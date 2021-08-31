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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210831/mishustin-1748009281.html
Мишустин рассказал о поддержке креативной индустрии
Мишустин рассказал о поддержке креативной индустрии - РИА Новости, 31.08.2021
Мишустин рассказал о поддержке креативной индустрии
Правительство России поддерживает развитие креативной индустрии, фонд президентских грантов в этом году получит 11 миллиардов рублей, еще 3,5 миллиарда -... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:22
2021-08-31T16:57
общество
михаил мишустин
россия
культура
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство России поддерживает развитие креативной индустрии, фонд президентских грантов в этом году получит 11 миллиардов рублей, еще 3,5 миллиарда - президентский фонд культурных инициатив, заявил премьер Михаил Мишустин."Сейчас в нашей стране происходит взрывной рост креативных индустрий, это перспективное направление. Президент обратил внимание, что оно требует особой поддержки. И правительство сейчас готово помогать. Только в этом году фонд президентских грантов получит 11 миллиардов рублей, еще 3,5 миллиарда - президентский фонд культурных инициатив. Это серьезная помощь, мы рассчитываем, что с развитием креативной индустрии в стране будут появляться новые актеры, композиторы, музыканты", - сказал Мишустин на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусства.Профессионалам творческих специальностей в пандемию пришлось нелегко, власти сразу же стали оказывать этой сфере поддержку, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Профессионалам, работающим в этой сфере, пришлось нелегко. Немало проектов остановились. В некоторых субъектах вынуждены были возобновлять ограничения на посещение массовых мероприятий или общественных пространств", - сказал он на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусства.Он также отметил, что весной власти уточнили и доработали планы по реализации госпрограммы развития культуры на три года.Мишустин подчеркнул, что культура очень помогла в прошлом году людям, когда они столкнулись с ограничениями из-за пандемии."Совершенно необходимым оказался онлайн-доступ к фильмам, книгам, концертам, театральным постановкам, к лекциям, музейным экскурсиям", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20210824/tseny-1747006348.html
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общество, михаил мишустин, россия
15:22 31.08.2021 (обновлено: 16:57 31.08.2021)
 
Мишустин рассказал о поддержке креативной индустрии

Премьер Мишустин: правительство поддерживает развитие креативной индустрии

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусств
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусств - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство России поддерживает развитие креативной индустрии, фонд президентских грантов в этом году получит 11 миллиардов рублей, еще 3,5 миллиарда - президентский фонд культурных инициатив, заявил премьер Михаил Мишустин.
"Сейчас в нашей стране происходит взрывной рост креативных индустрий, это перспективное направление. Президент обратил внимание, что оно требует особой поддержки. И правительство сейчас готово помогать. Только в этом году фонд президентских грантов получит 11 миллиардов рублей, еще 3,5 миллиарда - президентский фонд культурных инициатив. Это серьезная помощь, мы рассчитываем, что с развитием креативной индустрии в стране будут появляться новые актеры, композиторы, музыканты", - сказал Мишустин на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусства.
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Профессионалам творческих специальностей в пандемию пришлось нелегко, власти сразу же стали оказывать этой сфере поддержку, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Профессионалам, работающим в этой сфере, пришлось нелегко. Немало проектов остановились. В некоторых субъектах вынуждены были возобновлять ограничения на посещение массовых мероприятий или общественных пространств", - сказал он на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусства.
"Сразу же правительство включило практически все учреждения культуры в число пострадавших из-за пандемии. Неоднократно оказывали поддержку в том числе по приобретению оборудования, которое позволило уберечь посетителей от риска заразиться и заболеть", - напомнил глава правительства.
Он также отметил, что весной власти уточнили и доработали планы по реализации госпрограммы развития культуры на три года.
Мишустин подчеркнул, что культура очень помогла в прошлом году людям, когда они столкнулись с ограничениями из-за пандемии.
"Совершенно необходимым оказался онлайн-доступ к фильмам, книгам, концертам, театральным постановкам, к лекциям, музейным экскурсиям", - добавил Мишустин.
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