмах.В день святых мучеников на Руси совершали молебен, окропляя святой водой не только лошадей, но и весь домашний скот. Ныне же в некоторых храмах Русской православной церкви на праздник священнослужители тоже совершают молебен, благословляя домашних питомцев.

https://ria.ru/20210609/koshki-1736337959.html

https://ria.ru/20201114/monakh-1584611883.html

хорватия

босния и герцеговина

албания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорватия, босния и герцеговина, албания, русская православная церковь