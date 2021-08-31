https://ria.ru/20210831/aleksa-1747953630.html

"Нужна была повзрослее": Алекса рассказала о причинах расставания с Тимати

"Нужна была повзрослее": Алекса рассказала о причинах расставания с Тимати - РИА Новости, 31.08.2021

"Нужна была повзрослее": Алекса рассказала о причинах расставания с Тимати

Алекса (Александра Чвикова) в интервью YouTube-каналу Fametime TV рассказала о причинах расставания с рэпером Тимати. Романтические чувства между ними вспыхнули РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:34

2021-08-31T11:34

2021-08-31T11:34

шоубиз

любовь

тимати (тимур юнусов)

знаменитости

"фабрика звезд"

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Алекса (Александра Чвикова) в интервью YouTube-каналу Fametime TV рассказала о причинах расставания с рэпером Тимати. Романтические чувства между ними вспыхнули на проекте "Фабрика звезд – 4".Звезда призналась, что это была ее первая влюбленность. Папа порывался ее забрать с проекта, поскольку был против отношений."Для меня Тима был необычен тем, что я таких мальчиков не видела. Спущенные штаны, татуировки, необычный стиль… Понравился, конечно. Говорили, что мы все делали по плану, по сценарию, но нет. Это все было честно", – отметила Алекса.После расставания, по словам мамы, звезда два года провела как в темнице. После "Фабрики" певица почти все время спала, но сама она этот период плохо помнит.Алекса недавно вышла замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева и родила от него ребенка.Тимати ни разу не был женат, но в предыдущих отношениях у него появилось двое детей от моделей Алены Шишковой и Анастасии Решетовой. Он также искал себе невесту в восьмом сезоне шоу "Холостяк" на ТНТ.

https://ria.ru/20210714/dubtsova-1741264835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь, тимати (тимур юнусов), знаменитости, "фабрика звезд"