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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210831/pomosch-1748026666.html
В США назвали условие для предоставления помощи талибам
В США назвали условие для предоставления помощи талибам - РИА Новости, 31.08.2021
В США назвали условие для предоставления помощи талибам
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможность оказания Соединенными Штатами экономической помощи талибам будет зависеть от... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T16:26
2021-08-31T16:26
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
министерство обороны сша
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможность оказания Соединенными Штатами экономической помощи талибам будет зависеть от соблюдения движением "Талибан"* своих обязательств, связанных с безопасным выездом американцев и их союзников и борьбой с терроризмом.На вопрос о том, планируют ли США предоставлять талибам помощь, Салливан заявил, что США, в первую очередь, намерены продолжать гуманитарную помощь напрямую афганскому народу."Если говорить об отношениях с талибами, связанными с помощью в сфере экономики и развития, то это будет зависеть от действий "Талибана"*. Это будет зависеть от того, следуют ли они своим обязательствам: обязательствам по безопасному выезду для американцев и афганских союзников, обязательствам не позволить Афганистану стать базой, с которой террористы могут атаковать США или любую другую страну, соблюдать международные обязательства. Это будет зависеть от них. И мы посмотрим по их действиям, как мы в итоге ответим в вопросе экономической помощи", - заявил Салливан в эфире телеканала ABC News.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане. Пентагон оставил в стране оружие, в том числе современные переносные зенитные ракетные и противотанковые комплексы, заявил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, джейк салливан
16:26 31.08.2021
 
В США назвали условие для предоставления помощи талибам

Салливан: возможность помощи США талибам будет зависеть от соблюдения ими обязательств

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможность оказания Соединенными Штатами экономической помощи талибам будет зависеть от соблюдения движением "Талибан"* своих обязательств, связанных с безопасным выездом американцев и их союзников и борьбой с терроризмом.
На вопрос о том, планируют ли США предоставлять талибам помощь, Салливан заявил, что США, в первую очередь, намерены продолжать гуманитарную помощь напрямую афганскому народу.
Боевики Талибана* в президентском дворце в Кабуле - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 15:44Захват власти в Афганистане талибами
Источник: лидеры талибов заняли ключевые посты в правительстве Афганистана
"Если говорить об отношениях с талибами, связанными с помощью в сфере экономики и развития, то это будет зависеть от действий "Талибана"*. Это будет зависеть от того, следуют ли они своим обязательствам: обязательствам по безопасному выезду для американцев и афганских союзников, обязательствам не позволить Афганистану стать базой, с которой террористы могут атаковать США или любую другую страну, соблюдать международные обязательства. Это будет зависеть от них. И мы посмотрим по их действиям, как мы в итоге ответим в вопросе экономической помощи", - заявил Салливан в эфире телеканала ABC News.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане. Пентагон оставил в стране оружие, в том числе современные переносные зенитные ракетные и противотанковые комплексы, заявил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанМинистерство обороны СШАДжейк Салливан
 
 
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