https://ria.ru/20210831/avangard-1747980745.html
Глава Приамурья рассказал о создании юношеского центра "Авангард"
Глава Приамурья рассказал о создании юношеского центра "Авангард" - РИА Новости, 31.08.2021
Глава Приамурья рассказал о создании юношеского центра "Авангард"
Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил территорию бывшего танкового училища в Моховой Пади, где будет создан юношеский центр "Авангард", сообщает... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T13:20
2021-08-31T13:20
2021-08-31T13:20
амурская область
общество
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил территорию бывшего танкового училища в Моховой Пади, где будет создан юношеский центр "Авангард", сообщает правительство региона.Предполагается, что парк может стать межрегиональный центром с возможностью проведения мероприятий международного уровня. Идет активное взаимодействие с федеральным центром "Авангард".Власти уточняют со ссылкой на министра образования и науки региона Светлану Яковлева, что в центре "Авангард" будут проходить военно-учебные сборы, также появится возможность проводить здесь различные встречи молодежи по военно-патриотической деятельности.По словам министра строительства и архитектуры Приамурья Николая Сибирякова, строительство будет разбито на этапы.По данным властей, на территории Приамурья – в Моховой Пади – БВТККУ существовало с 1958 по 1999 год, после чего было расформировано. Всего было выпущено более 25 тысяч человек. Многие выпускники стали Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации."Здесь была богатая материальная база, корпуса и казармы. Сейчас все это в плачевном состоянии. Строительство центра "Авангард" - это радость для всех офицеров. У нас есть и преподаватели, которых можно будет пригласить на работу. Мы, как можем, следим за этой территорией, охраняем ее собственными силами, каждый год отмечаем День танкиста. Своими руками восстановили площадь Героев", - сказал бывший заместитель начальника политического отдела БВТККУ Алексей Просвирнин, его также цитируют власти.
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общество, амурская область, василий орлов (губернатор), россия
Глава Приамурья рассказал о создании юношеского центра "Авангард"
Глава Амурской области Орлов посетил территорию будущего юношеского центра "Авангард"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 авг – РИА Новости.
Губернатор Амурской области
Василий Орлов посетил территорию бывшего танкового училища в Моховой Пади, где будет создан юношеский центр "Авангард", сообщает правительство региона.
Предполагается, что парк может стать межрегиональный центром с возможностью проведения мероприятий международного уровня. Идет активное взаимодействие с федеральным центром "Авангард".
"Планируем, что уже с 1 сентября 2022 года здесь смогут заниматься наши ребята. На объекте появятся плоскостные сооружения, плац, ряд других объектов. Отдельное внимание будет уделено обеспечению безопасности детей на период демонтажных и строительных работ. Нет сомнений в том, что центр будет востребован. В движение "Юнармия" в Приамурье входит порядка 13 тысяч детей", - подчеркнул Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Власти уточняют со ссылкой на министра образования и науки региона Светлану Яковлева, что в центре "Авангард" будут проходить военно-учебные сборы, также появится возможность проводить здесь различные встречи молодежи по военно-патриотической деятельности.
По словам министра строительства и архитектуры Приамурья Николая Сибирякова, строительство будет разбито на этапы.
"Первый этап – это демонтажные работы существующих зданий, так как они признаны непригодными. Вторым этапом планируется сделать плоскостные сооружения, плац, спортивную площадку, полосу препятствий, многофункциональное поле. Третий этап предполагает возведение административных зданий с жилыми корпусами, столовой, досуговым и учебным центрами, а также ограждение забором. Завершить строительство планируем к концу 2023 года", - рассказал Сибиряков, его слова также приводятся в сообщении правительства Приамурья.
По данным властей, на территории Приамурья – в Моховой Пади – БВТККУ существовало с 1958 по 1999 год, после чего было расформировано. Всего было выпущено более 25 тысяч человек. Многие выпускники стали Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации
.
"Здесь была богатая материальная база, корпуса и казармы. Сейчас все это в плачевном состоянии. Строительство центра "Авангард" - это радость для всех офицеров. У нас есть и преподаватели, которых можно будет пригласить на работу. Мы, как можем, следим за этой территорией, охраняем ее собственными силами, каждый год отмечаем День танкиста. Своими руками восстановили площадь Героев", - сказал бывший заместитель начальника политического отдела БВТККУ Алексей Просвирнин, его также цитируют власти.