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Источник: в Петербурге двое мужчин на электросамокатах подожгли иномарку
Источник: в Петербурге двое мужчин на электросамокатах подожгли иномарку - РИА Новости, 31.08.2021
Источник: в Петербурге двое мужчин на электросамокатах подожгли иномарку
Двое мужчин на электросамокатах подожгли автомобиль Audi Q7 у бизнес-центра в Петербурге, их личности устанавливаются, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T10:57
2021-08-31T10:57
происшествия
санкт-петербург
audi q7
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Двое мужчин на электросамокатах подожгли автомобиль Audi Q7 у бизнес-центра в Петербурге, их личности устанавливаются, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."В понедельник 30 августа двое неизвестных на электросамокатах бросили бутылку с зажигательной смесью в автомобиль Audi Q7 у бизнес-центра на Вербной улице", - сказал собеседник агентства.По его словам, личности злоумышленников устанавливаются, возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.
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происшествия, санкт-петербург, audi q7
10:57 31.08.2021
 
Источник: в Петербурге двое мужчин на электросамокатах подожгли иномарку

В Петербурге двое мужчин на электросамокатах подожгли автомобиль Audi Q7. сообщил источник

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Двое мужчин на электросамокатах подожгли автомобиль Audi Q7 у бизнес-центра в Петербурге, их личности устанавливаются, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"В понедельник 30 августа двое неизвестных на электросамокатах бросили бутылку с зажигательной смесью в автомобиль Audi Q7 у бизнес-центра на Вербной улице", - сказал собеседник агентства.
По его словам, личности злоумышленников устанавливаются, возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.
Самокаты - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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