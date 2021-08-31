https://ria.ru/20210831/afganistan-1747968195.html

Шойгу назвал обстановку в Афганистане критической

Шойгу назвал обстановку в Афганистане критической - РИА Новости, 31.08.2021

Шойгу назвал обстановку в Афганистане критической

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал ситуацию в Афганистане критической и поблагодарил российских летчиков и медиков за эвакуацию из Кабула нескольких... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T12:24

2021-08-31T12:24

2021-08-31T16:11

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

белоруссия

узбекистан

афганистан

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал ситуацию в Афганистане критической и поблагодарил российских летчиков и медиков за эвакуацию из Кабула нескольких сотен граждан России и других стран."Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни", - отметил Шойгу на селекторном совещании во вторник.Министр напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина с 24 по 26 августа самолеты военно-транспортной авиации в сложных условиях эвакуировали из Афганистана граждан РФ, стран ОДКБ - Киргизии, Таджикистана и Белоруссии, а также Узбекистана.Шойгу поблагодарил летчиков и медицинский персонал за оперативную и четкую работу. Привлекались три самолета Ил-76МД и один Ил-62.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а в следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.Захват власти талибами прошел на фоне вывода войск западных союзников, завершившегося в ночь на вторник по итогам 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана"*. Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210831/taliby-1747881881.html

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узбекистан

афганистан

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"Ценой собственной жизни" – Шойгу о том, как люди бегут из Афганистана Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник в Москве назвал обстановку в Афганистане "критической". 2021-08-31T12:24 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, талибан, белоруссия, узбекистан, афганистан, сергей шойгу, владимир путин, одкб, ил-62, ил-76мд, россия