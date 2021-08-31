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Лавров назвал интерпретацию его слов про Сталина подлой
Лавров назвал интерпретацию его слов про Сталина подлой - РИА Новости, 31.08.2021
Лавров назвал интерпретацию его слов про Сталина подлой
Глава МИД России Сергей Лавров назвал подлым то, как интерпретировали его слова про Иосифа Сталина. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:54
2021-08-31T16:02
общество
иосиф сталин (джугашвили)
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал подлым то, как интерпретировали его слова про Иосифа Сталина."По сути дела, я сказал следующее: "Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу, а мы эту Европу спасли — от завоевания, от уничтожения — и спасли многие народы", — сказал Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений.Он подчеркнул, что попытки приравнять СССР к нацистской Германии предпринимаются для того, чтобы ослабить Россию."Некоторые деятели в нашей оппозиции, оппозиционных СМИ &lt;...&gt; стали затем говорить, что "Лавров оправдывает преступления сталинизма". Это подло", — добавил министр.По его словам, подобные провокации обречены на провал, поскольку российский народ "богаче и умнее".Накануне глава МИД заявил, что нападки на Иосифа Сталина в контексте его деятельности до, во время и после Великой Отечественной войны — часть атаки на итоги Второй мировой войны и историю России.
https://ria.ru/20210630/armiya-1739276880.html
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общество, иосиф сталин (джугашвили), сергей лавров, россия
12:54 31.08.2021 (обновлено: 16:02 31.08.2021)
 
Лавров назвал интерпретацию его слов про Сталина подлой

Глава МИД Лавров назвал попытки приписать ему оправдание преступлений сталинизма подлыми

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал подлым то, как интерпретировали его слова про Иосифа Сталина.
"По сути дела, я сказал следующее: "Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу, а мы эту Европу спасли — от завоевания, от уничтожения — и спасли многие народы", — сказал Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений.
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Он подчеркнул, что попытки приравнять СССР к нацистской Германии предпринимаются для того, чтобы ослабить Россию.
"Некоторые деятели в нашей оппозиции, оппозиционных СМИ <...> стали затем говорить, что "Лавров оправдывает преступления сталинизма". Это подло", — добавил министр.
По его словам, подобные провокации обречены на провал, поскольку российский народ "богаче и умнее".
Накануне глава МИД заявил, что нападки на Иосифа Сталина в контексте его деятельности до, во время и после Великой Отечественной войны — часть атаки на итоги Второй мировой войны и историю России.
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