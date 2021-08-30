https://ria.ru/20210830/vodorod-1747777886.html

Ученый оценил концепцию экспорта водорода из России в Европу по ГТС

Ученый оценил концепцию экспорта водорода из России в Европу по ГТС - РИА Новости, 30.08.2021

Ученый оценил концепцию экспорта водорода из России в Европу по ГТС

Идея генерации водорода в России для его последующего экспорта по газотранспортным магистралям в Европу контрпродуктивна, так как повлечет огромные затраты для... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T07:27

2021-08-30T07:27

2021-08-30T07:27

экономика

газпром экспорт

азия

анатолий чубайс

российская академия наук

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Идея генерации водорода в России для его последующего экспорта по газотранспортным магистралям в Европу контрпродуктивна, так как повлечет огромные затраты для замены существующих трубопроводов и компрессорных станций из-за химических свойств транспортируемого газа, сказал РИА Новости доктор экономических наук, профессор, советник генерального директора ООО "Газпром экспорт", член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей Конопляник.В августе правительство РФ утвердило концепцию развития водородной энергетики. Концепция определяет цели, задачи, стратегические инициативы и ключевые меры по развитию водородной энергетики в России на среднесрочный период до 2024 года, долгосрочный период до 2035 года, а также основные ориентиры на перспективу до 2050 года.Концепцией предлагается генерировать водород электролизом воды (зеленый водород), на базе АЭС и ГЭС, либо из метана (паровым риформингом с выбросами углекислого газа СО2, утилизируемыми разными способами, или пиролизом метана без выбросов СО2), что означает – в глубине России, сказал Конопляник. Для этого в концепции водородной стратегии России обозначены четыре экспортно-ориентированных территориальных кластера: Северо-Западный, Восточный, Арктический и Южный, откуда предполагается транспортировать произведенный водород или метанводородную смесь (МВС) в Европу и (или) в Азию, отметил эксперт.По словам Конопляника, это повлечет колоссальные дополнительные затраты на модернизацию действующей газотранспортной системы, так как транспортировке водорода или МВС предъявляется принципиально разные требования к качеству металла – как для линейной части, так и для оборудования компрессорных станций, газоперекачивающих агрегатов – дорогостоящей части системы, отметил Конопляник. Это связано с химическими свойствами водорода, сказал эксперт. По сути, потребуется создавать новую газотранспортную систему – под водород или МВС, добавил он.Водород в таком случае необходимо производить пиролизом поставленного из России и других стран метана (или сходными технологиями производства "чистого" водорода), который исключает прямые выбросы углекислого газа по всей Европе, отметил Конопляник. Возможна также генерация водорода в прибрежных районах Северо-Западной Европы методом парового риформинга метана с улавливанием СО2 и захоронением его в отработанных месторождениях Северного моря или используемым для повышения нефтеотдачи там же на действующих месторождениях."На мой взгляд, именно это является взаимоприемлемым вариантом сотрудничества России и ЕС в сфере водородной энергетики (в части производства "чистого" водорода) и являет собой более дешевый для ЕС вариант декарбонизации. И он обеспечивает дополнительную монетизацию природных ресурсов российского газа. Именно в этом направлении необходимо продолжать работать с коллегами из ЕС", - сказал собеседник агентства.Конопляник подверг критике заявление спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса о том, что, по мнению специалистов, действующая единая ГТС пригодна для того, чтобы, по крайней мере, 10% от пропускных мощностей использовать для транспорта водорода, без ее глубокой модернизации. По словам эксперта, это "не соответствует действительности и создает в обществе ложные ожидания".

https://ria.ru/20210813/gaz-1745575655.html

https://ria.ru/20210823/vodorod-1746803292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, газпром экспорт, азия, анатолий чубайс, российская академия наук, россия