https://ria.ru/20210831/goroda-1748079307.html

Трутнев призвал привести в порядок города Дальнего Востока

Трутнев призвал привести в порядок города Дальнего Востока - РИА Новости, 01.09.2021

Трутнев призвал привести в порядок города Дальнего Востока

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев считает, что нужно привести в порядок уже существующие на Дальнем Востоке города. РИА Новости, 01.09.2021

2021-08-31T21:54

2021-08-31T21:54

2021-09-01T04:39

владивосток

хабаровск

дмитрий рогозин

юрий трутнев

роскосмос

дальний восток

алексей чекунков

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев считает, что нужно привести в порядок уже существующие на Дальнем Востоке города.Ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в интервью РБК сообщил, что просчитывается бизнес-модель создания города-спутника, который мог бы называться Спутник. По его словам, если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город-спутник и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в свою очередь предложил построить город российской космонавтики на базе Циолковского возле космодрома Восточный."Что касается Дальнего Востока, мы все-таки исходим из того, что людей надо обеспечивать не только жильем, но и работой. Поэтому строить новый город есть смысл тогда, когда возникают огромные новые экономические мощности", - сказал Трутнев в эфире радио "Комсомольская правда"."Примеры у нас есть: город Циолковский строится под нужды космодрома. И мы активно в процессе этого строительства участвуем, это необходимо. Что касается в целом ситуации с градостроительством, мне кажется, что очень важно привести в порядок имеющиеся города", - подчеркнул он.Вице-премьер указал на индекс качества городской среды в ДФО, который "существенно ниже" среднероссийского. "Нам надо просто для начала привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск", - отметил он."Поэтому, мне кажется, что у нас сейчас более востребовано не столько строительство новых городов на территории Дальнего Востока, сколько реновация существующих", - заключил Трутнев.

https://ria.ru/20210831/putin-1747980373.html

https://ria.ru/20210801/vostok-1743854235.html

владивосток

хабаровск

дальний восток

россия

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владивосток, хабаровск, дмитрий рогозин, юрий трутнев, роскосмос, дальний восток, алексей чекунков, россия