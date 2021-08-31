Макрон обсудил с президентом Казахстана ситуацию в Афганистане
Президент Франции Макрон обсудил с президентом Казахстана Токаевым ситуацию в Афганистане
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Francois Mori
ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым ситуацию в Афганистане и ее последствия для Центральной Азии, сообщает Елисейский дворец.
"Президенты двух стран обсудили ситуацию в Афганистане и ее последствия для Центральной Азии. Они выразили желание совместно работать во имя безопасности и стабильности в регионе", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Также отмечается, что Франция и Казахстан разделяют стремление к укреплению сотрудничества в интересах международной безопасности, а также для устойчивого экономического роста. "Президент Макрон и президент Токаев договорились о дальнейшем укреплении партнерства между Францией и Казахстаном, в частности в экономической области", - отметили в администрации французского лидера.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещена в России
Вчера, 08:00Талибы вмешались в выборы во Франции и Германии