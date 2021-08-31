https://ria.ru/20210831/kazan-1747935717.html

В Казани сдали последний дом-долгострой жилого комплекса "МЧС"

В Казани сдали последний дом-долгострой жилого комплекса "МЧС" - РИА Новости, 31.08.2021

В Казани сдали последний дом-долгострой жилого комплекса "МЧС"

Последний дом жилого комплекса "МЧС" на 574 квартиры, строительство которого было начато еще в 2008 году и приостановлено из-за банкротства застройщика, сдан в... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T09:16

2021-08-31T09:16

2021-08-31T10:13

общество

казань

рустам минниханов

республика татарстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576781053_0:168:3129:1928_1920x0_80_0_0_484dd5b3bcf4a3a9028884835c6b4e91.jpg

КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Последний дом жилого комплекса "МЧС" на 574 квартиры, строительство которого было начато еще в 2008 году и приостановлено из-за банкротства застройщика, сдан в Казани, сообщает пресс-служба президента Татарстана."Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии сдачи проблемного дома №4 ЖК "МЧС". С вводом данного объекта завершается строительство всего жилого комплекса", - говорится в сообщении.По информации министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики, строительство ЖК "МЧС" из четырех домов началось в 2008 году, однако было приостановлено в 2012 году, застройщика признали банкротом. Возобновить работы удалось лишь в 2020 году. Ранее с федеральным фондом защиты прав дольщиков было подписано соглашение по достройке трех домов в ЖК "МЧС". Общая жилая площадь трех уже сданных домов составляет 92,9 тысячи квадратных метров. В новом доме ЖК "МЧС" 574 квартиры.Президент Татарстана отметил, что решению проблем обманутых дольщиков в республике уделяется особое внимание. Данная работа ведется благодаря большой федеральной поддержке. "Этот дом в ЖК "МЧС" - один из самых сложных объектов. Сейчас нужно строить школу и детсад. В планах все это есть", - сказал Минниханов.По его словам, сегодня в республике остается еще два проблемных объекта. Работа по ним также ведется. Планируется, что они будут сданы в ближайшие 1,5 года.Всего с 2007 года в республике сданы в эксплуатацию 139 проблемных объектов. В новые квартиры смогли переехать почти 18 тысяч дольщиков. За 2020-2021 годы в рамках федеральной программы поддержки дольщиков через механизмы Фонда поддержки дольщиков удалось достроить семь самых сложных домов, в их числе четвертый дом ЖК "МЧС".

https://realty.ria.ru/20210416/su-155-1728606181.html

https://realty.ria.ru/20201223/dolschiki-1590498570.html

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, казань, рустам минниханов