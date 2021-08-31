https://ria.ru/20210831/integratsiya-1747964320.html

Москва и Минск согласуют последнюю дорожную карту экономической интеграции

Москва и Минск согласуют последнюю дорожную карту экономической интеграции - РИА Новости, 31.08.2021

Москва и Минск согласуют последнюю дорожную карту экономической интеграции

Последнюю дорожную карту по развитию экономической интеграции по газу Россия и Белоруссия согласуют 7 сентября, заявил журналистам в Воронеже посол республики в РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T12:10

2021-08-31T12:10

2021-08-31T21:34

союзное государство

белоруссия

россия

политика

экономика

владимир семашко

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg

ВОРОНЕЖ, 31 авг — РИА Новости. Последнюю дорожную карту по развитию экономической интеграции по газу Россия и Белоруссия согласуют 7 сентября, заявил журналистам в Воронеже посол республики в России Владимир Семашко.В начале августа Лукашенко выразил надежду, что в конце 2021 года на заседании Высшего госсовета Союзного государства Минск и Москва смогут принять все 28 отраслевых дорожных карт по развитию экономической интеграции. Он пояснял тогда, что пока остается согласовать дорожную карту, касающуюся вопроса равных условий закупки природного газа и цен на него.

https://ria.ru/20210809/integratsiya-1745016870.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, россия, политика, экономика, владимир семашко, газпром