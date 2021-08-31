https://ria.ru/20210831/avangard-1747980745.html

Глава Приамурья рассказал о создании юношеского центра "Авангард"

Глава Приамурья рассказал о создании юношеского центра "Авангард" - РИА Новости, 31.08.2021

Глава Приамурья рассказал о создании юношеского центра "Авангард"

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил территорию бывшего танкового училища в Моховой Пади, где будет создан юношеский центр "Авангард", сообщает... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T13:20

2021-08-31T13:20

2021-08-31T13:20

амурская область

общество

амурская область

василий орлов (губернатор)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил территорию бывшего танкового училища в Моховой Пади, где будет создан юношеский центр "Авангард", сообщает правительство региона.Предполагается, что парк может стать межрегиональный центром с возможностью проведения мероприятий международного уровня. Идет активное взаимодействие с федеральным центром "Авангард".Власти уточняют со ссылкой на министра образования и науки региона Светлану Яковлева, что в центре "Авангард" будут проходить военно-учебные сборы, также появится возможность проводить здесь различные встречи молодежи по военно-патриотической деятельности.По словам министра строительства и архитектуры Приамурья Николая Сибирякова, строительство будет разбито на этапы.По данным властей, на территории Приамурья – в Моховой Пади – БВТККУ существовало с 1958 по 1999 год, после чего было расформировано. Всего было выпущено более 25 тысяч человек. Многие выпускники стали Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации."Здесь была богатая материальная база, корпуса и казармы. Сейчас все это в плачевном состоянии. Строительство центра "Авангард" - это радость для всех офицеров. У нас есть и преподаватели, которых можно будет пригласить на работу. Мы, как можем, следим за этой территорией, охраняем ее собственными силами, каждый год отмечаем День танкиста. Своими руками восстановили площадь Героев", - сказал бывший заместитель начальника политического отдела БВТККУ Алексей Просвирнин, его также цитируют власти.

https://ria.ru/20210830/agrarii-1747894912.html

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амурская область

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общество, амурская область, василий орлов (губернатор), россия