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На Дальнем Востоке могут создать первый город-миллионник

На Дальнем Востоке могут создать первый город-миллионник - РИА Новости, 31.08.2021

На Дальнем Востоке могут создать первый город-миллионник

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил в интервью РБК о планах по созданию первого города-миллионника в дальневосточном регионе. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T02:22

2021-08-31T02:22

2021-08-31T02:22

общество

артем

владивосток

москва

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

алексей чекунков

россия

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил в интервью РБК о планах по созданию первого города-миллионника в дальневосточном регионе.По его словам, это возможно при объединении Владивостока с населением примерно 600 тысяч человек с Артемом, где проживает чуть более 100 тысяч, и создании нового города спутника. Планируется привлечь в эту агломерацию порядка 300 тысяч человек, пояснил глава ведомства.Руководитель Минвостокразвития отметил, что Владивосток должен стать третьим по привлекательности городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга.Чекунков заключил, что у города есть все необходимое для достижения этой цели.

https://ria.ru/20210801/vostok-1743854235.html

артем

владивосток

москва

россия

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общество, артем, владивосток, москва, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), алексей чекунков, россия