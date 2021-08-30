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Эксперты назвали партии — лидеры в новом созыве Госдумы
Эксперты назвали партии — лидеры в новом созыве Госдумы - РИА Новости, 30.08.2021
Эксперты назвали партии — лидеры в новом созыве Госдумы
Партии "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР имеют гарантированные шансы на вхождение в состав Госдумы восьмого созыва, при этом четвертое место делят между собой... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T00:23
2021-08-30T09:15
политика
единая россия
яблоко
кпрф
лдпр
коммунисты россии
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Партии "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР имеют гарантированные шансы на вхождение в состав Госдумы восьмого созыва, при этом четвертое место делят между собой "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди", остальные же непарламентские партии могут рассчитывать "только на единичные случаи успеха", причем большая часть партий делает ставку в своей избирательной кампании на географическое представительство и финансовые ресурсы, а не на работу в социальных медиа и поиск креативных ходов, говорится в "Экспертном исследовании ресурсов и оценке шансов партий на старте выборов в Госдуму" комитета по политическим технологиям РАСО.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.По данным опроса, борьба за четвертое место отмечается между "Справедливой Россией — За правду" и "Новыми людьми". Так, эсеры превосходят "Новых людей" за счет идеологического ресурса, оргструктуры и географического охвата, а "Новые люди" имеют "более интересную обойму лидеров", работу в социальных медиа и креативную технологическую команду. Уточняется, что "аудит" различных типов ресурсов партийных сил указывает на сохранение "инерционного" сценария избирательной кампании, поскольку большая часть партий делают ставку на географическое представительство, финансовые ресурсы и нишевое идеологическое позиционирование. "Обкатка" новых лидеров, работа в социальных медиа и поиск технологических креативных ходов остаются менее востребованными инструментами, уточняется в исследовании.Так, согласно представленным данным, ресурсы используют партии ЕР (63,2) КПРФ (48,7), ЛДПР (47,7) "Справедливая Россия — За правду" (36,2), "Новые люди" — (35,2), Партия пенсионеров (23,4), "Родина" (23,0), Яблоко (22,6), "Коммунисты России" (18,4), "Зеленые" (18,3), РПСС (16,7), "Зеленая альтернатива" (15,5), Партия Роста (14,9), "Гражданская платформа" (12,3).Как пояснили эксперты, шансы перейти пятипроцентный порог по федеральным спискам также есть у Партии пенсионеров (33%), "Яблока" и "Родины" (по 6%). У других партий также есть шанс преодолеть порог в 3% или менее 3%. Однако прохождение непарламентских партий, кроме "Новых людей", невелики, подчеркнули политологи.Отдельно эксперты проанализировали перспективы у одномандатников: уверенное лидерство будет у "Единой России", которая, по оценкам экспертов, будет на уровне 188 человек, поэтому объединение сохранит за собой позиции "партии власти" даже при 40% голосов по партийному списку. КПРФ и "Справедливая Россия — За правду" могут рассчитывать не более чем на десять побед в одномандатных округах. ЛДПР и "Новые люди" — пять-восемь мест. Остальные партии могут рассчитывать только на единичные случаи, подчеркнули специалисты.Так, эксперты прогнозируют 188 одномандатников от "Единой России", 16,6 — от КПРФ, от справороссов — 10,1, от ЛДПР — 8,1, "Новые люди" — пять, Партия Роста — два, "Родина" и "Гражданская платформа" — по одному, "Яблоко" — 0,5, РПСС и "Коммунисты России" — по 0,2, "Зеленые" — 0,1 и "Зеленая альтернатива" — 0.Исследование проводилось 20-25 августа 2021 года, в ходе него было опрошено 80 практикующих политконсультантов, членов комитета по политтехнологиям РАСО. Исследование проводилось в формате онлайн-опроса и очного анкетирования.При этом, по данным опубликованного ранее в августе опроса ВЦИОМ, в рейтинге известности лидеров партийных списков с большим отрывом лидирует "Единая Россия" со средним показателем 64%. Следом за ней идут КПРФ (31%), ЛДПР (30%), партия "Справедливая Россия — За правду" (28%), а также "Яблоко" (24%). Наименьшая узнаваемость у лидеров списка "Гражданской платформы" (3%) и Партии Роста (3%).
https://ria.ru/20210829/shoygu-1747739702.html
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политика, единая россия, яблоко, кпрф, лдпр, коммунисты россии
00:23 30.08.2021 (обновлено: 09:15 30.08.2021)
 
