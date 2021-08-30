https://ria.ru/20210830/vstrecha-1747772759.html
Белый дом подтвердил перенос встречи Байдена и Зеленского
Белый дом подтвердил перенос встречи Байдена и Зеленского - РИА Новости, 30.08.2021
Белый дом подтвердил перенос встречи Байдена и Зеленского
Президент США Джо Байден примет своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне в среду, 1 сентября, сообщила пресс-служба Белого дома. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T03:15
2021-08-30T03:15
2021-08-30T05:18
в мире
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вашингтон (город)
джо байден
владимир зеленский
мид украины
дмитрий кулеба
ситуация на украине
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден примет своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне в среду, 1 сентября, сообщила пресс-служба Белого дома.Белый дом назвал предстоящий визит подтверждением американской приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, тесного сотрудничества двух стран в сфере энергетической безопасности и поддержки Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ.О том, что встреча Зеленского и Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября в связи с эвакуацией американских граждан из Афганистана, сообщил в воскресенье вечером советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.Зеленский должен был отправиться с рабочим визитом в США 30 августа, где 31 августа у него была запланирована встреча с Байденом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, на встрече двух лидеров предусмотрен формат "с глазу на глаз". По его словам, планируется обсудить три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
https://ria.ru/20210828/kiev-1747660313.html
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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация на украине
03:15 30.08.2021 (обновлено: 05:18 30.08.2021)
Белый дом подтвердил перенос встречи Байдена и Зеленского
Белый дом подтвердил, что встреча Байдена с Зеленским состоится 1 сентября