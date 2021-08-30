https://ria.ru/20210830/ukraina-1747894505.html

На Украине разгорелся скандал из-за ДТП с депутатом от партии Зеленского

На Украине разгорелся скандал из-за ДТП с депутатом от партии Зеленского - РИА Новости, 30.08.2021

На Украине разгорелся скандал из-за ДТП с депутатом от партии Зеленского

Скандал разгорелся на Украине после того, как депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Трухин пытался скрыть информацию о ДТП с его участием. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T20:11

2021-08-30T20:11

2021-08-30T20:16

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украина

киев

партия "слуга народа"

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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Скандал разгорелся на Украине после того, как депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Трухин пытался скрыть информацию о ДТП с его участием.Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что депутат от партии Зеленского, будучи в "нетрезвом состоянии", спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев, в которой пострадали шесть человек. Авария произошла 23 августа. В ней пострадал глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник. По данным журналистов, водитель автомобиля Audi сначала столкнулся с автомобилем Ford (в котором был Лучи), после чего врезался в автомобиль Daewoo, там находилось двое детей.Новость о ДТП с участием депутата от "Слуги народа" напечатали десятки украинских медиа. Однако уже через несколько дней это сообщение либо исчезло совсем у ряда медиа, либо из него убрали имя Александра Трухина.Позже стало известно, что около 30 медиа за деньги якобы почистили сообщение об этой аварии. В распоряжении издания "Украинская правда" есть видео ДТП с участием "слуги народа", которое пытались "скрыть". На видео видно место аварии, разбитые автомобили и пострадавших. А также самого Трухина. Депутат общается с полицейскими, забирает вещи из покореженной машины, подходит к пострадавшему.Трухин и фракция "Слуга народа" пока никак не комментировали ДТП."Расследованием этого дела занимается Нацполиция. И в настоящее время никакая официальная информация в Госбюро расследований не поступала", - цитирует пресс-секретаря Госбюро Ольгу Чиканову "Украинская правда".Трухин - депутат Рады текущего созыва, член фракции "Слуга народа". Ранее он был депутатом Полтавского областного совета (2015-2019), членом фракции Блок Петра Порошенко "Солидарность".

https://ria.ru/20210824/poroshenko-1747106497.html

https://ria.ru/20210313/skandal-1601075482.html

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в мире, украина, киев, партия "слуга народа"