На Дальнем Востоке могут создать первый город-миллионник
Глава Минвостокразвития Чекунков: на Дальнем Востоке могут создать первый город-миллионник
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗолотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил в интервью РБК о планах по созданию первого города-миллионника в дальневосточном регионе.
По его словам, это возможно при объединении Владивостока с населением примерно 600 тысяч человек с Артемом, где проживает чуть более 100 тысяч, и создании нового города спутника. Планируется привлечь в эту агломерацию порядка 300 тысяч человек, пояснил глава ведомства.
"Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник. Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. В английском языке даже есть такое выражение: Sputnik moment — это именно то, что нам сейчас нужно", — отметил Чекунков.
Руководитель Минвостокразвития отметил, что Владивосток должен стать третьим по привлекательности городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга.
Чекунков заключил, что у города есть все необходимое для достижения этой цели.