https://ria.ru/20210831/dagestan-1748005143.html

Дагестанские спасатели нашли тело утонувшего в Зубутли мужчины

Дагестанские спасатели нашли тело утонувшего в Зубутли мужчины - РИА Новости, 31.08.2021

Дагестанские спасатели нашли тело утонувшего в Зубутли мужчины

Дагестанские спасатели нашли тело утонувшего в Зубутли мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:12

2021-08-31T15:12

2021-08-31T19:04

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

манас

казбековский район

карабудахкентский район

россия

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МАХАЧКАЛА, 31 авг – РИА Новости. Дагестанские спасатели нашли тело утонувшего в Зубутли мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону."В населенном пункте Зубутли Казбековского района спасателями Дагестанского ПСО было найдено тело мужчины 1993 г.р. Поисково-спасательные работы завершены", – говорится в сообщении.Также во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану сообщили, что на необорудованном пляже рядом с посёлком Манас Карабудахкентского района утонула девушка 2003 года рождения.В ведомстве добавили, что с начала купального сезона на водных объектах Дагестана утонул 31 человек, в том числе 7 детей.

https://ria.ru/20210827/telo-1747458030.html

казбековский район

карабудахкентский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, манас , казбековский район, карабудахкентский район, россия