17:18 31.08.2021 (обновлено: 19:14 31.08.2021)
"Офицеры России" ответили на угрозы со стороны казахских националистов
Глава "Офицеров России" Липовой ждет реакции властей Казахстана на угрозы националистов
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава организации "Офицеры России" Сергей Липовой назвал распространенное в СМИ заявление активистов незарегистрированной казахстанской организации "Ел Тiрегi" спланированной провокацией и призвал власти республики отреагировать на нее.
"Я очень удивлен, и мне искренне жаль этих двух "патриотов", которые пытаются кому-то угрожать расправой", — сказал Липовой в комментарии "Газете.ру".
Он назвал угрозы со стороны представителей организации необоснованными и призвал власти Казахстана отреагировать на них.
"Это — чистейшая провокация, наглая, спланированная. Честно говоря, очень странно слышать такое со стороны отдельных граждан Казахстана", — добавил Липовой.
Он назвал казахстанских активистов националистами, которые "с пеной у рта на словах пытаются защитить свою родину, независимость и так далее", и подчеркнул, что Россия не собирается нападать на республику. Он также указал на продолжающиеся антироссийские выпады и акции в Казахстане.
"Нападки на русскоязычное население наблюдаются повсеместно по всему советскому пространству. Несложно догадаться, что это — спланированная акция, режиссеры которой сидят за океаном", — подытожил Липовой.
Ранее в СМИ появилось видеообращение лидера незарегистрированной партии "Ел Тірегі" Нуржана Альтаева и главы казахстанского Союза ветеранов Мурата Мухамеджанова, в котором те угрожали ряду депутатов Госдумы и членам организации "Офицеры России", если они приедут в республику. Активисты обвинили Россию в попытке отобрать "исконно казахские территории".
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