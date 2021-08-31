22:25 31.08.2021 (обновлено: 22:27 31.08.2021)
США поддержали стремление Украины в НАТО
Шеф Пентагона Ллойд Остин: США поддерживают стремление Украины стать членом НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo, File
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США поддерживают стремление Украины в НАТО, военные ведомства двух стран подпишут соглашение о поддержке реформ, необходимых для членства в альянсе, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Наша поддержка независимости Украины и территориальной целостности и евроатлантических устремлений непоколебима", - заявил Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По его словам, готовятся к подписанию рамочное соглашение о стратегических договоренности в области обороны, одной из целей которого будет поддержка Украины и "сдерживание российской агрессии". Кроме того, заявил Остин, соглашение будет предусматривать "имплементацию реформ в оборонной сфере, необходимых для поддержки устремлений Украины по членству в НАТО", а также укрепление сотрудничества в киберсфере и в Черном море.
Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".