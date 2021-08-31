https://ria.ru/20210831/nato-1748081676.html

США поддержали стремление Украины в НАТО

США поддержали стремление Украины в НАТО - РИА Новости, 31.08.2021

США поддержали стремление Украины в НАТО

США поддерживают стремление Украины в НАТО, военные ведомства двух стран подпишут соглашение о поддержке реформ, необходимых для членства в альянсе, заявил шеф... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T22:25

2021-08-31T22:25

2021-08-31T22:27

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США поддерживают стремление Украины в НАТО, военные ведомства двух стран подпишут соглашение о поддержке реформ, необходимых для членства в альянсе, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Наша поддержка независимости Украины и территориальной целостности и евроатлантических устремлений непоколебима", - заявил Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.По его словам, готовятся к подписанию рамочное соглашение о стратегических договоренности в области обороны, одной из целей которого будет поддержка Украины и "сдерживание российской агрессии". Кроме того, заявил Остин, соглашение будет предусматривать "имплементацию реформ в оборонной сфере, необходимых для поддержки устремлений Украины по членству в НАТО", а также укрепление сотрудничества в киберсфере и в Черном море.Остин подчеркнул, что США продолжат стоять с Украиной перед лицом "российской агрессии", а Москва должна перестать поддерживать конфликт на юго-востоке Украины. "Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма", - заявил Остин.Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210831/nato-1747912168.html

https://ria.ru/20210831/ukraina-1748062578.html

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