https://ria.ru/20210830/vstrecha-1747772759.html

Белый дом подтвердил перенос встречи Байдена и Зеленского

Белый дом подтвердил перенос встречи Байдена и Зеленского - РИА Новости, 30.08.2021

Белый дом подтвердил перенос встречи Байдена и Зеленского

Президент США Джо Байден примет своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне в среду, 1 сентября, сообщила пресс-служба Белого дома. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T03:15

2021-08-30T03:15

2021-08-30T05:18

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вашингтон (город)

джо байден

владимир зеленский

мид украины

дмитрий кулеба

ситуация на украине

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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден примет своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне в среду, 1 сентября, сообщила пресс-служба Белого дома.Белый дом назвал предстоящий визит подтверждением американской приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, тесного сотрудничества двух стран в сфере энергетической безопасности и поддержки Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ.О том, что встреча Зеленского и Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября в связи с эвакуацией американских граждан из Афганистана, сообщил в воскресенье вечером советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.Зеленский должен был отправиться с рабочим визитом в США 30 августа, где 31 августа у него была запланирована встреча с Байденом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, на встрече двух лидеров предусмотрен формат "с глазу на глаз". По его словам, планируется обсудить три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.

https://ria.ru/20210828/kiev-1747660313.html

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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация на украине