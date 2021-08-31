https://ria.ru/20210831/mishustin-1748009281.html

Мишустин рассказал о поддержке креативной индустрии

Мишустин рассказал о поддержке креативной индустрии - РИА Новости, 31.08.2021

Мишустин рассказал о поддержке креативной индустрии

Правительство России поддерживает развитие креативной индустрии, фонд президентских грантов в этом году получит 11 миллиардов рублей, еще 3,5 миллиарда -... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:22

2021-08-31T15:22

2021-08-31T16:57

общество

михаил мишустин

россия

культура

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство России поддерживает развитие креативной индустрии, фонд президентских грантов в этом году получит 11 миллиардов рублей, еще 3,5 миллиарда - президентский фонд культурных инициатив, заявил премьер Михаил Мишустин."Сейчас в нашей стране происходит взрывной рост креативных индустрий, это перспективное направление. Президент обратил внимание, что оно требует особой поддержки. И правительство сейчас готово помогать. Только в этом году фонд президентских грантов получит 11 миллиардов рублей, еще 3,5 миллиарда - президентский фонд культурных инициатив. Это серьезная помощь, мы рассчитываем, что с развитием креативной индустрии в стране будут появляться новые актеры, композиторы, музыканты", - сказал Мишустин на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусства.Профессионалам творческих специальностей в пандемию пришлось нелегко, власти сразу же стали оказывать этой сфере поддержку, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Профессионалам, работающим в этой сфере, пришлось нелегко. Немало проектов остановились. В некоторых субъектах вынуждены были возобновлять ограничения на посещение массовых мероприятий или общественных пространств", - сказал он на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусства.Он также отметил, что весной власти уточнили и доработали планы по реализации госпрограммы развития культуры на три года.Мишустин подчеркнул, что культура очень помогла в прошлом году людям, когда они столкнулись с ограничениями из-за пандемии."Совершенно необходимым оказался онлайн-доступ к фильмам, книгам, концертам, театральным постановкам, к лекциям, музейным экскурсиям", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20210824/tseny-1747006348.html

https://ria.ru/20210807/karmanov-1744762120.html

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общество, михаил мишустин, россия