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Генеральная прокуратура откроет стенд на Восточном экономическом форуме
Генеральная прокуратура откроет стенд на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 30.08.2021
Генеральная прокуратура откроет стенд на Восточном экономическом форуме
Генпрокуратура РФ откроет стенд на Восточном экономическом форуме, там планируется принимать обращения граждан и давать разъяснения по применению... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:25
2021-08-30T16:25
экономика
владивосток
генеральная прокуратура рф
петербургский международный экономический форум (фонд)
фонд "росконгресс"
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Генпрокуратура РФ откроет стенд на Восточном экономическом форуме, там планируется принимать обращения граждан и давать разъяснения по применению законодательства, сообщает фонд "Росконгресс".ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке."Самый популярный стенд ПМЭФ-2021 приехал на ВЭФ. Дебют в Петербурге оказался настолько успешным, что Генпрокуратура России приняла решение участвовать в форуме на острове Русский", - говорится в сообщении фонда.На форуме также планируется подписание международных соглашений."Также по опыту Петербурга на стенде будет организован прием обращений граждан, а специалисты готовятся давать разъяснения по применению законодательства", - говорится в сообщении.Генпрокуратура также планирует презентацию своего мобильного приложения.
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экономика, владивосток, генеральная прокуратура рф, петербургский международный экономический форум (фонд), фонд "росконгресс", восточный экономический форум — 2021 (вэф)
16:25 30.08.2021
 
Генеральная прокуратура откроет стенд на Восточном экономическом форуме

"Росконгресс": Генпрокуратура на ВЭФ откроет стенд и представит мобильное приложение

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБаннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке
Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Генпрокуратура РФ откроет стенд на Восточном экономическом форуме, там планируется принимать обращения граждан и давать разъяснения по применению законодательства, сообщает фонд "Росконгресс".
ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
"Самый популярный стенд ПМЭФ-2021 приехал на ВЭФ. Дебют в Петербурге оказался настолько успешным, что Генпрокуратура России приняла решение участвовать в форуме на острове Русский", - говорится в сообщении фонда.
На форуме также планируется подписание международных соглашений.
"Также по опыту Петербурга на стенде будет организован прием обращений граждан, а специалисты готовятся давать разъяснения по применению законодательства", - говорится в сообщении.
Генпрокуратура также планирует презентацию своего мобильного приложения.
Зона выставки Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 09:52
Техно-гостиная с научными разработками и проектами откроется на ВЭФ-2021
 
ЭкономикаВладивостокГенеральная прокуратура РФПетербургский международный экономический форум (фонд)Фонд "Росконгресс"Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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