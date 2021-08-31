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Москва и Минск согласуют последнюю дорожную карту экономической интеграции
Москва и Минск согласуют последнюю дорожную карту экономической интеграции - РИА Новости, 31.08.2021
Москва и Минск согласуют последнюю дорожную карту экономической интеграции
Последнюю дорожную карту по развитию экономической интеграции по газу Россия и Белоруссия согласуют 7 сентября, заявил журналистам в Воронеже посол республики в РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:10
2021-08-31T21:34
союзное государство
белоруссия
россия
политика
экономика
владимир семашко
газпром
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ВОРОНЕЖ, 31 авг — РИА Новости. Последнюю дорожную карту по развитию экономической интеграции по газу Россия и Белоруссия согласуют 7 сентября, заявил журналистам в Воронеже посол республики в России Владимир Семашко.В начале августа Лукашенко выразил надежду, что в конце 2021 года на заседании Высшего госсовета Союзного государства Минск и Москва смогут принять все 28 отраслевых дорожных карт по развитию экономической интеграции. Он пояснял тогда, что пока остается согласовать дорожную карту, касающуюся вопроса равных условий закупки природного газа и цен на него.
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белоруссия, россия, политика, экономика, владимир семашко, газпром
12:10 31.08.2021 (обновлено: 21:34 31.08.2021)
 
Москва и Минск согласуют последнюю дорожную карту экономической интеграции

Посол Семашко: Москва и Минск согласуют последнюю дорожную карту экономической интеграции

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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ВОРОНЕЖ, 31 авг — РИА Новости. Последнюю дорожную карту по развитию экономической интеграции по газу Россия и Белоруссия согласуют 7 сентября, заявил журналистам в Воронеже посол республики в России Владимир Семашко.

"Слава богу, спустя три года на финише находимся. <...> Из 28 карт осталась одна — по газу столковались встретиться с (главой "Газпрома" Алексеем) Миллером. <...> Последнюю мы, я думаю, седьмого числа дожмем в Санкт-Петербурге, девятого (сентября) президенты встречаются в Москве, <...> будут подписаны дорожные карты и карты развития, углубления интеграции", — сказал Семашко.

В начале августа Лукашенко выразил надежду, что в конце 2021 года на заседании Высшего госсовета Союзного государства Минск и Москва смогут принять все 28 отраслевых дорожных карт по развитию экономической интеграции. Он пояснял тогда, что пока остается согласовать дорожную карту, касающуюся вопроса равных условий закупки природного газа и цен на него.
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