https://ria.ru/20210831/kazakhstan-1748040546.html

"Офицеры России" ответили на угрозы со стороны казахских националистов

"Офицеры России" ответили на угрозы со стороны казахских националистов - РИА Новости, 31.08.2021

"Офицеры России" ответили на угрозы со стороны казахских националистов

Глава организации "Офицеры России" Сергей Липовой назвал распространенное в СМИ заявление активистов незарегистрированной казахстанской организации "Ел Тiрегi"... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T17:18

2021-08-31T17:18

2021-08-31T19:14

в мире

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госдума рф

офицеры россии

сергей липовой

россия

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава организации "Офицеры России" Сергей Липовой назвал распространенное в СМИ заявление активистов незарегистрированной казахстанской организации "Ел Тiрегi" спланированной провокацией и призвал власти республики отреагировать на нее.Он назвал угрозы со стороны представителей организации необоснованными и призвал власти Казахстана отреагировать на них."Это — чистейшая провокация, наглая, спланированная. Честно говоря, очень странно слышать такое со стороны отдельных граждан Казахстана", — добавил Липовой.Он назвал казахстанских активистов националистами, которые "с пеной у рта на словах пытаются защитить свою родину, независимость и так далее", и подчеркнул, что Россия не собирается нападать на республику. Он также указал на продолжающиеся антироссийские выпады и акции в Казахстане.Ранее в СМИ появилось видеообращение лидера незарегистрированной партии "Ел Тірегі" Нуржана Альтаева и главы казахстанского Союза ветеранов Мурата Мухамеджанова, в котором те угрожали ряду депутатов Госдумы и членам организации "Офицеры России", если они приедут в республику. Активисты обвинили Россию в попытке отобрать "исконно казахские территории".

https://ria.ru/20210811/yazyk-1745409792.html

https://ria.ru/20210811/kosachev-1745345749.html

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в мире, казахстан, госдума рф, офицеры россии, сергей липовой, россия