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В Казани заочно арестовали сооснователей финансовой пирамиды Finiko
В Казани заочно арестовали сооснователей финансовой пирамиды Finiko - РИА Новости, 31.08.2021
В Казани заочно арестовали сооснователей финансовой пирамиды Finiko
Вахитовский районный суд Казани во вторник заочно арестовал трех сооснователей финансовой пирамиды Finiko Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича по... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T14:51
2021-08-31T14:51
происшествия
финансовая пирамида
казань
россия
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КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани во вторник заочно арестовал трех сооснователей финансовой пирамиды Finiko Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича по делу об особо крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель суда."Суд вынес постановление о заочном аресте Сабировых и Зыгмунтовича", - сказал собеседник агентства.Четвертый сооснователь пирамиды – Кирилл Доронин – задержан 30 июля и сейчас заключен в СИЗО. Всем фигурантам грозят сроки до десяти лет заключения.По информации МВД РФ, компания Finiko с 2018 года привлекала инвестиции под предлогом высокоэффективных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты. При этом организация была зарегистрирована за границей.Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денежных средств по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако фактически, по версии следствия, инвестиционная деятельность не велась.После того, как в июле этого года компания прекратила выплаты, в полицию поступила масса заявлений от вкладчиков. К середине августа, по данным МВД РФ, заявлений было около 650, география широка – от Кубани до Приморья и Казахстана. Суммы ущерба в заявлениях варьируются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210827/piramida-1747593247.html
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происшествия, финансовая пирамида, казань, россия
14:51 31.08.2021
 
В Казани заочно арестовали сооснователей финансовой пирамиды Finiko

Суд в Казани заочно арестовал трех сооснователей финансовой пирамиды Finiko

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОдин из руководителей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин в Вахитовском районном суде Казани
Один из руководителей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин в Вахитовском районном суде Казани - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани во вторник заочно арестовал трех сооснователей финансовой пирамиды Finiko Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича по делу об особо крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Суд вынес постановление о заочном аресте Сабировых и Зыгмунтовича", - сказал собеседник агентства.
Кресла для судей в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 20:00В России
На Кубани осудят членов финансовой пирамиды за хищение 870 млн рублей
Четвертый сооснователь пирамиды – Кирилл Доронин – задержан 30 июля и сейчас заключен в СИЗО. Всем фигурантам грозят сроки до десяти лет заключения.
По информации МВД РФ, компания Finiko с 2018 года привлекала инвестиции под предлогом высокоэффективных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты. При этом организация была зарегистрирована за границей.
Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денежных средств по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако фактически, по версии следствия, инвестиционная деятельность не велась.
После того, как в июле этого года компания прекратила выплаты, в полицию поступила масса заявлений от вкладчиков. К середине августа, по данным МВД РФ, заявлений было около 650, география широка – от Кубани до Приморья и Казахстана. Суммы ущерба в заявлениях варьируются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
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Происшествияфинансовая пирамидаКазаньРоссия
 
 
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