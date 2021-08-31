https://ria.ru/20210831/fruktoza-1748003296.html

Ученые предупредили об опасности употребления фруктозы

Ученые предупредили об опасности употребления фруктозы - РИА Новости, 31.08.2021

Ученые предупредили об опасности употребления фруктозы

Китайские ученые опубликовали в журнале Chinese Medical Journal обзорное исследование, посвященное метаболизму фруктозы в организме. Авторы делают выводы о том, РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:06

2021-08-31T15:06

2021-08-31T15:06

наука

питание

китай

здоровье

сахар

биология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152841/52/1528415271_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_33f9099b5b3991ab28346d2809076ba0.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Китайские ученые опубликовали в журнале Chinese Medical Journal обзорное исследование, посвященное метаболизму фруктозы в организме. Авторы делают выводы о том, что увеличение потребления фруктозы может привести к дисбалансу метаболических путей и вызвать различные заболевания.В наше время люди употребляют все больше полуфабрикатов, фаст-фуда и готовых напитков. Все эти продукты содержат добавленный сахар. В совокупности с малоподвижным образом жизни этот сахар становится одним из факторов риска развития различных метаболических нарушений, диабета, жировой болезни печени и болезней сердца.Чтобы снизить этот риск, многие люди переходят на продукты с диетическим заменителем сахара — фруктозой. Китайские исследователи оценили возможные последствия такого перехода."Наш обзор предоставляет всестороннюю информацию о прогрессе в изучении молекулярных и клеточных аспектов метаболизма фруктозы и ее роли в развитии метаболических заболеваний. Эти данные помогут в разработке новых диагностических, профилактических и терапевтических стратегий при метаболических заболеваниях", — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора исследования профессора Чжан Вейпина (Zhang Weiping) из Тяньцзиньского медицинского университета.Большая часть фруктозы в организме человека абсорбируется клетками, выстилающими кишечник. Интенсивность всасывания определяется белковыми транспортерами GLUT5 и GLUT2, экспрессируемыми клетками кишечника. Эти рецепторы активируются в ответ на уровень фруктозы — то есть, чем больше человек ест сахара или фруктозы, тем больше ему хочется сладкого. Дефицит же GLUT5 и GLUT2 может привести к нарушению абсорбции фруктозы и дисфункции кишечника.После того, как фруктоза попадает в кровоток, ее уровень в крови контролируют почки и печень — важнейшие центры метаболизма. В этих органах фруктоза перенаправляется на производство глюкозы посредством процесса, называемого глюконеогенез. Однако эта реакция требует разрушения молекул АТФ — основного источника энергии в клетках.Таким образом, пишут авторы, чрезмерное потребление фруктозы может привести к истощению АТФ в клетках, что активирует другой метаболический путь, в результате которого в крови и суставах начинает накапливаться мочевая кислота, провоцирующая развитие подагры. Кроме того, потребление фруктозы вызывает повышение уровня холестерина и накопление абдоминального жира.Предупреждают ученые и о риске генетических изменений. На уровне генов метаболизм фруктозы регулирует белок ChREBP, участвующий в абсорбции, переносе и разложении сахаров. Исследования на мышах показали, что ChREBP также необходим для абсорбции и выведения фруктозы. Однако, как пишут авторы, молекулярные механизмы, регулирующие активацию ChREBP в ответ на стимуляцию фруктозой, пока недостаточно изучены.

https://ria.ru/20200924/altsgeymer-1577702959.html

https://ria.ru/20210830/orekhi-1747868292.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

питание, китай, здоровье, сахар, биология