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Дагестанские спасатели нашли тело утонувшего в Зубутли мужчины
Дагестанские спасатели нашли тело утонувшего в Зубутли мужчины - РИА Новости, 31.08.2021
Дагестанские спасатели нашли тело утонувшего в Зубутли мужчины
Дагестанские спасатели нашли тело утонувшего в Зубутли мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:12
2021-08-31T15:12
2021-08-31T19:04
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
манас
казбековский район
карабудахкентский район
россия
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МАХАЧКАЛА, 31 авг – РИА Новости. Дагестанские спасатели нашли тело утонувшего в Зубутли мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону."В населенном пункте Зубутли Казбековского района спасателями Дагестанского ПСО было найдено тело мужчины 1993 г.р. Поисково-спасательные работы завершены", – говорится в сообщении.Также во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану сообщили, что на необорудованном пляже рядом с посёлком Манас Карабудахкентского района утонула девушка 2003 года рождения.В ведомстве добавили, что с начала купального сезона на водных объектах Дагестана утонул 31 человек, в том числе 7 детей.
https://ria.ru/20210827/telo-1747458030.html
казбековский район
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, манас , казбековский район, карабудахкентский район, россия
15:12 31.08.2021 (обновлено: 19:04 31.08.2021)
Дагестанские спасатели нашли тело утонувшего в Зубутли мужчины
Дагестанские спасатели нашли тело утонувшего в Зубутли мужчины 1993 года рождения