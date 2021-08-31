https://ria.ru/20210831/peterburg-1747949220.html

Источник: в Петербурге двое мужчин на электросамокатах подожгли иномарку

Источник: в Петербурге двое мужчин на электросамокатах подожгли иномарку - РИА Новости, 31.08.2021

Источник: в Петербурге двое мужчин на электросамокатах подожгли иномарку

Двое мужчин на электросамокатах подожгли автомобиль Audi Q7 у бизнес-центра в Петербурге, их личности устанавливаются, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T10:57

2021-08-31T10:57

2021-08-31T10:57

происшествия

санкт-петербург

audi q7

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Двое мужчин на электросамокатах подожгли автомобиль Audi Q7 у бизнес-центра в Петербурге, их личности устанавливаются, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."В понедельник 30 августа двое неизвестных на электросамокатах бросили бутылку с зажигательной смесью в автомобиль Audi Q7 у бизнес-центра на Вербной улице", - сказал собеседник агентства.По его словам, личности злоумышленников устанавливаются, возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

https://ria.ru/20210831/solidol-1747944930.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, audi q7