https://ria.ru/20210831/immunitet-1747913174.html

Врач назвала осенние продукты для иммунитета

Врач назвала осенние продукты для иммунитета - РИА Новости, 31.08.2021

Врач назвала осенние продукты для иммунитета

О пользе клюквы и брусники рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T04:10

2021-08-31T04:10

2021-08-31T04:10

общество

здоровье

иммунитет

россия

ирина лизун

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. О пользе клюквы и брусники рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.По ее словам, в этих осенних ягодах содержится очень много полезных компонентов, которые, в том числе, помогают усилить иммунитет в преддверии холодов.Она добавила, что и клюква, и брусника подолгу хранятся в свежем виде, что позволяет полностью сохранить их полезные свойства. В этом их отличие от фруктов, которые для длительного хранения нужно не только термически обработать, но и добавить сахар.Эти ягоды можно использовать и в кулинарии, по мнению диетолога, с ними хорошо запекать мясо или птицу."Компоненты брусники или клюквы хорошо комбинируются с белком, стимулируют работу желудка, и за счет витамина С позволяют лучше усвоить железо, которое присутствует в мясе", — уточнила Лизун.По ее словам, при запекании будет потеряно от 20 до 30 процентов полезных элементов брусники и клюквы, но эти потери все равно будут гораздо меньше, чем, например, при варке варенья из тех же ягод.

https://rsport.ria.ru/20210717/immunitet-1741485753.html

https://ria.ru/20210711/produkty-1740813445.html

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общество, здоровье, иммунитет, россия, ирина лизун