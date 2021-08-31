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Дагестанские спасатели нашли тело утонувшего в Зубутли мужчины
Дагестанские спасатели нашли тело утонувшего в Зубутли мужчины - РИА Новости, 31.08.2021
Дагестанские спасатели нашли тело утонувшего в Зубутли мужчины
Дагестанские спасатели нашли тело утонувшего в Зубутли мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:12
2021-08-31T19:04
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
манас
казбековский район
карабудахкентский район
россия
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МАХАЧКАЛА, 31 авг – РИА Новости. Дагестанские спасатели нашли тело утонувшего в Зубутли мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону."В населенном пункте Зубутли Казбековского района спасателями Дагестанского ПСО было найдено тело мужчины 1993 г.р. Поисково-спасательные работы завершены", – говорится в сообщении.Также во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану сообщили, что на необорудованном пляже рядом с посёлком Манас Карабудахкентского района утонула девушка 2003 года рождения.В ведомстве добавили, что с начала купального сезона на водных объектах Дагестана утонул 31 человек, в том числе 7 детей.
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казбековский район
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, манас , казбековский район, карабудахкентский район, россия
15:12 31.08.2021 (обновлено: 19:04 31.08.2021)
 
Дагестанские спасатели нашли тело утонувшего в Зубутли мужчины

Дагестанские спасатели нашли тело утонувшего в Зубутли мужчины 1993 года рождения

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МАХАЧКАЛА, 31 авг – РИА Новости. Дагестанские спасатели нашли тело утонувшего в Зубутли мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"В населенном пункте Зубутли Казбековского района спасателями Дагестанского ПСО было найдено тело мужчины 1993 г.р. Поисково-спасательные работы завершены", – говорится в сообщении.
Также во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану сообщили, что на необорудованном пляже рядом с посёлком Манас Карабудахкентского района утонула девушка 2003 года рождения.
В ведомстве добавили, что с начала купального сезона на водных объектах Дагестана утонул 31 человек, в том числе 7 детей.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика ДагестанМанасКазбековский районКарабудахкентский районРоссия
 
 
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