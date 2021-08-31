03:09 31.08.2021 (обновлено: 03:13 31.08.2021)
Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона
Отставные генералы призвали к отставке руководства Пентагона из-за ухода из Афганистана
CC BY 2.0 / gregwest98 /
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Отставные американские генералы призвали к отставке руководства Пентагона в связи с непоправимым ущербом репутации США, нанесенным обстоятельствами вывода войск из Афганистана, сообщает организация Flag Officers For America.
Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации, около 90 отставных генералов и адмиралов подписали письмо с призывом к отставке министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли. Авторы письма указывают, что "в результате поспешного отступления неизвестное количество американцев оказалось в опасных районах, контролируемых жестоким врагом".
Высшее военное руководство должно было предотвратить допущенные при выводе войск США ошибки, считают авторы обращения, а если они сделали все зависящее, но президент не послушался, то следовало сразу уйти в отставку.
"Последствия этой катастрофы велики и будут в течение десятилетий находить свое отражение", - говорится в письме.
"Потеря миллиардов долларов нашего современного военного оборудования и материалов, попавших в руки наших врагов, является катастрофической. Ущерб репутации Соединенных Штатов неописуем. В течение многих лет нас будут рассматривать как ненадежного партнера в любом международном соглашении или операции", - говорится в письме.
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Противники США из-за "проявленной в Афганистане слабости" найдут смелость выступить против страны, а больше всего выиграют Россия и Китай, указывают отставные военные.
*Террористическая организация, запрещенная в России.