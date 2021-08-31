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Ереван выполнил обязательства по военнопленным, заявил глава МИД Армении
Ереван выполнил обязательства по военнопленным, заявил глава МИД Армении - РИА Новости, 31.08.2021
Ереван выполнил обязательства по военнопленным, заявил глава МИД Армении
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван выполнил свои обязательства по возвращению Азербайджану военнопленных, считает, что Баку должен поступить... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T16:21
2021-08-31T16:21
в мире
армения
азербайджан
мид армении
нагорный карабах
арарат мирзоян
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван выполнил свои обязательства по возвращению Азербайджану военнопленных, считает, что Баку должен поступить так же."Армения давно уже выполнила свои обязательства по этому вопросу, по принципу "всех на всех" армянская сторона освободила, вернула Азербайджану всех азербайджанских военнопленных", - сказал армянский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым."Азербайджан со своей стороны должен вернуть всех армянских военнопленных и других удерживаемых лиц", - указал он.Мирзоян добавил, что Армения готова к урегулированию в Карабахе только через мирные переговоры.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210829/granitsa-1747712625.html
https://ria.ru/20210827/putin-1747613399.html
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в мире, армения, азербайджан, мид армении, нагорный карабах, арарат мирзоян
16:21 31.08.2021
 
Ереван выполнил обязательства по военнопленным, заявил глава МИД Армении

Глава МИД Армении Мирзоян: Ереван выполнил обязательства по возвращению Баку военнопленных

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАрарат Мирзоян
Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван выполнил свои обязательства по возвращению Азербайджану военнопленных, считает, что Баку должен поступить так же.
"Армения давно уже выполнила свои обязательства по этому вопросу, по принципу "всех на всех" армянская сторона освободила, вернула Азербайджану всех азербайджанских военнопленных", - сказал армянский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
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"Азербайджан со своей стороны должен вернуть всех армянских военнопленных и других удерживаемых лиц", - указал он.
Мирзоян добавил, что Армения готова к урегулированию в Карабахе только через мирные переговоры.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В миреАрменияАзербайджанМИД АрменииНагорный КарабахАрарат Мирзоян
 
 
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