Шойгу рассказал о новых госконтрактах на форуме "Армия-2021"
Шойгу: госконтракты на 500 миллиардов рублей заключили на форуме "Армия-2021"
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Государственные контракты более чем на 500 миллиардов рублей заключены в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021", который завершился 28 августа, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу.
"Заключено 45 государственных контрактов на сумму более 500 с лишним миллиардов рублей. Отмечу, что на форуме можно было увидеть новейшее российское вооружение, которое уже поступает в войска", -сказал Шойгу на селекторном совещании.
Он сообщил, что в форуме "Армия-2021" приняли участие представители 117 иностранных государств, в том числе 36 - высокого уровня. "Около полутора тысяч отечественных и зарубежных компаний продемонстрировали свыше 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Были широко представлены наработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий", - отметил Шойгу.
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