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Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210831/otstavka-1747916343.html
Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона
Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона - РИА Новости, 31.08.2021
Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона
Отставные американские генералы призвали к отставке руководства Пентагона в связи с непоправимым ущербом репутации США, нанесенным обстоятельствами вывода войск РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T03:09
2021-08-31T03:13
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
министерство обороны сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Отставные американские генералы призвали к отставке руководства Пентагона в связи с непоправимым ущербом репутации США, нанесенным обстоятельствами вывода войск из Афганистана, сообщает организация Flag Officers For America.Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации, около 90 отставных генералов и адмиралов подписали письмо с призывом к отставке министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли. Авторы письма указывают, что "в результате поспешного отступления неизвестное количество американцев оказалось в опасных районах, контролируемых жестоким врагом".Высшее военное руководство должно было предотвратить допущенные при выводе войск США ошибки, считают авторы обращения, а если они сделали все зависящее, но президент не послушался, то следовало сразу уйти в отставку."Потеря миллиардов долларов нашего современного военного оборудования и материалов, попавших в руки наших врагов, является катастрофической. Ущерб репутации Соединенных Штатов неописуем. В течение многих лет нас будут рассматривать как ненадежного партнера в любом международном соглашении или операции", - говорится в письме.Противники США из-за "проявленной в Афганистане слабости" найдут смелость выступить против страны, а больше всего выиграют Россия и Китай, указывают отставные военные.В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210826/voyna-1747408732.html
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в мире, сша, талибан, министерство обороны сша, ллойд остин, марк милли
03:09 31.08.2021 (обновлено: 03:13 31.08.2021)
 
Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона

Отставные генералы призвали к отставке руководства Пентагона из-за ухода из Афганистана

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
CC BY 2.0 / gregwest98 /
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ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Отставные американские генералы призвали к отставке руководства Пентагона в связи с непоправимым ущербом репутации США, нанесенным обстоятельствами вывода войск из Афганистана, сообщает организация Flag Officers For America.
Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации, около 90 отставных генералов и адмиралов подписали письмо с призывом к отставке министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли. Авторы письма указывают, что "в результате поспешного отступления неизвестное количество американцев оказалось в опасных районах, контролируемых жестоким врагом".
Высшее военное руководство должно было предотвратить допущенные при выводе войск США ошибки, считают авторы обращения, а если они сделали все зависящее, но президент не послушался, то следовало сразу уйти в отставку.
"Последствия этой катастрофы велики и будут в течение десятилетий находить свое отражение", - говорится в письме.
"Потеря миллиардов долларов нашего современного военного оборудования и материалов, попавших в руки наших врагов, является катастрофической. Ущерб репутации Соединенных Штатов неописуем. В течение многих лет нас будут рассматривать как ненадежного партнера в любом международном соглашении или операции", - говорится в письме.
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Противники США из-за "проявленной в Афганистане слабости" найдут смелость выступить против страны, а больше всего выиграют Россия и Китай, указывают отставные военные.
В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинМарк Милли
 
 
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