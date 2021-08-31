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Врач назвала осенние продукты для иммунитета
Врач назвала осенние продукты для иммунитета - РИА Новости, 31.08.2021
Врач назвала осенние продукты для иммунитета
О пользе клюквы и брусники рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T04:10
2021-08-31T04:10
общество
здоровье
иммунитет
россия
ирина лизун
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. О пользе клюквы и брусники рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.По ее словам, в этих осенних ягодах содержится очень много полезных компонентов, которые, в том числе, помогают усилить иммунитет в преддверии холодов.Она добавила, что и клюква, и брусника подолгу хранятся в свежем виде, что позволяет полностью сохранить их полезные свойства. В этом их отличие от фруктов, которые для длительного хранения нужно не только термически обработать, но и добавить сахар.Эти ягоды можно использовать и в кулинарии, по мнению диетолога, с ними хорошо запекать мясо или птицу."Компоненты брусники или клюквы хорошо комбинируются с белком, стимулируют работу желудка, и за счет витамина С позволяют лучше усвоить железо, которое присутствует в мясе", — уточнила Лизун.По ее словам, при запекании будет потеряно от 20 до 30 процентов полезных элементов брусники и клюквы, но эти потери все равно будут гораздо меньше, чем, например, при варке варенья из тех же ягод.
https://rsport.ria.ru/20210717/immunitet-1741485753.html
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общество, здоровье, иммунитет, россия, ирина лизун
04:10 31.08.2021
 
Врач назвала осенние продукты для иммунитета

Диетолог Лизун: клюква и брусника помогут усилить иммунитет в преддверии холодов

© Depositphotos / Anna_ShepulovaСвежая клюква
Свежая клюква - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Depositphotos / Anna_Shepulova
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. О пользе клюквы и брусники рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.
По ее словам, в этих осенних ягодах содержится очень много полезных компонентов, которые, в том числе, помогают усилить иммунитет в преддверии холодов.
"В них довольно невысокое содержание сахара — не более 10 процентов, при этом они содержат большое количество органических кислот, которые очень полезны, разнообразных витаминов и микроэлементов. В частности, в клюкве витамина C иногда даже больше, чем в цитрусовых. Клюкву и бруснику используют как лечебные ягоды, в них огромное количество антиоксидантов, биофлавоноидов, они полезны для иммунитета, для сердечно-сосудистой системы, зрения", — пояснила Лизун.
Она добавила, что и клюква, и брусника подолгу хранятся в свежем виде, что позволяет полностью сохранить их полезные свойства. В этом их отличие от фруктов, которые для длительного хранения нужно не только термически обработать, но и добавить сахар.
"Клюкву или бруснику мы можем просто залить водой, и они будут хорошо храниться и в холодильнике, и в погребе, из них не нужно делать варенье, чтобы они сохранялись", — отметила диетолог.
Эти ягоды можно использовать и в кулинарии, по мнению диетолога, с ними хорошо запекать мясо или птицу.
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"Компоненты брусники или клюквы хорошо комбинируются с белком, стимулируют работу желудка, и за счет витамина С позволяют лучше усвоить железо, которое присутствует в мясе", — уточнила Лизун.
По ее словам, при запекании будет потеряно от 20 до 30 процентов полезных элементов брусники и клюквы, но эти потери все равно будут гораздо меньше, чем, например, при варке варенья из тех же ягод.
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