https://ria.ru/20210831/malyariya-1748053619.html
В Псковской области у пациента выявили малярийную инфекцию
В Псковской области у пациента выявили малярийную инфекцию - РИА Новости, 31.08.2021
В Псковской области у пациента выявили малярийную инфекцию
В Псковской области медиками выявлен случай малярийной инфекции у пациента, ранее посещавшего тропики, об этом сообщается на странице Псковской областной... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T18:08
2021-08-31T18:08
2021-08-31T18:08
происшествия
псковская область
здоровье - общество
малярия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. В Псковской области медиками выявлен случай малярийной инфекции у пациента, ранее посещавшего тропики, об этом сообщается на странице Псковской областной инфекционной больницы в "ВКонтакте"."В реанимацию Псковской областной инфекционной больницы поступил мужчина, 22 года с диагнозом: "Лихорадка неясного генеза. Менингит". Учитывая отсутствие анамнеза жизни и подробного анамнеза заболевания, специалисты нашего учреждения провели вслепую дифференциальный диагноз, остановившись на малярии", - говорится в сообщении больницы.В пресс-службе больницы уточнили РИА Новости, что пациент поступил к ним в середине августа, пришел в себя в последние дни месяца."Сейчас он экстренно переведен в Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова г. Санкт-Петербурга санитарным транспортом в составе специализированной бригады", - добавили в больнице.Медики добавили, что в ходе изучения обстоятельств было выяснено, что молодой человек ранее посещал тропический регион без соблюдения защитных мер.
https://ria.ru/20210604/nasekomye-1735532250.html
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происшествия, псковская область, здоровье - общество, малярия
В Псковской области у пациента выявили малярийную инфекцию
В Псковской области выявили малярийную инфекцию у пациента, ранее посетившего тропики
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. В Псковской области медиками выявлен случай малярийной инфекции у пациента, ранее посещавшего тропики, об этом сообщается на странице Псковской областной инфекционной больницы в "ВКонтакте".
"В реанимацию Псковской областной инфекционной больницы поступил мужчина, 22 года с диагнозом: "Лихорадка неясного генеза. Менингит". Учитывая отсутствие анамнеза жизни и подробного анамнеза заболевания, специалисты нашего учреждения провели вслепую дифференциальный диагноз, остановившись на малярии", - говорится в сообщении больницы.
В пресс-службе больницы уточнили РИА Новости, что пациент поступил к ним в середине августа, пришел в себя в последние дни месяца.
"Сейчас он экстренно переведен в Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова г. Санкт-Петербурга
санитарным транспортом в составе специализированной бригады", - добавили в больнице.
Медики добавили, что в ходе изучения обстоятельств было выяснено, что молодой человек ранее посещал тропический регион без соблюдения защитных мер.