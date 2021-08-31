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В Казани сдали последний дом-долгострой жилого комплекса "МЧС"
В Казани сдали последний дом-долгострой жилого комплекса "МЧС" - РИА Новости, 31.08.2021
В Казани сдали последний дом-долгострой жилого комплекса "МЧС"
Последний дом жилого комплекса "МЧС" на 574 квартиры, строительство которого было начато еще в 2008 году и приостановлено из-за банкротства застройщика, сдан в... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T09:16
2021-08-31T10:13
общество
казань
рустам минниханов
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Последний дом жилого комплекса "МЧС" на 574 квартиры, строительство которого было начато еще в 2008 году и приостановлено из-за банкротства застройщика, сдан в Казани, сообщает пресс-служба президента Татарстана."Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии сдачи проблемного дома №4 ЖК "МЧС". С вводом данного объекта завершается строительство всего жилого комплекса", - говорится в сообщении.По информации министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики, строительство ЖК "МЧС" из четырех домов началось в 2008 году, однако было приостановлено в 2012 году, застройщика признали банкротом. Возобновить работы удалось лишь в 2020 году. Ранее с федеральным фондом защиты прав дольщиков было подписано соглашение по достройке трех домов в ЖК "МЧС". Общая жилая площадь трех уже сданных домов составляет 92,9 тысячи квадратных метров. В новом доме ЖК "МЧС" 574 квартиры.Президент Татарстана отметил, что решению проблем обманутых дольщиков в республике уделяется особое внимание. Данная работа ведется благодаря большой федеральной поддержке. "Этот дом в ЖК "МЧС" - один из самых сложных объектов. Сейчас нужно строить школу и детсад. В планах все это есть", - сказал Минниханов.По его словам, сегодня в республике остается еще два проблемных объекта. Работа по ним также ведется. Планируется, что они будут сданы в ближайшие 1,5 года.Всего с 2007 года в республике сданы в эксплуатацию 139 проблемных объектов. В новые квартиры смогли переехать почти 18 тысяч дольщиков. За 2020-2021 годы в рамках федеральной программы поддержки дольщиков через механизмы Фонда поддержки дольщиков удалось достроить семь самых сложных домов, в их числе четвертый дом ЖК "МЧС".
https://realty.ria.ru/20210416/su-155-1728606181.html
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общество, казань, рустам минниханов
09:16 31.08.2021 (обновлено: 10:13 31.08.2021)
 
В Казани сдали последний дом-долгострой жилого комплекса "МЧС"

В Казани сдали последний дом-долгострой жилого комплекса "МЧС" на 574 квартиры

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГород Казань
Город Казань - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Последний дом жилого комплекса "МЧС" на 574 квартиры, строительство которого было начато еще в 2008 году и приостановлено из-за банкротства застройщика, сдан в Казани, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии сдачи проблемного дома №4 ЖК "МЧС". С вводом данного объекта завершается строительство всего жилого комплекса", - говорится в сообщении.
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По информации министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики, строительство ЖК "МЧС" из четырех домов началось в 2008 году, однако было приостановлено в 2012 году, застройщика признали банкротом. Возобновить работы удалось лишь в 2020 году. Ранее с федеральным фондом защиты прав дольщиков было подписано соглашение по достройке трех домов в ЖК "МЧС". Общая жилая площадь трех уже сданных домов составляет 92,9 тысячи квадратных метров. В новом доме ЖК "МЧС" 574 квартиры.
Президент Татарстана отметил, что решению проблем обманутых дольщиков в республике уделяется особое внимание. Данная работа ведется благодаря большой федеральной поддержке. "Этот дом в ЖК "МЧС" - один из самых сложных объектов. Сейчас нужно строить школу и детсад. В планах все это есть", - сказал Минниханов.
По его словам, сегодня в республике остается еще два проблемных объекта. Работа по ним также ведется. Планируется, что они будут сданы в ближайшие 1,5 года.
Всего с 2007 года в республике сданы в эксплуатацию 139 проблемных объектов. В новые квартиры смогли переехать почти 18 тысяч дольщиков. За 2020-2021 годы в рамках федеральной программы поддержки дольщиков через механизмы Фонда поддержки дольщиков удалось достроить семь самых сложных домов, в их числе четвертый дом ЖК "МЧС".
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Республика ТатарстанОбществоКазаньРустам Минниханов
 
 
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