https://ria.ru/20210831/otstavka-1747916343.html

Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона

Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона - РИА Новости, 31.08.2021

Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона

Отставные американские генералы призвали к отставке руководства Пентагона в связи с непоправимым ущербом репутации США, нанесенным обстоятельствами вывода войск РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T03:09

2021-08-31T03:09

2021-08-31T03:13

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

министерство обороны сша

ллойд остин

марк милли

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ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Отставные американские генералы призвали к отставке руководства Пентагона в связи с непоправимым ущербом репутации США, нанесенным обстоятельствами вывода войск из Афганистана, сообщает организация Flag Officers For America.Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации, около 90 отставных генералов и адмиралов подписали письмо с призывом к отставке министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли. Авторы письма указывают, что "в результате поспешного отступления неизвестное количество американцев оказалось в опасных районах, контролируемых жестоким врагом".Высшее военное руководство должно было предотвратить допущенные при выводе войск США ошибки, считают авторы обращения, а если они сделали все зависящее, но президент не послушался, то следовало сразу уйти в отставку."Потеря миллиардов долларов нашего современного военного оборудования и материалов, попавших в руки наших врагов, является катастрофической. Ущерб репутации Соединенных Штатов неописуем. В течение многих лет нас будут рассматривать как ненадежного партнера в любом международном соглашении или операции", - говорится в письме.Противники США из-за "проявленной в Афганистане слабости" найдут смелость выступить против страны, а больше всего выиграют Россия и Китай, указывают отставные военные.В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210826/voyna-1747408732.html

https://ria.ru/20210831/amerikantsy-1747915601.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, министерство обороны сша, ллойд остин, марк милли