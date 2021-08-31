https://ria.ru/20210831/makron-1748086062.html

Макрон обсудил с президентом Казахстана ситуацию в Афганистане

Макрон обсудил с президентом Казахстана ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 31.08.2021

Макрон обсудил с президентом Казахстана ситуацию в Афганистане

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым ситуацию в Афганистане и ее последствия РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T23:44

2021-08-31T23:44

2021-08-31T23:44

захват власти в афганистане талибами

в мире

казахстан

талибан

франция

эммануэль макрон

касым-жомарт токаев

россия

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ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым ситуацию в Афганистане и ее последствия для Центральной Азии, сообщает Елисейский дворец."Президенты двух стран обсудили ситуацию в Афганистане и ее последствия для Центральной Азии. Они выразили желание совместно работать во имя безопасности и стабильности в регионе", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.Также отмечается, что Франция и Казахстан разделяют стремление к укреплению сотрудничества в интересах международной безопасности, а также для устойчивого экономического роста. "Президент Макрон и президент Токаев договорились о дальнейшем укреплении партнерства между Францией и Казахстаном, в частности в экономической области", - отметили в администрации французского лидера.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210830/priznanit-1747892886.html

https://ria.ru/20210831/taliby-1747881881.html

казахстан

франция

россия

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в мире, казахстан, талибан, франция, эммануэль макрон, касым-жомарт токаев, россия