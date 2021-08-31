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В Псковской области у пациента выявили малярийную инфекцию
В Псковской области у пациента выявили малярийную инфекцию - РИА Новости, 31.08.2021
В Псковской области у пациента выявили малярийную инфекцию
В Псковской области медиками выявлен случай малярийной инфекции у пациента, ранее посещавшего тропики, об этом сообщается на странице Псковской областной... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T18:08
2021-08-31T18:08
происшествия
псковская область
здоровье - общество
малярия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. В Псковской области медиками выявлен случай малярийной инфекции у пациента, ранее посещавшего тропики, об этом сообщается на странице Псковской областной инфекционной больницы в "ВКонтакте"."В реанимацию Псковской областной инфекционной больницы поступил мужчина, 22 года с диагнозом: "Лихорадка неясного генеза. Менингит". Учитывая отсутствие анамнеза жизни и подробного анамнеза заболевания, специалисты нашего учреждения провели вслепую дифференциальный диагноз, остановившись на малярии", - говорится в сообщении больницы.В пресс-службе больницы уточнили РИА Новости, что пациент поступил к ним в середине августа, пришел в себя в последние дни месяца."Сейчас он экстренно переведен в Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова г. Санкт-Петербурга санитарным транспортом в составе специализированной бригады", - добавили в больнице.Медики добавили, что в ходе изучения обстоятельств было выяснено, что молодой человек ранее посещал тропический регион без соблюдения защитных мер.
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происшествия, псковская область, здоровье - общество, малярия
18:08 31.08.2021
 
В Псковской области у пациента выявили малярийную инфекцию

В Псковской области выявили малярийную инфекцию у пациента, ранее посетившего тропики

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. В Псковской области медиками выявлен случай малярийной инфекции у пациента, ранее посещавшего тропики, об этом сообщается на странице Псковской областной инфекционной больницы в "ВКонтакте".
"В реанимацию Псковской областной инфекционной больницы поступил мужчина, 22 года с диагнозом: "Лихорадка неясного генеза. Менингит". Учитывая отсутствие анамнеза жизни и подробного анамнеза заболевания, специалисты нашего учреждения провели вслепую дифференциальный диагноз, остановившись на малярии", - говорится в сообщении больницы.
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В пресс-службе больницы уточнили РИА Новости, что пациент поступил к ним в середине августа, пришел в себя в последние дни месяца.
"Сейчас он экстренно переведен в Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова г. Санкт-Петербурга санитарным транспортом в составе специализированной бригады", - добавили в больнице.
Медики добавили, что в ходе изучения обстоятельств было выяснено, что молодой человек ранее посещал тропический регион без соблюдения защитных мер.
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