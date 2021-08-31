https://ria.ru/20210831/forum-1747967041.html

Шойгу рассказал о новых госконтрактах на форуме "Армия-2021"

Шойгу рассказал о новых госконтрактах на форуме "Армия-2021" - РИА Новости, 31.08.2021

Шойгу рассказал о новых госконтрактах на форуме "Армия-2021"

Государственные контракты более чем на 500 миллиардов рублей заключены в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021", который завершился 28... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T12:18

2021-08-31T12:18

2021-08-31T12:18

безопасность

армия

сергей шойгу

россия

форум "армия — 2021"

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Государственные контракты более чем на 500 миллиардов рублей заключены в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021", который завершился 28 августа, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу.Он сообщил, что в форуме "Армия-2021" приняли участие представители 117 иностранных государств, в том числе 36 - высокого уровня. "Около полутора тысяч отечественных и зарубежных компаний продемонстрировали свыше 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Были широко представлены наработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий", - отметил Шойгу.

https://ria.ru/20210829/tanki-1747742116.html

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безопасность, армия, сергей шойгу, россия, форум "армия — 2021"