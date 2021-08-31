https://ria.ru/20210831/aleksa-1747953630.html
"Нужна была повзрослее": Алекса рассказала о причинах расставания с Тимати
"Нужна была повзрослее": Алекса рассказала о причинах расставания с Тимати - РИА Новости, 31.08.2021
"Нужна была повзрослее": Алекса рассказала о причинах расставания с Тимати
Алекса (Александра Чвикова) в интервью YouTube-каналу Fametime TV рассказала о причинах расставания с рэпером Тимати. Романтические чувства между ними вспыхнули РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:34
2021-08-31T11:34
2021-08-31T11:34
шоубиз
любовь
тимати (тимур юнусов)
знаменитости
"фабрика звезд"
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Алекса (Александра Чвикова) в интервью YouTube-каналу Fametime TV рассказала о причинах расставания с рэпером Тимати. Романтические чувства между ними вспыхнули на проекте "Фабрика звезд – 4".Звезда призналась, что это была ее первая влюбленность. Папа порывался ее забрать с проекта, поскольку был против отношений."Для меня Тима был необычен тем, что я таких мальчиков не видела. Спущенные штаны, татуировки, необычный стиль… Понравился, конечно. Говорили, что мы все делали по плану, по сценарию, но нет. Это все было честно", – отметила Алекса.После расставания, по словам мамы, звезда два года провела как в темнице. После "Фабрики" певица почти все время спала, но сама она этот период плохо помнит.Алекса недавно вышла замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева и родила от него ребенка.Тимати ни разу не был женат, но в предыдущих отношениях у него появилось двое детей от моделей Алены Шишковой и Анастасии Решетовой. Он также искал себе невесту в восьмом сезоне шоу "Холостяк" на ТНТ.
https://ria.ru/20210714/dubtsova-1741264835.html
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любовь, тимати (тимур юнусов), знаменитости, "фабрика звезд"
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Алекса (Александра Чвикова) в интервью YouTube-каналу Fametime TV рассказала
о причинах расставания с рэпером Тимати. Романтические чувства между ними вспыхнули на проекте "Фабрика звезд – 4".
"Мы разошлись, потому что мы разные абсолютно. Как только начались гастроли мы какое-то время еще встречались, а потом это просто сошло на нет. Я была для него маленькой и зажатой. Я была для него малявочкой, ему нужна была девочка повзрослее", – рассказала Алекса.
Звезда призналась, что это была ее первая влюбленность. Папа порывался ее забрать с проекта, поскольку был против отношений.
"Для меня Тима был необычен тем, что я таких мальчиков не видела. Спущенные штаны, татуировки, необычный стиль… Понравился, конечно. Говорили, что мы все делали по плану, по сценарию, но нет. Это все было честно", – отметила Алекса.
После расставания, по словам мамы, звезда два года провела как в темнице. После "Фабрики" певица почти все время спала, но сама она этот период плохо помнит.
Алекса недавно вышла замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева и родила от него ребенка.
Тимати ни разу не был женат, но в предыдущих отношениях у него появилось двое детей от моделей Алены Шишковой и Анастасии Решетовой. Он также искал
себе невесту в восьмом сезоне шоу "Холостяк" на ТНТ.