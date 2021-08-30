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В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна - РИА Новости, 30.08.2021
В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
Правоохранители составят административный протокол в отношении матери двух детей, которые выпали из окна первого этажа жилого дома в Уфе, сообщили в... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:57
2021-08-30T14:08
происшествия
уфа
россия
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УФА, 30 авг – РИА Новости. Правоохранители составят административный протокол в отношении матери двух детей, которые выпали из окна первого этажа жилого дома в Уфе, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.Ранее городское управление гражданской защиты сообщило, что из окна первого этажа дома номер 35 по улице Пекинской выпали два ребенка: сначала трехлетняя девочка, следом за ней 11-месячный малыш, которого успел поймать прохожий. Девочка была госпитализирована, а ее младший брат в медицинской помощи не нуждался. Сообщалось, что мать детей была дома."Прибывшие полицейские установили, что дети находились в квартире с матерью, которая спала. Малыши смогли залезть на подоконник... Девочка упала из окна первого этажа. Этот момент заметил прохожий и подбежал к дому, чтобы не дать упасть мальчику", - сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.Отмечается, что семья на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит."По факту случившегося полицейскими проводится проверка. В отношении матери будет составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.Женщине грозит административный штраф до 500 рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210730/moskva-1743570586.html
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происшествия, уфа, россия
13:57 30.08.2021 (обновлено: 14:08 30.08.2021)
 
В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна

Полиция: в Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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УФА, 30 авг – РИА Новости. Правоохранители составят административный протокол в отношении матери двух детей, которые выпали из окна первого этажа жилого дома в Уфе, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Ранее городское управление гражданской защиты сообщило, что из окна первого этажа дома номер 35 по улице Пекинской выпали два ребенка: сначала трехлетняя девочка, следом за ней 11-месячный малыш, которого успел поймать прохожий. Девочка была госпитализирована, а ее младший брат в медицинской помощи не нуждался. Сообщалось, что мать детей была дома.
Водитель машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 10:36В России
В Москве двухлетний ребенок выпал из окна и разбился
"Прибывшие полицейские установили, что дети находились в квартире с матерью, которая спала. Малыши смогли залезть на подоконник... Девочка упала из окна первого этажа. Этот момент заметил прохожий и подбежал к дому, чтобы не дать упасть мальчику", - сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
Отмечается, что семья на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит.
"По факту случившегося полицейскими проводится проверка. В отношении матери будет составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.
Женщине грозит административный штраф до 500 рублей.
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28 июня, 05:03
Стало известно, что выпавшие из окна в Южно-Сахалинске дети были с отцом
 
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