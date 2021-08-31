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На Дальнем Востоке могут создать первый город-миллионник
На Дальнем Востоке могут создать первый город-миллионник - РИА Новости, 31.08.2021
На Дальнем Востоке могут создать первый город-миллионник
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил в интервью РБК о планах по созданию первого города-миллионника в дальневосточном регионе. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T02:22
2021-08-31T02:22
общество
артем
владивосток
москва
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
алексей чекунков
россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил в интервью РБК о планах по созданию первого города-миллионника в дальневосточном регионе.По его словам, это возможно при объединении Владивостока с населением примерно 600 тысяч человек с Артемом, где проживает чуть более 100 тысяч, и создании нового города спутника. Планируется привлечь в эту агломерацию порядка 300 тысяч человек, пояснил глава ведомства.Руководитель Минвостокразвития отметил, что Владивосток должен стать третьим по привлекательности городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга.Чекунков заключил, что у города есть все необходимое для достижения этой цели.
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общество, артем, владивосток, москва, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), алексей чекунков, россия
02:22 31.08.2021
 
На Дальнем Востоке могут создать первый город-миллионник

Глава Минвостокразвития Чекунков: на Дальнем Востоке могут создать первый город-миллионник

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗолотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил в интервью РБК о планах по созданию первого города-миллионника в дальневосточном регионе.
По его словам, это возможно при объединении Владивостока с населением примерно 600 тысяч человек с Артемом, где проживает чуть более 100 тысяч, и создании нового города спутника. Планируется привлечь в эту агломерацию порядка 300 тысяч человек, пояснил глава ведомства.
"Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник. Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. В английском языке даже есть такое выражение: Sputnik moment — это именно то, что нам сейчас нужно", — отметил Чекунков.
Руководитель Минвостокразвития отметил, что Владивосток должен стать третьим по привлекательности городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга.
Чекунков заключил, что у города есть все необходимое для достижения этой цели.
Руководитель фракции Единой России в Государственной Думе РФ Сергей Неверов - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
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ОбществоАртемВладивостокМоскваМинистерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)Алексей ЧекунковРоссия
 
 
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