https://ria.ru/20210831/pasport-1747911996.html

Эксперт объяснила, какой документ нужно всегда иметь при себе

Эксперт объяснила, какой документ нужно всегда иметь при себе - РИА Новости, 31.08.2021

Эксперт объяснила, какой документ нужно всегда иметь при себе

Россияне по закону не обязаны всегда носить при себе какой-либо документ, удостоверяющий личность, но порой он внезапно необходим. Вопреки заблуждению, речь не... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T02:12

2021-08-31T02:12

2021-08-31T02:12

общество

паспорт

россия

елена кудерко

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россияне по закону не обязаны всегда носить при себе какой-либо документ, удостоверяющий личность, но порой он внезапно необходим. Вопреки заблуждению, речь не всегда идет о паспорте — порой его может заменить водительское удостоверение, военный билет, служебное, пенсионное удостоверение, заграничный паспорт, рассказала агентству “Прайм” адвокат Елена Кудерко.Только по паспорту можно войти в здание суда и на режимные объекты. А вот в магазине при покупке алкогольных и табачных изделий кассира устроит любой документ с фотографией, где указана ваша дата рождения, поскольку ограничения связаны именно с возрастом.Необходим паспорт и в случае необходимости вернуть товар обратно в магазин - для этого требуется оформить документы. Поэтому лучше носить с собой если не оригинал, то скан или фото паспорта. Помните, что никогда нельзя оставлять главный документ в залоге.

https://ria.ru/20210818/pasport-1746166121.html

россия

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2021

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общество, паспорт, россия, елена кудерко