Эксперты назвали партии — лидеры в новом созыве Госдумы

РАСО: ЕР, КПРФ и ЛДПР имеют гарантированные шансы на вхождение в состав Госдумы

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Партии "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР имеют гарантированные шансы на вхождение в состав Госдумы восьмого созыва, при этом четвертое место делят между собой "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди", остальные же непарламентские партии могут рассчитывать "только на единичные случаи успеха", причем большая часть партий делает ставку в своей избирательной кампании на географическое представительство и финансовые ресурсы, а не на работу в социальных медиа и поиск креативных ходов, говорится в "Экспертном исследовании ресурсов и оценке шансов партий на старте выборов в Госдуму" комитета по политическим технологиям РАСО.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

"Оценка ресурсов указывает на уверенное лидерство трех партий — "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР, которые с существенным отрывом опережают другие партийные силы. Опрошенные эксперты на 100% уверены в прохождении указанных партий в Госдуму. Преимущество "большой тройки" заключается в наличии устойчивого базового электората, выстроенной оргструктуре и географической представленности", — говорится в исследовании, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

По данным опроса, борьба за четвертое место отмечается между "Справедливой Россией — За правду" и "Новыми людьми". Так, эсеры превосходят "Новых людей" за счет идеологического ресурса, оргструктуры и географического охвата, а "Новые люди" имеют "более интересную обойму лидеров", работу в социальных медиа и креативную технологическую команду. Уточняется, что "аудит" различных типов ресурсов партийных сил указывает на сохранение "инерционного" сценария избирательной кампании, поскольку большая часть партий делают ставку на географическое представительство, финансовые ресурсы и нишевое идеологическое позиционирование. "Обкатка" новых лидеров, работа в социальных медиа и поиск технологических креативных ходов остаются менее востребованными инструментами, уточняется в исследовании.
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Так, согласно представленным данным, ресурсы используют партии ЕР (63,2) КПРФ (48,7), ЛДПР (47,7) "Справедливая Россия — За правду" (36,2), "Новые люди" — (35,2), Партия пенсионеров (23,4), "Родина" (23,0), Яблоко (22,6), "Коммунисты России" (18,4), "Зеленые" (18,3), РПСС (16,7), "Зеленая альтернатива" (15,5), Партия Роста (14,9), "Гражданская платформа" (12,3).
Как пояснили эксперты, шансы перейти пятипроцентный порог по федеральным спискам также есть у Партии пенсионеров (33%), "Яблока" и "Родины" (по 6%). У других партий также есть шанс преодолеть порог в 3% или менее 3%. Однако прохождение непарламентских партий, кроме "Новых людей", невелики, подчеркнули политологи.
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Отдельно эксперты проанализировали перспективы у одномандатников: уверенное лидерство будет у "Единой России", которая, по оценкам экспертов, будет на уровне 188 человек, поэтому объединение сохранит за собой позиции "партии власти" даже при 40% голосов по партийному списку. КПРФ и "Справедливая Россия — За правду" могут рассчитывать не более чем на десять побед в одномандатных округах. ЛДПР и "Новые люди" — пять-восемь мест. Остальные партии могут рассчитывать только на единичные случаи, подчеркнули специалисты.
Так, эксперты прогнозируют 188 одномандатников от "Единой России", 16,6 — от КПРФ, от справороссов — 10,1, от ЛДПР — 8,1, "Новые люди" — пять, Партия Роста — два, "Родина" и "Гражданская платформа" — по одному, "Яблоко" — 0,5, РПСС и "Коммунисты России" — по 0,2, "Зеленые" — 0,1 и "Зеленая альтернатива" — 0.
Исследование проводилось 20-25 августа 2021 года, в ходе него было опрошено 80 практикующих политконсультантов, членов комитета по политтехнологиям РАСО. Исследование проводилось в формате онлайн-опроса и очного анкетирования.
При этом, по данным опубликованного ранее в августе опроса ВЦИОМ, в рейтинге известности лидеров партийных списков с большим отрывом лидирует "Единая Россия" со средним показателем 64%. Следом за ней идут КПРФ (31%), ЛДПР (30%), партия "Справедливая Россия — За правду" (28%), а также "Яблоко" (24%). Наименьшая узнаваемость у лидеров списка "Гражданской платформы" (3%) и Партии Роста (3%).
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