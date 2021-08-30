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В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна

В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна - РИА Новости, 30.08.2021

В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна

Правоохранители составят административный протокол в отношении матери двух детей, которые выпали из окна первого этажа жилого дома в Уфе, сообщили в... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T13:57

2021-08-30T13:57

2021-08-30T14:08

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УФА, 30 авг – РИА Новости. Правоохранители составят административный протокол в отношении матери двух детей, которые выпали из окна первого этажа жилого дома в Уфе, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.Ранее городское управление гражданской защиты сообщило, что из окна первого этажа дома номер 35 по улице Пекинской выпали два ребенка: сначала трехлетняя девочка, следом за ней 11-месячный малыш, которого успел поймать прохожий. Девочка была госпитализирована, а ее младший брат в медицинской помощи не нуждался. Сообщалось, что мать детей была дома."Прибывшие полицейские установили, что дети находились в квартире с матерью, которая спала. Малыши смогли залезть на подоконник... Девочка упала из окна первого этажа. Этот момент заметил прохожий и подбежал к дому, чтобы не дать упасть мальчику", - сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.Отмечается, что семья на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит."По факту случившегося полицейскими проводится проверка. В отношении матери будет составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.Женщине грозит административный штраф до 500 рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/moskva-1743570586.html

https://ria.ru/20210628/deti-1738844045.html

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происшествия, уфа, россия