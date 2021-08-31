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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210831/makron-1748086062.html
Макрон обсудил с президентом Казахстана ситуацию в Афганистане
Макрон обсудил с президентом Казахстана ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 31.08.2021
Макрон обсудил с президентом Казахстана ситуацию в Афганистане
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым ситуацию в Афганистане и ее последствия РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T23:44
2021-08-31T23:44
захват власти в афганистане талибами
в мире
казахстан
талибан
франция
эммануэль макрон
касым-жомарт токаев
россия
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ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым ситуацию в Афганистане и ее последствия для Центральной Азии, сообщает Елисейский дворец."Президенты двух стран обсудили ситуацию в Афганистане и ее последствия для Центральной Азии. Они выразили желание совместно работать во имя безопасности и стабильности в регионе", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.Также отмечается, что Франция и Казахстан разделяют стремление к укреплению сотрудничества в интересах международной безопасности, а также для устойчивого экономического роста. "Президент Макрон и президент Токаев договорились о дальнейшем укреплении партнерства между Францией и Казахстаном, в частности в экономической области", - отметили в администрации французского лидера.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210830/priznanit-1747892886.html
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в мире, казахстан, талибан, франция, эммануэль макрон, касым-жомарт токаев, россия
23:44 31.08.2021
 
Макрон обсудил с президентом Казахстана ситуацию в Афганистане

Президент Франции Макрон обсудил с президентом Казахстана Токаевым ситуацию в Афганистане

© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Francois Mori
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ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым ситуацию в Афганистане и ее последствия для Центральной Азии, сообщает Елисейский дворец.
"Президенты двух стран обсудили ситуацию в Афганистане и ее последствия для Центральной Азии. Они выразили желание совместно работать во имя безопасности и стабильности в регионе", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 20:02Захват власти в Афганистане талибами
Во Франции назвали условия для признания власти талибов в Афганистане
Также отмечается, что Франция и Казахстан разделяют стремление к укреплению сотрудничества в интересах международной безопасности, а также для устойчивого экономического роста. "Президент Макрон и президент Токаев договорились о дальнейшем укреплении партнерства между Францией и Казахстаном, в частности в экономической области", - отметили в администрации французского лидера.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Вчера, 08:00
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКазахстанТалибанФранцияЭммануэль МакронКасым-Жомарт ТокаевРоссия
 
 
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