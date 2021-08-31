В США назвали условие для предоставления помощи талибам
Салливан: возможность помощи США талибам будет зависеть от соблюдения ими обязательств
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможность оказания Соединенными Штатами экономической помощи талибам будет зависеть от соблюдения движением "Талибан"* своих обязательств, связанных с безопасным выездом американцев и их союзников и борьбой с терроризмом.
На вопрос о том, планируют ли США предоставлять талибам помощь, Салливан заявил, что США, в первую очередь, намерены продолжать гуманитарную помощь напрямую афганскому народу.
"Если говорить об отношениях с талибами, связанными с помощью в сфере экономики и развития, то это будет зависеть от действий "Талибана"*. Это будет зависеть от того, следуют ли они своим обязательствам: обязательствам по безопасному выезду для американцев и афганских союзников, обязательствам не позволить Афганистану стать базой, с которой террористы могут атаковать США или любую другую страну, соблюдать международные обязательства. Это будет зависеть от них. И мы посмотрим по их действиям, как мы в итоге ответим в вопросе экономической помощи", - заявил Салливан в эфире телеканала ABC News.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане. Пентагон оставил в стране оружие, в том числе современные переносные зенитные ракетные и противотанковые комплексы, заявил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.
* Террористическая организация, запрещенная в России