Эксперт объяснила, какой документ нужно всегда иметь при себе
Адвокат Кудерко: нужно всегда иметь при себе паспорт, скан или фото удостоверения личности
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россияне по закону не обязаны всегда носить при себе какой-либо документ, удостоверяющий личность, но порой он внезапно необходим. Вопреки заблуждению, речь не всегда идет о паспорте — порой его может заменить водительское удостоверение, военный билет, служебное, пенсионное удостоверение, заграничный паспорт, рассказала агентству “Прайм” адвокат Елена Кудерко.
“Предъявить такое удостоверение личности, как паспорт, могут предложить в банке при совершении финансовых операций, поскольку банковская тайна охраняется законом и разглашается только ее владельцу”, — отметила Кудерко.
Только по паспорту можно войти в здание суда и на режимные объекты. А вот в магазине при покупке алкогольных и табачных изделий кассира устроит любой документ с фотографией, где указана ваша дата рождения, поскольку ограничения связаны именно с возрастом.
Необходим паспорт и в случае необходимости вернуть товар обратно в магазин - для этого требуется оформить документы. Поэтому лучше носить с собой если не оригинал, то скан или фото паспорта. Помните, что никогда нельзя оставлять главный документ в залоге.
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