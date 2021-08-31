https://ria.ru/20210831/arest-1748000496.html

В Казани заочно арестовали сооснователей финансовой пирамиды Finiko

В Казани заочно арестовали сооснователей финансовой пирамиды Finiko - РИА Новости, 31.08.2021

В Казани заочно арестовали сооснователей финансовой пирамиды Finiko

Вахитовский районный суд Казани во вторник заочно арестовал трех сооснователей финансовой пирамиды Finiko Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича по... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T14:51

2021-08-31T14:51

2021-08-31T14:51

происшествия

финансовая пирамида

казань

россия

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КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани во вторник заочно арестовал трех сооснователей финансовой пирамиды Finiko Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича по делу об особо крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель суда."Суд вынес постановление о заочном аресте Сабировых и Зыгмунтовича", - сказал собеседник агентства.Четвертый сооснователь пирамиды – Кирилл Доронин – задержан 30 июля и сейчас заключен в СИЗО. Всем фигурантам грозят сроки до десяти лет заключения.По информации МВД РФ, компания Finiko с 2018 года привлекала инвестиции под предлогом высокоэффективных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты. При этом организация была зарегистрирована за границей.Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денежных средств по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако фактически, по версии следствия, инвестиционная деятельность не велась.После того, как в июле этого года компания прекратила выплаты, в полицию поступила масса заявлений от вкладчиков. К середине августа, по данным МВД РФ, заявлений было около 650, география широка – от Кубани до Приморья и Казахстана. Суммы ущерба в заявлениях варьируются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/piramida-1747593247.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/bitkoin-1745485585.html

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происшествия, финансовая пирамида, казань, россия