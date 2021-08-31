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Эксперт объяснила, какой документ нужно всегда иметь при себе
Эксперт объяснила, какой документ нужно всегда иметь при себе - РИА Новости, 31.08.2021
Эксперт объяснила, какой документ нужно всегда иметь при себе
Россияне по закону не обязаны всегда носить при себе какой-либо документ, удостоверяющий личность, но порой он внезапно необходим. Вопреки заблуждению, речь не... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T02:12
2021-08-31T02:12
общество
паспорт
россия
елена кудерко
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россияне по закону не обязаны всегда носить при себе какой-либо документ, удостоверяющий личность, но порой он внезапно необходим. Вопреки заблуждению, речь не всегда идет о паспорте — порой его может заменить водительское удостоверение, военный билет, служебное, пенсионное удостоверение, заграничный паспорт, рассказала агентству “Прайм” адвокат Елена Кудерко.Только по паспорту можно войти в здание суда и на режимные объекты. А вот в магазине при покупке алкогольных и табачных изделий кассира устроит любой документ с фотографией, где указана ваша дата рождения, поскольку ограничения связаны именно с возрастом.Необходим паспорт и в случае необходимости вернуть товар обратно в магазин - для этого требуется оформить документы. Поэтому лучше носить с собой если не оригинал, то скан или фото паспорта. Помните, что никогда нельзя оставлять главный документ в залоге.
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общество, паспорт, россия, елена кудерко
02:12 31.08.2021
 
Эксперт объяснила, какой документ нужно всегда иметь при себе

Адвокат Кудерко: нужно всегда иметь при себе паспорт, скан или фото удостоверения личности

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПаспорт
Паспорт - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россияне по закону не обязаны всегда носить при себе какой-либо документ, удостоверяющий личность, но порой он внезапно необходим. Вопреки заблуждению, речь не всегда идет о паспорте — порой его может заменить водительское удостоверение, военный билет, служебное, пенсионное удостоверение, заграничный паспорт, рассказала агентству “Прайм” адвокат Елена Кудерко.

“Предъявить такое удостоверение личности, как паспорт, могут предложить в банке при совершении финансовых операций, поскольку банковская тайна охраняется законом и разглашается только ее владельцу”, — отметила Кудерко.

Только по паспорту можно войти в здание суда и на режимные объекты. А вот в магазине при покупке алкогольных и табачных изделий кассира устроит любой документ с фотографией, где указана ваша дата рождения, поскольку ограничения связаны именно с возрастом.
Необходим паспорт и в случае необходимости вернуть товар обратно в магазин - для этого требуется оформить документы. Поэтому лучше носить с собой если не оригинал, то скан или фото паспорта. Помните, что никогда нельзя оставлять главный документ в залоге.
Паспорт - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 08:28
Решение о замене паспорта смарт-картой примут до конца года
 
ОбществоПаспортРоссияЕлена Кудерко
 
 
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