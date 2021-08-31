https://ria.ru/20210831/gaz-1748074356.html
Цена на газ в Европе обновила рекорд
Цена на газ в Европе обновила рекорд - РИА Новости, 31.08.2021
Цена на газ в Европе обновила рекорд
Цена газа на фьючерсном рынке Европе достигла очередного исторического максимума, во вторник превысила 620 долларов за тысячу кубических метров, следует из... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T20:51
2021-08-31T20:51
2021-08-31T20:51
экономика
европа
газпром
александр иванников
цены на нефть
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Цена газа на фьючерсном рынке Европе достигла очередного исторического максимума, во вторник превысила 620 долларов за тысячу кубических метров, следует из данных торгов.На момент открытия торгов стоимость фьючерса составляла 598 долларов, в течение дня корректировалась до 590,5 доллара и к окончанию торговой сессии достигла 621 доллара за тысячу кубометров.Цена на споте TTF по контракту "на день вперед" также демонстрирует рост. Стоимость на торгах во вторник превысила 611 долларов за тысячу кубических метров и достигла нового исторического максимума.Глава финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников в ходе телефонной конференции 31 августа отметил, что, на его взгляд, текущий уровень котировок форвардных контрактов TTF "будет точно сохранен в ближайшее время". Уровень заполнения подземных хранилищ газа в Европе на исторически низком уровне это подтверждает, поэтому "предпосылок для снижения, тем более резкого снижения, цифр (стоимости контрактов - ред.) нет никаких", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210828/bid-1747653099.html
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экономика, европа, газпром, александр иванников, цены на нефть
Цена на газ в Европе обновила рекорд
Цена на газ в Европе вновь побила рекорд, превысила 620 долларов за тысячу кубометров